La nueva Volkswagen Amarok salió a la calle: aparecieron las primeras unidades de prueba

Fueron vistas en Buenos Aires en el cargador eléctrico de una estación de servicio, toda una revelación de lo que viene.

La nueva Volkswagen Amarok sigue alimentando la expectativa de lo que será su renovación: ahora pudieron verse en Buenos Aires las primeras unidades de prueba circulando por la vía pública , primera señal concreta de que la nueva generación está cada vez más cerca. Las imágenes captadas corresponden a los ensayos reales fuera de la fábrica de General Pacheco, donde se producirá.

A pesar del camuflaje que cubre gran parte de la carrocería de las unidades de prueba, se pueden identificar cambios importantes en el diseño. Sin embargo, el dato clave es que esta Volkswagen Amarok de pruebas no solo circuló por las calles, sino que fue vista en un cargador eléctrico en una estación de servicio ubicada en la intersección de Avenida Figueroa Alcorta y Echeverría. Esto refuerza -o confirma- una de las novedades sobresalientes del proyecto: la llegada de una variante electrificada o híbrida, algo inédito hasta ahora en la pickup producida en la región.

Volkswagen Amarok: qué se sabe de las unidades de prueba

Las unidades de la Volkswagen Amarok que fueron fotografiadas en Buenos Aires presentan un camuflaje intenso, pero dejan ver su nueva silueta. Por ejemplo, se percibe una nueva parrilla frontal, y se observan cambios en las ópticas (que ahora parecen tener tecnología LED más avanzada), además de un rediseño total en el sector trasero.

Del interior, si bien todavía no hay imágenes oficiales, se espera que la nueva Volkswagen Amarok incorpore un salto tecnológico importante. Esto incluiría pantallas más grandes, mayor conectividad y asistencias a la conducción, siguiendo el camino que ya marcaron sus principales competidores.

Por el momento, la nueva Amarok avanza en su etapa de producción a partir de las reformas en la fábrica: están en marcha las nuevas instalaciones, la incorporación de procesos más modernos y una transformación que también reacomodó el mapa productivo. En Pacheco se dejó de fabricar el SUV Taos para darle espacio a la nueva línea de montaje de la pickup.

Nueva Volkswagen Amarok 2027 La nueva Volkswagen Amarok, vista desde atrás. Foto: Placa Verde.

Nueva Volkswagen Amarok: cuándo llega

La nueva generación de la Volkswagen Amarok fue concebida sobre una plataforma desarrollada en China, bajo la órbita del grupo SAIC (socio estratégico de la marca alemana), que tiene como base a la pickup Maxus Interstellar X, y luego sumó la adaptación de Volkswagen en diseño, puesta a punto y estándares de la marca alemana. Tendrá una misión clara: competir directamente contra la Toyota Hilux (que también avanza hacia un cambio generacional), la Ford Ranger y otras pickups con menos tradición como RAM Dakota o Fiat Titano, además de varios expontes de marcas chinas.

Maxus Interstellar X La Maxus Interstellar X fue lanzada en diciembre pasado en China. Foto: SAIC.

Otros de los grandes cambios que traerá la neuva Volkswagen Amarok será la salida de escena de versiones icónicas para el público fierrero, como la V6. Esta, sumada a la incorporación de una motorización híbrida o eléctrica, es la noticia más fuerte en cuanto a mecánica de la nueva generación. Por supuesto, faltan confirmaciones sobre qué impulsores tendrá, pero para ello aún resta recorrer los últimos meses del proyecto.

La fecha que asoma para la llegada de la Volkswagen Amarok de nueva generación es 2027: su producción arrancará en el primer semestre de ese año. Aunque los avances seguramente vayan dando cada vez más señales de lo próxima que está la nueva pickup nacional.