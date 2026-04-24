Cuánto sale una RAM Dakota 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es la nueva pick-up mediana producida en Córdoba que marca el regreso del histórico nombre Dakota al mercado argentino.

Ram Dakota, una pickup fabricada en la plata de Ferreyra, Córdoba. Foto. Stellantis

La RAM Dakota es la nueva apuesta de la marca en Argentina dentro del competitivo segmento de pickups medianas. Fabricada en la planta Ferreyra de Córdoba y desarrollada sobre la misma base técnica de Fiat Titano y Peugeot Landtrek, esta camioneta combina producción nacional con un posicionamiento orientado al confort. ¿Cuál es su precio actualizado en abril 2026?

Dentro de la estrategia de Stellantis en la región, la Dakota ocupa un lugar clave: se ubica por encima de la Rampage en tamaño y capacidades off-road, pero por debajo de la RAM 1500 en posicionamiento y potencia. Apunta a usuarios que buscan una pickup robusta con tracción integral, equipamiento tecnológico moderno y una propuesta diferencial dentro del segmento mediano.

La RAM Dakota utiliza el conocido motor 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm , asociado a una caja automática de ocho velocidades y sistema de tracción integral con reductora y bloqueo de diferencial trasero. Se trata de la misma arquitectura mecánica utilizada por la Titano , aunque con enfoque más premium dentro de la estrategia de RAM.

Ram Dakota 5 Así es el sistema multimedia que equipa RAM Dakota. Stellantis

El sistema de tracción ofrece distintos modos de funcionamiento (2H, 4Auto y 4L), lo que permite adaptarse tanto al uso urbano como a caminos rurales o condiciones off-road exigentes. Entre sus principales capacidades se destacan:

Capacidad de carga: 1.020 kg

Capacidad de remolque: 3.500 kg

Largo total: 5.356 mm

Distancia entre ejes: 3.180 mm

Despeje al suelo: 228 mm

Estas cifras la posicionan directamente frente a rivales consolidados del segmento como Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok.

RAM Dakota: equipamiento, confort y tecnología

La propuesta de la RAM Dakota combina elementos de trabajo con un paquete tecnológico orientado al uso cotidiano. Desde las versiones disponibles incorpora una dotación destacada dentro del segmento.

En confort interior ofrece:

Climatizador automático bi-zona

Tapizados en cuero

Asientos delanteros con regulación eléctrica

Volante multifunción revestido en cuero

Instrumental digital de 7 pulgadas

Pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay

Ram Dakota 2 Ram Dakota, una pickup ideal para hacer off-road. Stellantis

También suma detalles prácticos como salidas de aire traseras con USB-C y consola central con almacenamiento vertical para celular.

En materia de seguridad incorpora:

Seis airbags

Control de estabilidad y tracción

Frenado autónomo de emergencia

Detector de punto ciego

Alerta de tráfico cruzado

Control crucero adaptativo

Asistente de mantenimiento de carril

Además, incluye cámara 540°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y sistema de monitoreo de presión de neumáticos.

Ram Dakota 4 RAM Dakota, cuál es su valor actualizado en abril 2026. Stellantis

La gama local se compone de dos versiones, ambas con tracción integral y caja automática de ocho marchas.

RAM Dakota Warlock 4WD AT8 : es la variante con estética más aventurera dentro de la gama. Incluye parrilla oscurecida, retrovisores Satin Grey, llantas de 17 pulgadas con neumáticos mixtos, barra sobre la caja de carga y detalles exteriores específicos de la versión.

: es la variante con estética más aventurera dentro de la gama. Incluye parrilla oscurecida, retrovisores Satin Grey, llantas de 17 pulgadas con neumáticos mixtos, barra sobre la caja de carga y detalles exteriores específicos de la versión. RAM Dakota Laramie 4WD AT8: se posiciona como la opción más equipada. Agrega parrilla cromada, llantas diamantadas de 18 pulgadas, molduras exteriores cromadas, barra frontal LED integrada y terminaciones interiores más refinadas.

Cuánto cuesta una RAM Dakota en abril 2026

Estos son los valores actualizados de la RAM Dakota en Argentina para abril 2026:

RAM Dakota Warlock 4WD AT8: $70.040.000

RAM Dakota Laramie 4WD AT8: $72.070.000

La garantía es de cinco años o 150.000 kilómetros, en línea con la estrategia de posicionamiento del modelo dentro del segmento mediano premium producido en Argentina.