Cuánto sale una RAM Rampage con valor actualizado en diciembre 2025

Es la más moderna dentro de las pickups compactas. Hay cinco versiones y dos motorizaciones. Qué traen.

La RAM Rampage se metió de lleno en el segmento de las pickups compactas ni bien vio la luz en el mercado local y hoy ya tiene fieles seguidores en el país. Con diseño bien musculoso, opciones de motor turbodiésel y naftero turbo , y un nivel de equipamiento que mira de reojo a las medianas, esta camioneta producida en Brasil se posiciona como una suerte de “mini RAM 1500”, pero con un tamaño más amigable para la ciudad y el uso diario.

La RAM Rampage combina dos mecánicas fuertes. Por un lado, el 2.2 turbodiésel de 200 CV y 450 Nm. Por el otro, el 2.0 turbo Hurricane de 272 CV y 400 Nm , asociado siempre a caja automática de 9 marchas y tracción 4x4 , que la marca presenta como “la pickup más potente fabricada en la región”.

Más allá del motor, la chata de RAM ofrece una receta muy completa puertas adentro. Todas las versiones cuentan con siete airbags , controles de estabilidad y tracción, frenos a disco en las cuatro ruedas y una batería amplia de ADAS (frenado autónomo, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego). La dotación tecnológica incluye tablero digital de 10,3 pulgadas , pantalla central de 12,3 pulgadas , compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos , cargador inalámbrico y múltiples puertos USB, con terminaciones que apuntan a un clima más premium .

RAM Rampage RAM Rampage. Stellantis

En cuanto a capacidad, la RAM Rampage se mantiene en la media alta del segmento: mide unos 5,03 metros de largo, ofrece alrededor de 750 kilos de carga útil y un volumen en la caja de 980 litros, con revestimiento y luces LED internas. Es decir, una camioneta que puede funcionar como vehículo de uso diario, pero que también está lista para remolques, salidas off-road livianas o trabajo.

Con este combo de potencia, confort y tamaño, la pickup compacta de RAM enfrenta a rivales directas como Ford Maverick y Fiat Toro, pero con un posicionamiento algo más deportivo, sobre todo en las versiones Rebel y R/T, mientras que Laramie apunta a quienes buscan una chata más elegante y rutera.

Cuánto sale una RAM Rampage en diciembre 2025

De acuerdo con la la lista de precios oficial, la RAM Rampage ofrece cinco versiones en la Argentina, con valores expresados en dólares y surgidos de concesionarios oficiales.

RAM Rampage Bighorn 2.2 TD AT9 4x4 : US$43.700

: RAM Rampage Rebel 2.0 AT9 4x4 : US$47.700

: RAM Rampage Laramie 2.0 AT9 4x4 : US$48.100

: RAM Rampage Laramie Night Edition 2.0 AT9 4x4 : US$48.100

: RAM Rampage R/T 2.0 AT9 4x4: US$54.4000

En todos los casos se trata de valores de diciembre 2025, correspondientes a unidades 0 kilómetro, y no incluyen gastos de patentamiento, flete ni adicionales que cada concesionaria pueda aplicar.

La RAM Rampage Bighorn se posiciona como la puerta de entrada a la gama, con el atractivo extra del motor turbodiésel 2.2 de 200 CV, ideal para quien hace muchos kilómetros o quiere una chata para combinar trabajo y ruta.

RAM Rampage RAM Rampage. Stellantis

Más arriba aparecen las variantes Rebel y Laramie, ambas con el 2.0 turbo naftero de 272 CV, que apuntan a quienes valoran la respuesta inmediata del motor, el equipamiento de confort y una estética más cuidada. La Laramie Night Edition, por ejemplo, suma detalles oscuros en el exterior, llantas de 18 pulgadas y un interior con tapizados de cuero y ajustes eléctricos.

En la cima de la oferta se ubica la RAM Rampage R/T, pensada para quienes buscan una chata con imagen deportiva y prestaciones de alto perfil. Mantiene el mismo Hurricane 2.0 turbo pero con puesta a punto específica y llantas de 19 pulgadas. Es, hoy, una de las pickups compactas más caras y potentes del mercado local.