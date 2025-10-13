Así es la primera RAM argentina, la pickup que empezó a fabricarse en Córdoba

La RAM Dakota ya es una realidad industrial en la Argentina. Stellantis confirmó el inicio de la fabricación en el Polo Industrial de Ferreyra (Córdoba) , un paso histórico porque es la primera RAM hecha en el país y porque coloca a la planta cordobesa en el mapa regional de pickups. Con foco exportador y apoyada en un plan de inversión que supera los US$ 385 millones , la RAM Dakota se integra a una estrategia local que suma proveedores, empleo calificado y producción de un motor nacional.

El lanzamiento industrial de la RAM Dakota llega en un momento clave para el mercado: las pickups medianas representan uno de los segmentos más competitivos y arraigados en la tradición productiva local. Con este proyecto, Stellantis consolida un hub de pickups que comparte línea con la Fiat Titano y con el Cronos , y abre una puerta concreta para aumentar el contenido nacional y la integración de autopartistas .

De acuerdo con la comunicación oficial, el programa industrial vinculado a la RAM Dakota y a la Fiat Titano contempla la creación de 1.800 puestos de trabajo , con una impronta de diversidad : el 50% de los ingresos serán mujeres y 400 posiciones se asignan específicamente a la nueva pick-up de RAM. En términos productivos, el plan se apoya en un eje estratégico: tener de vuelta en Córdoba la fabricación de un motor turbo diésel de desarrollo local.

Así es la nueva RAM Dakota

La RAM Dakota montará el Multijet 2.2 turbodiésel fabricado en la Argentina, una mecánica moderna que entrega 200 CV y 450 Nm de torque, con turbo de geometría variable y filtro de partículas.

La impronta de la marca también se reflejará en el producto final. En el lanzamiento, los máximos ejecutivos de Stellantis destacaron la esencia de la RAM Dakota y su aporte al tejido industrial argentino: “El lanzamiento de la Ram Dakota es un ejemplo concreto de cómo la integración local impulsa la competitividad regional. Este proyecto representa un verdadero motor de desarrollo ya que fortalece estratégicamente nuestra red de proveedores, impulsa la generación de empleo calificado y nos permite fabricar vehículos con estándares globales", sostuvo Herlander Zola, Presidente de Stellantis Sudamérica.

RAM Dakota (21) La RAM Dakota en la punta de línea con Martín Zuppi (presidente de Stellantis Argentina), Herlander Zola (presidente de Stellantis Sudamérica) y el gobernador de Córdoba Martín Llaryora. Stellantis

Y Martín Zuppi, Presidente de Stellantis Argentina agregó: “Creemos en una Argentina que mire al mundo de frente, que exporte valor agregado, conocimiento y talento argentino. Con este proyecto, estamos recuperando lo mejor de nuestra tradición industrial: proveedores que vuelven a producir, empleos de calidad, oportunidades que transforman la vida de las personas, de sus familias y de toda la sociedad. Esta nueva pick-up Dakota llega con el ADN 100% Ram. Con un diseño robusto, un interior que los va a sorprender, tecnología de avanzada y prestaciones únicas en el segmento.”

RAM Dakota: qué trae la primera pickup de RAM hecha en el país

En términos de posicionamiento, la RAM Dakota se ubicará en el segmento mediano, el de mayor tradición en el país, donde compiten Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok. Allí, la apuesta de RAM pasa por un diseño robusto, equipamiento de seguridad y conectividad de última generación y un comportamiento pensado para trabajo y uso familiar, siguiendo el ADN de la marca en Estados Unidos, pero adaptado a las condiciones de uso y caminos de la región. Para el usuario argentino, esto significa capacidad de carga y remolque competitivas, una configuración turbodiésel eficiente y costos de mantenimiento contenidos por la producción nacional del grupo motriz.

Desde la óptica productiva, la llegada de la RAM Dakota suma volumen y diversificación a la planta de Ferreyra, consolidando a Córdoba como centro estratégico de pickups para el Mercosur. El componente exportador permitirá sostener niveles de actividad estables, y el contenido local crecerá a medida que la red de proveedores amplíe su oferta.

Si bien el lanzamiento comercial se dará antes de fin de año, la fase industrial ya está en marcha: el inicio de producción en Ferreyra habilita la homologación final, la capacitación de concesionarios y la preparación de la cadena logística para abastecer al mercado interno y a los destinos de exportación.