Volkswagen renovó un SUV con historia y está en la Argentina: cómo es y cuánto sale

Ya se vende el nuevo Tiguan, la tercera generación del SUV mediano se posiciona por encima de Taos.

El Volkswagen Tiguan volvió a los concesionarios locales con su tercera generación , una actualización profunda que mantiene el espíritu del modelo, pero suma más tecnología, confort y seguridad . Importado desde México, este SUV mediano regresa al mercado argentino con una gama acotada y un planteo de cinco plazas que lo posiciona en el corazón del segmento C.

Con un diseño más limpio y aerodinámico, el Volkswagen Tiguan estrena frontales con ópticas LED , parrilla estilizada y pasarruedas marcados. En el interior, apuesta por una ambientación moderna con pantallas de mayor tamaño, materiales de mejor tacto y una consola central despejada que favorece la ergonomía. Todo el paquete apunta a elevar la experiencia de uso y el confort en ruta.

Nuevo Volkswagen Tiguan Nuevo Volkswagen Tiguan. Volkswagen

La propuesta mecánica también se modificó. Para Argentina, el Volkswagen Tiguan ahora llega con una única motorización naftera 1.4 TSI (150 CV y 250 Nm) asociada a una caja automática DSG de 7 marchas, con tracción delantera. Es un combo probado que prioriza la eficiencia, la suavidad de marcha y el bajo consumo, ideal para quienes buscan un SUV familiar confiable sin complicaciones. Deja de venderse el impulsor 350 TSi, 2.0 turbonaftero de 230 CV, que tenía la Tiguan Allspace.

Otro cambio relevante es la configuración de carrocería: el Volkswagen Tiguan ahora se ofrece únicamente con cinco asientos, dejando atrás la variante de tres filas que conocimos en la generación anterior. La decisión refuerza su perfil de SUV mediano bien equipado, con foco en el espacio para cinco ocupantes y un baúl generoso para viajes en familia.

Versiones y equipamiento del Volkswagen Tiguan

La gama local está compuesta por dos niveles: Life y R-Line. En ambos, el Volkswagen Tiguan incluye de serie faros y luces DRL LED, instrumental digital, pantalla multimedia con conectividad, climatizador automático y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que eleva el estándar de seguridad del modelo. La R-Line suma estética deportiva, llantas específicas y detalles de terminación que realzan el look sin perder la sobriedad típica de la marca.

En materia de seguridad, el Volkswagen Tiguan incorpora ítems clave como control de estabilidad, múltiples airbags, asistente de mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia, entre otros sistemas que colaboran con la conducción preventiva. El salto tecnológico es claro frente al modelo saliente y acompaña la evolución global del producto.

En conectividad, la propuesta se centra en una interfaz ágil y compatible con los principales sistemas de smartphone, sumando puertos y comandos intuitivos. El objetivo es que el usuario encuentre en el Volkswagen Tiguan un entorno simple, moderno y confortable tanto para la ciudad como para viajes largos.

El Volkswagen Tiguan se comercializa en el país con dos precios de lista: Life a $70.663.800 y R-Line a $74.374.650, con garantía de 3 años o 100.000 km. Con esta estrategia, la marca ubica al modelo por encima de Taos dentro de su oferta de SUV.

Para quien busque un SUV mediano de marca tradicional, con tecnología actual y un enfoque cómodo y seguro, esta nueva generación llega para reafirmar su trayectoria en el mercado argentino.