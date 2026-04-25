Ya hay fecha de lanzamiento para el Jeep "barato" que llegará a la Argentina

El nuevo SUV compacto será más barato que el Renegade y tendrá como principales rivales al Renault Kardian, el Volkswagen Tera y el Fiat Pulse.

El Jeep Avenger ya tiene fecha de lanzamiento prevista en la Argentina. Se trata del modelo más accesible de la marca, un SUV compacto que ya es un éxito en Europa y que ahora comienza a tomar forma en Sudamérica. Con la producción regional en marcha, el desembarco del Jeep Avenger en el mercado local está cada vez más cerca.

La apuesta de Jeep con el Avenger apunta a ampliar su público y llegar a usuarios que tal vez antes no consideraban -por presupuesto- subirse a un Jeep. Este modelo se posicionará por debajo del Renegade , lo que lo convierte en una opción estratégica dentro de la gama de la marca.

El Jeep Avenger será producido en Brasil y se ubicará como uno de los SUV más compactos del segmento. Foto: Stellantis

El Jeep Avenger es el primer modelo de la marca desarrollado sobre la plataforma CMP del grupo Stellantis, lo que le permite ofrecer una propuesta moderna dentro del segmento de los SUV chicos. Además, su diseño mantiene el ADN clásico de Jeep, pero con una impronta más urbana.

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En Brasil ya comenzaron las pruebas de producción (se fabrica en la planta de Porto Real, Río de Janeiro), un paso clave antes de su lanzamiento oficial en la región. La combinación de tamaño compacto, diseño atractivo y posicionamiento más accesible ya lo convierten en uno de los lanzamientos más esperados del año.

Jeep Avenger: cuándo se lanza el SUV más accesible de la marca

El Jeep Avenger tiene previsto su lanzamiento en Argentina en agosto. El hecho de que el Jeep Avenger se fabrique en Brasil es una ventaja clave para el mercado argentino. No solo simplifica la logística, sino que esto seguramente impactará en el precio final para que el nuevo SUV entre al mercado con valor competitivo.

Jeep Avenger Jeep Avenger Stellantis

En Europa, el Jeep Avenger ya demostró su potencial: fue elegido Auto del Año y logró muy buenas ventas. Esto refuerza la expectativa sobre su desempeño en América Latina, donde competirá en uno de los segmentos más calientes del mercado.

Además, el Jeep Avenger llega con distintas opciones mecánicas. En Europa se ofrece incluso con motorización 100% eléctrica, aunque en la región se espera que inicialmente desembarque con versiones nafteras.

Jeep Avenger Jeep Avenger. Stellantis

Jeep Avenger, el SUV que busca ser el más vendido de la marca

El diseño del Jeep Avenger combina líneas modernas con detalles clásicos de la marca, como la parrilla de siete ranuras. Es un SUV compacto, ideal para el uso urbano, pero con una estética robusta que mantiene el espíritu aventurero de Jeep.

Jeep Avenger Jeep Avenger. Stellantis

En el interior, el Jeep Avenger apuesta por la tecnología y la conectividad, con una importante pantalla central, tablero digital y múltiples asistencias a la conducción. Todo pensado para competir con modelos como Volkswagen T-Cross, Fiat Pulse o Renault Kardian, todos productos de última generación.

La estrategia de Stellantis con el Jeep Avenger es ambiciosa: ofrecer un modelo más accesible sin resignar identidad de marca. Esto le permitirá a Jeep competir en un segmento donde hoy no tenía una presencia fuerte en términos de precio.