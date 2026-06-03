Qué significan las letras EPC que aparecen en el tablero del auto y por qué hay que parar el motor

Ignorar la advertencia puede provocar una pérdida de potencia y generar daños más costosos. Todos los detalles que hay que tener en cuenta.

Qué significa el ícono EPC en el tablero del auto. Foto: IA

Las luces que aparecen en el tablero del auto suelen generar preocupación, especialmente cuando se encienden de forma inesperada mientras se circula. Una de las que más dudas despierta es el testigo EPC , una advertencia presente en muchos vehículos modernos que está vinculada con el funcionamiento electrónico del motor.

Cuando este indicador aparece iluminado, el vehículo está informando que detectó una anomalía en alguno de los sistemas que intervienen en la gestión electrónica de la potencia . Aunque en algunos casos puede tratarse de una falla menor, también puede ser la señal de un problema que requiere atención inmediata .

Por ese motivo, los especialistas recomiendan no ignorar el aviso e ir rápido al taller para ahorrarse dolores de cabeza. Dependiendo de la causa, el auto puede perder potencia , limitar su velocidad o incluso comprometer sistemas relacionados con la seguridad.

Qué significa el testigo EPC y por qué se enciende

Las siglas EPC corresponden a Electronic Power Control (Control Electrónico de Potencia). Se trata de un sistema que supervisa y coordina diferentes funciones del motor y otros componentes electrónicos del vehículo.

2 Cuando se enciende la luz testigo EPC en el tablero hay que prestar atención. IA

Su función es optimizar la respuesta del acelerador, mejorar el rendimiento, reducir emisiones contaminantes y facilitar la detección de posibles averías. Cuando alguno de los elementos monitoreados presenta una anomalía, el sistema activa la luz EPC en el tablero.

Entre las causas más frecuentes que pueden encender este testigo se encuentran:

Fallas en el cuerpo del acelerador.

Problemas en el sistema de inyección o alimentación de combustible.

Sensores del motor defectuosos.

Fallas en el sistema ABS.

Interruptor del pedal de freno averiado.

Problemas de cableado eléctrico.

Fallos en la dirección asistida.

Sensores de volante defectuosos.

Problemas internos del motor.

Además, algunos fabricantes señalan que el uso de combustible contaminado o de bajo octanaje también puede generar el encendido del testigo EPC al afectar el funcionamiento normal del motor.

Qué hacer si aparece la luz EPC en el tablero

La primera recomendación es mantener la calma y buscar un lugar seguro para detener el vehículo. Continuar circulando puede agravar el problema y aumentar los costos de reparación.

3 Conviene ir rápido al mecánico cuando se enciende la luz EPC. IA

Una vez detenido el auto, se aconseja apagar el motor durante algunos segundos y volver a encenderlo. En determinadas situaciones, esto puede reiniciar algunos sensores y hacer desaparecer temporalmente la advertencia. Sin embargo, si la luz vuelve a encenderse, el inconveniente sigue presente.

También resulta útil consultar el manual del propietario para conocer las indicaciones específicas del fabricante, ya que algunos modelos pueden mostrar información adicional sobre la naturaleza de la falla.

Si el testigo permanece encendido, lo recomendable es acudir a un taller especializado. Allí podrán conectar un escáner OBD2 para leer los códigos de error almacenados en las unidades electrónicas del vehículo y determinar con precisión cuál es el origen del problema.

¿Es peligroso seguir manejando con la luz EPC encendida?

En muchos casos sí. El sistema EPC puede activar un modo de protección que reduce la potencia del motor para evitar daños mayores. Esto puede traducirse en una aceleración más lenta o una velocidad máxima limitada.

Además, dependiendo de la falla detectada, podrían verse afectados sistemas vinculados al frenado, la dirección o el control de estabilidad. Por eso, los especialistas recomiendan atender el problema lo antes posible y evitar recorridos largos hasta que se realice un diagnóstico adecuado.

Aunque algunas veces la luz EPC puede encenderse por una falla puntual o temporal, nunca conviene asumir que desaparecerá sola. Detectar el origen del problema a tiempo, realizar una revisión profesional y corregir la avería puede evitar daños más graves y costosas reparaciones en el futuro.