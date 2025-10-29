Ahorrá plata en el taller: los 5 puntos a revisar antes de llevar el auto al mecánico

Un repaso rápido puede evitar gastos innecesarios. Qué mirar antes de entregar el vehículo para lograr un diagnóstico más claro y confiable.

Es fundamental hacer revisiones periódicas antes de llevar el auto al taller mecánico. Freepik

Tarde o temprano hay que llevar el auto al taller , pero conviene llegar preparado: hacer una revisión técnica básica antes de ir puede ayudar a entender mejor qué arreglo hay que realizar, ponerse de acuerdo con el mecánico y evitar sorpresas en la factura .

Un chequeo previo permite tener una idea general del estado del vehículo, detectar señales de desgaste y aportar información útil al momento del diagnóstico . Además, ayuda a hablar con mayor seguridad sobre lo que puede estar fallando y a prevenir confusiones o trabajos inncesarios.

Con apenas unos minutos de observación a conciencia, se pueden evitar muchos dolores de cabeza. Estos son los cinco puntos clave que conviene revisar antes de llevar el auto al taller.

Hoy en día llevar al auto al taller es caro, por eso en lo posible conviente mantenerlo constantemente en buen estado.

1. Revisar el historial de mantenimiento

El punto de partida es repasar cuándo fue la última vez que se hicieron los servicios o reemplazos básicos. Tener a mano los registros -como cambios de aceite, filtros, correa de distribución o pastillas de freno- permite saber si algo que el taller sugiere ya fue realizado.

Historial Mantenimiento Se aconseja hacer en tiempo y forma todas las revisiones técnicas del auto. Freepik

Esa información ayuda a evitar repeticiones innecesarias y a que el mecánico se concentre en lo que realmente necesita el vehículo. Además, contar con un registro ordenado de los servicios técnicos simplifica el presupuesto y da más confianza en la comunicación con el especialista.

2. Darle una mirada general al auto

Una inspección visual rápida puede aportar pistas importantes. Si hay manchas de aceite en el suelo, restos de líquido refrigerante o alguna manguera dañada, conviene anotarlo o sacar fotos. También vale mirar debajo del chasis por si hay piezas sueltas, plásticos rotos o señales de corrosión.

Sacar fotos antes de dejar el auto en el taller es una práctica sencilla que sirve para comparar el estado del vehículo antes y después de la reparación. No hace falta saber de mecánica: solo se trata de tener registro propio y evitar confusiones.

3. Controlar los líquidos

Los fluidos del auto dicen mucho sobre su estado general. Chequear los niveles de aceite, refrigerante, líquido de frenos (si se puede, revisar también las pastillas de freno) y, si corresponde, el de dirección asistida o transmisión, puede anticipar problemas.

Freno Para una mayor seguridad, siempre es recomendable chequear el nivel del líquido de freno. Freepik

Si alguno tiene un color extraño, está bajo o presenta residuos, es señal de que algo no anda bien. Mencionarlo en el taller ayuda a orientar el diagnóstico y a evitar que se pase por alto una pérdida o un desgaste interno.

4. Revisar neumáticos y dirección

Antes de entregar el auto, conviene comprobar la presión de los neumáticos y que no presenten desgaste irregular, bultos o cortes. Un dibujo muy gastado o una rueda deformada puede ser el motivo de vibraciones o desvíos en la conducción.

Si el vehículo tiende a irse hacia un costado o el volante vibra, es importante comentarlo en el taller: puede ser un problema de alineación o suspensión. Detectarlo a tiempo evita reparaciones mayores y ahorra horas de prueba.

5. Chequear luces y tablero

Encender todas las luces -altas, bajas, freno y giro- es un control básico pero muy útil. También es clave mirar el tablero y anotar si hay alguna marca encendida, como la clásico “check engine” (revisar motor) o la advertencia del ABS.

Llevar esta información ayuda al mecánico a detectar más rápido el origen de la falla. Además, tener una foto del tablero puede servir como referencia si luego aparece un aviso nuevo tras el servicio.