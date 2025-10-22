Cuáles son las marcas de autos más vendidas del mundo en 2025: un gigante da la sorpresa

Se movió el top 5 del ranking: una marca china que acaba de llegar a la Argentina dio el batacazo global.

En un mercado global de autos que siguió moviéndose a buen ritmo durante el primer semestre, en el ranking de las marcas más vendidas se confirmaron tendencias y una sorpresa mayúscula: el avance de una automotriz china que ya pelea el “top 5” mundial. Con el volumen total en alza respecto de 2024 y un mundo que reacomoda su demanda entre SUV, híbridos y eléctricos , la foto de mitad de año deja datos fuertes para la industria.

El liderazgo, una vez más, quedó en manos de Toyota , que volvió a mostrar el músculo de su red global y de su estrategia multienergía. El fabricante japonés se mantuvo cómodo en la cima del ranking de las marcas más vendidas: casi uno de cada diez autos nuevos que se venden en el planeta es Toyota. La consistencia de su portfolio —con Corolla, RAV4 y las pick-ups— explica por qué la marca sigue siendo el faro de referencia.

Detrás aparece Volkswagen , escolta histórico de Toyota, y los sigue Ford , que conserva el podio gracias al poder de su gama de pickups y SUVs en Estados Unidos, además de una presencia sostenida en otros mercados. Hasta acá, un escenario bastante conocido del universo global. Lo novedoso llega en el cuarto puesto, donde un gigante chino pegó un salto imposible de ignorar.

Esa gran novedad se llama BYD. El fabricante asiático superó a Hyundai y se metió cuarto en el ranking mundial de marcas más vendidas, con un crecimiento interanual que consolida su expansión por fuera de China. El envión vino de la mano de exportaciones cada vez más agresivas y de una gama electrificada que pisa fuerte en regiones clave. América Latina, el Sudeste Asiático y varios países europeos ya experimentan el impacto de su ofensiva comercial.

Ranking 2025: las marcas de autos más vendidas y la sorpresa del año

En la primera mitad de 2025, se vendieron 45,2 millones de modelos nuevos, según datos publicados por los fabricantes que recopiló el sitio especializado motor1.com. Toyota se mantuvo como líder global con 4,73 millones de vehículos vendidos (el ranking incluye comerciales livianos), por encima del mismo período de 2024 y reafirmando su condición de número uno. Volkswagen vendió 2,32 millones y Ford completa el podio con 2,08 millones.

BYD, que se ubicó cuarta a nivel mundial (con una suba interanual del 31%) y dejó atrás a Hyundai, lleva vendidas en el primer semestre del año 2 millones de unidades. El gigante coreano, por su parte, se mantiene muy cerca, con 1,96 millones. Detrás de ellos vienen Honda, Nissan, Suzuki y Kia.

Toyota: 4,73 millones Volkswagen: 2,32 millones Ford: 2,08 millones BYD: 2,0 millones Hyundai: 1,96 millones

El avance chino no termina ahí. Geely también se destacó con un crecimiento del 59% hasta rozar el millón de unidades, apalancada por sub-marcas y productos que ganan terreno en su mercado doméstico. El empuje de los fabricantes chinos está compensando, en parte, las caídas de varias marcas tradicionales y reconfigurando el mapa de las marcas más vendidas del mundo.

En contraposición Nissan y Honda retrocedieron en estos seis meses. La primera cayó 7,3% a 1,62 millones de unidades, con pérdida de participación en Estados Unidos, Japón y China. Honda retrocedió 7,4% (1,66 millones), golpeada por una oferta electrificada menos competitiva en el mercado chino. También Mercedes-Benz y Audi mostraron retrocesos, a partir de su desaceleración en China.

De cara a fin de año, la gran pregunta es si BYD puede alcanzar o incluso superar a Ford en el total anual. El ritmo de exportaciones, la apertura de nuevas plantas y la habilidad para sostener precios definirán si el cuarto lugar es un techo o apenas una parada transitoria. La otra incógnita pasa por la respuesta de las generalistas: ¿acelerarán su oferta electrificada fuera de China para defender posiciones en el ranking de marcas más vendidas?