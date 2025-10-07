Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Fue el SUV más patentado de septiembre y está entre los primeros del año. Cual fue el ajuste en su precio que aplicó la terminal para este mes.

Ford Territory se consolidó como uno de los SUV medianos más elegidos del mercado argentino. Con un equilibrio entre confort, tecnología y seguridad, este modelo se convirtió en una de las apuestas más fuertes de la marca en el segmento ¿Cuál es su valor actualizado en octubre de 2025?

El diseño actualizado, el paquete completo de asistencias a la conducción (ADAS) y la incorporación de un motor más potente posicionaron a Ford Territory como una alternativa sólida frente a competidores del segmento. A esto se suma la conectividad mejorada con pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero digital, sistema FordPass y un espacio interior amplio y confortable que refuerza su perfil familiar.

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Ford Territory fue el SUV más patentado de septiembre con 2.008 unidades, superando a dos rivales con mucha historia como Chevrolet Tracker (1.764) y Toyota Corolla Cross (1.695).

1750273851311 Así es el volante, trablero y sistema multimedia de Ford Territory. Foto: Ford Argentina

En lo que respecta a los nueves meses que van el año, estos son los cinco SUV que fueron más patenados en 2025 hasta el momento:

Toyota Corolla Cross - 15.861 unidades Chevrolet Tracker - 14.574 Volkswagen Taos - 14.419 Peugeot 2008 - 12.801 Ford Territory - 10.441

En lo que respecta al mercado en general, en septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Ford Territory: Versiones y características

¿Por qué este SUV marcó la diferencia? Además del empuje comercial de Ford, que impulsó un plan de facilidades, el Territory llegó renovada este año con un diseño exterior actualizado, mayor dotación tecnológica y un motor 1.8 litros EcoBoost de 185 CV, asociado a una caja automática de doble embrague de siete marchas. Esta combinación no solo mejora la aceleración y el consumo, sino que también aporta un comportamiento eficiente en ciudad y un andar sereno en ruta, dos atributos muy valorados en el uso diario.

El hecho de ser un SUV importado desde China no fue un obstáculo. Por el contrario, su paquete de asistencias, el sistema multimedia con pantalla de 12”/12,3”, la conectividad a través de FordPass y el interior espacioso la convirtieron en una opción lógica frente a competidores regionales que quedaron un paso atrás en materia de innovación.

image.imgs.full.high (1)

La gama de la Ford Territory está diseñada para adaptarse a distintos perfiles de usuarios, manteniendo siempre la misma base técnica: un motor 1.8L EcoBoost con 185 CV y 320 Nm de torque, transmisión automática de doble embrague de 7 marchas y tracción delantera. A partir de ese conjunto, la marca propone dos variantes con niveles de confort y tecnología pensados para diferentes necesidades.

Territory SEL: Es la versión de entrada de gama, ideal para quienes buscan un SUV moderno y completo sin saltar a precios más altos. Incluye sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, FordPass™ Connect, faros delanteros full LED, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, frenos ABS, control de estabilidad (ESP) y airbags frontales, laterales y de cortina.

Territory Titanium: Es la opción más equipada y tecnológica. Suma tapizado de cuero microperforado, plazas delanteras calefaccionadas y refrigeradas, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, encendido sin llave y más asistentes a la conducción.

Cuánto cuesta un Ford Territory en octubre 2025

Tras el último ajuste de precios aplicado por la marca, estos son los valores actualizados de la Ford Territory en Argentina para octubre: