La guerra de los SUV: qué modelo importado dio el batacazo y es el más vendido

Un hatchback importado lidera las ventas anuales y un SUV muy equipado dio la sorpresa en su categoría. El ránking.

En un mes con más de 55.000 patentamientos y señales de recuperación, la pelea por el segmento más caliente tuvo un ganador inesperado. En la guerra de los SUV , el Ford Territory —un SUV mediano importado de China — dio el batacazo y se convirtió en el más vendido del mes , superando a rivales históricos que suelen moverse cómodos en el top ten (Toyota Corolla Cross, Chevrolet Tracker). Para la industria, el dato no es menor: confirma que el usuario local prioriza equipamiento, espacio y seguridad aun cuando no se trate de un modelo fabricado en la región.

El mercado venía de altibajos, pero septiembre cerró con un rebote intermensual y una mejora interanual relevante. En ese contexto, el Ford Territory escaló en el ranking general y, dentro de su categoría, quedó como el SUV más elegido por los argentinos. La lectura es clara: el cliente valoró su relación precio/producto , el equipamiento de seguridad y la conectividad, atributos que hoy pesan tanto como el consumo o la financiación.

Por su parte, el Toyota Yaris volvió a encabezar el ranking de patentamientos en septiembre, consolidándose como el 0km más vendido del país y reafirmando su liderazgo en el acumulado anual.

Ford Territory: el SUV que lideró su categoría en septiembre

¿Por qué este SUV marcó la diferencia? Además del empuje comercial de la marca, que habilitó un plan de facilidades, el Territory llegó renovado este año con diseño actualizado, mejor dotación tecnológica y un motor 1.8 EcoBoost de 185 CV asociado a caja automática de doble embrague (7 marchas): una combinación que ofrece buenas prestaciones y un andar sereno en ruta.

Ser un SUV importado desde China no le jugó en contra. Por el contrario, el paquete de asistencias a la conducción, la pantalla de 12”/12,3”, el FordPass y el interior amplio lo colocaron como alternativa lógica frente a rivales que, aun con producción local o regional, quedaron un escalón atrás en tecnología. Así, con más de 2.000 unidades en el mes, se posicionó no solo como el SUV líder, sino también como uno de los 10 vehículos 0 km más vendidos del mercado.

Ford Territory Ford Territory. Ford

En el ranking general, septiembre también dejó un podio con pickups y hatchbacks tradicionales, pero el dato saliente fue que el Territory quedó por encima de otros SUV populares como Chevrolet Tracker o Toyota Corolla Cross (y también una pickup: VW Amarok), confirmando que el cliente argentino está dispuesto a elegir tecnología y seguridad aunque el vehículo no sea nacional. Esa combinación, sumada a campañas comerciales y disponibilidad en concesionarios, explica el “salto” del mes.

Mirando hacia adelante, el comportamiento de los SUV seguirá marcando el pulso de la demanda. Si la macro acompaña y se sostienen bonificaciones puntuales, la tendencia de más equipamiento por el mismo precio puede mantenerse y, con ella, la posición del Ford Territory como uno de los SUV de referencia del mercado.

Los 10 modelos más vendidos de septiembre

Toyota Yaris: 3.037 unidades Toyota Hilux: 2.499 Ford Ranger: 2.211 Fiat Cronos: 2.077 Ford Territory: 2.008 Volkswagen Amarok: 2.006 Chevrolet Tracker: 1.764 Peugeot 208: 1.723 Toyota Corolla Cross: 1.695 Volkswagen Polo: 1.485

Los 10 modelos más vendidos del año