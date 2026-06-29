El nuevo auto chino que pone en jaque al Fiat Cronos: es un sedán barato y con muchos detalles, ¿cuánto cuesta?

Se trata de un auto chino que se presenta como una opción atractiva para quienes buscan diseño moderno, tecnología de punta y una buena relación precio/calidad.

El U5 Plus, el nuevo auto chino que pone en jaque al Cronos

El mercado automotor argentino trae novedades. Desde hace varios días comenzó a comercializarse en el país un nuevo modelo de auto chino que se suma como alternativa para quienes buscan diseño moderno , equipamiento completo y una relación precio/producto competitiva. Se trata del BAIC U5 Plus , un sedán con tecnología destacada y una variante eléctrica denominada EU5.

Esta variante que llega desde Asia se presenta como una amenaza directa para el tradicional Fiat Cronos , que es desde hace años uno de los grandes protagonistas del mercado local por su combinación de producción nacional, precio competitivo, buen baúl y una gama conocida. Su valor convierte al U5 Plus en una opción tentadora: se lo puede conseguir entre los 23.900 y 25.800 dólares , dependiendo de la concesionaria y el financiamiento.

El modelo chino exhibe una estética contemporánea que mezcla rasgos de sedán tradicional con soluciones propias de los vehículos más recientes de origen asiático. En el frontal destaca una parrilla de tamaño medio, rematada por ópticas de corte anguloso y, en las versiones más equipadas, faros LED con firma lumínica diurna.

El capot presenta líneas nervadas que comunican dinamismo, mientras que el perfil muestra una caída de techo tendiente al estilo fastback, con ventanillas marcadas por una moldura cromada en las versiones superiores. En conjunto, el U5 Plus busca equilibrio entre sobriedad y rasgos deportivos sin caer en exageraciones.

baic3 El precio del modelo chino se ubica entre los 23.900 y 25.800 dólares.

En cuanto a sus dimensiones, el BAIC U5 Plus se ubica en el segmento de sedanes compactos/grandes según la configuración del mercado, midiendo 4.660 mm de largo, 1.820 mm de ancho y 1.480 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.670 mm. Si se lo compara con el Toyota Corolla, el modelo chino resulta más largo, más ancho y más alto. Además, ofrece espacio destinado a familias: habitáculo amplio para cuatro adultos y un quinto pasajero en trayectos cortos, con plazas traseras que privilegian la comodidad en largura para las piernas y altura razonable para pasajeros de estatura media.

El baúl responde a las demandas cotidianas con volumen suficiente para equipaje y compras. Como ocurre con muchos modelos globales, las dimensiones exactas (largo, ancho, alto y distancia entre ejes) pueden variar según la versión comercializada en cada país; por eso es recomendable consultar la ficha técnica oficial de BAIC Argentina para obtener cifras precisas por versión.

Motor y rendimiento

En lo relativo a motorización, el U5 Plus ofrece versiones nafteras de última generación, con opciones orientadas al equilibrio entre consumo y prestaciones. Bajo el capot, se encuentra un motor 1.5 aspirado de 111 caballos y 142 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT, una configuración orientada más al uso tranquilo.

baic2 Así es el BAIC U5 Plus por dentro.

La puesta a punto de suspensión está pensada para confort y estabilidad en caminos urbanos y rutas argentinas. El enfoque de ingeniería prioriza una conducción cómoda: suspensión calibrada para absorber irregularidades y dirección con asistencia eléctrica que facilita maniobras en ciudad. En versiones tope de gama, presenta una respuesta más ágil gracias a ajustes de suspensiones y mejor equipamiento de frenos.

Un auto con tecnología de punta

Uno de los puntos fuertes del BAIC U5 Plus es la dotación tecnológica que, según versión, incluye:

Pantalla multimedia central táctil de gran formato compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Instrumental digital o tablero mixto con display multifunción.

Climatización automática (monozona o bi-zona en versiones superiores).

Cerraduras y arranque manos libres (keyless) y botón de encendido.

Asientos con regulaciones manuales y, en versiones altas, tapizados de cuero sintético y ajuste eléctrico para el conductor.

Conectividad ampliada (puertos USB, Bluetooth, entrada AUX) y posibilidad de sistema de audio premium según versión.

Elementos prácticos como cámara de retroceso con guías dinámicas, sensores de estacionamiento traseros/delanteros y límites de velocidad configurables.

Estas opciones buscan competir con modelos de origen europeo y surcoreano ofreciendo mayor equipamiento por precio en algunas configuraciones.

baic4 Este auto está pensado para viajes tranquilos en caminos urbanos y rutas argentinas.

La seguridad, otro de sus puntos fuertes

La seguridad es un punto cada vez más trabajado por fabricantes chinos y el U5 Plus incorpora características como: