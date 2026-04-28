El SUV que es novedad mundial y llega a la Argentina para desafiar a Toyota y Volkswagen

El Omoda 4 se presentó recientemente en China y está anunciado para antes de fin de año en el mercado local.

Presentado hace pocos días en la ciudad china de Wuhu, el Omoda 4 se perfila como una de las grandes novedades del mercado automotor. Este SUV compacto, desarrollado por el grupo Chery, ya tiene confirmada su llegada a la Argentina para meterse de lleno en uno de los segmentos más competitivos del país. Se presenta con un diseño moderno, distintas motorizaciones electrificadas y una propuesta tecnológica de vanguardia.

La irrupción del Omoda 4 forma parte de una estrategia de expansión del gigante Chery en América Latina, donde busca ganar terreno con productos cada vez más competitivos. Aquí, el Omoda 4 se posicionará como un rival directo para el Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Cross, Renault Kardian y Nissan Kait, entre otros.

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El Omoda 4 llegará con credenciales importantes. No se trata solamente de un SUV con diseño atractivo, sino también con una mecánica potente que promete destacarse dentro de su segmento. El modelo más nuevo de Omoda & Jaecoo, la marca de lujo de Chery, apunta a captar a un público joven, que busca tecnología, conectividad y diseño.

Omoda 4: cómo es el SUV que quiere revolucionar su categoría

El Omoda 4 se destaca por su diseño moderno, con líneas agresivas y una estética que sigue las últimas tendencias globales. La parrilla frontal, los faros finos y los detalles aerodinámicos le dan una identidad propia dentro de la familia del Grupo Chery.

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Uno de los puntos más fuertes del Omoda 4 son sus motorizaciones. Ofrece tres variantes: una denominada SHS (Super Hybrid System), que combina un motor naftero 1.5 turbo con un sistema eléctrico alimentado por una batería de litio-ferrofosfato de 1,83 kWh, y alcanza los 140 CV. Otra con un motor térmico 1.6 turbo de 147 CV y 275 Nm. Y una tercera, Ultra, con una potencia de 335 CV que acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos. De las tres, la que podría desembarcar en la Argentina es la primera.

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En el interior, el Omoda 4 incluye pantallas digitales, conectividad avanzada y asistentes a la conducción, en una propuesta que busca ofrecer una experiencia más cercana a modelos de gamas superiores.

Cuándo llega el Omoda 4 a la Argentina

El Omoda 4 ya fue confirmado para el mercado argentino, aunque todavía no tiene una fecha exacta de lanzamiento. Sin embargo, todo indica que su desembarco se concretará hacia fines de año, en línea con la expansión regional de la marca.

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Este SUV forma parte de una nueva generación de productos que buscan posicionarse en el país. Omoda & Jaecoo es una de las apuestas más fuertes del gigante chino Chery para la Argentina durante este año. En un mercado local cada vez más competitivo y con mayor presencia de automotrices asiáticas, el desembarco de estas dos marcas muestra que el holding quiere ganar peso en el país y ampliar su estrategia regional con sus SUV tecnológicos y de diseño vanguardista.

Las marcas Omoda & Jaecoo forman parte del universo de Chery Holding y nacieron con una identidad propia, pensadas para distintos perfiles de clientes pero bajo una misma lógica comercial. Se trata de dos marcas cuyos productos se complementan y por eso se venden asociadas.