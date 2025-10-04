Cuánto sale una Volkswagen Amarok 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es una de las pickups más versátiles y preferidas de los argentinos. Cuál es el aumento que definió la terminal para este mes.

Volkswagen Amarok es un referente en el segmento de las pickups por su confiabilidad , diseño robusto y una versatilidad que permite darle un uso intensivo para el trabajo y también disfrutarla en el ámbito recreativo personal. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre de 2025?

Equipada con una poderosa línea de motores -especialmente el V6 el 3.0 V6 TDI de 258 CV - esta “chata” es conocida por tener una aceleración rápida que la distingue de sus rivales y un desempeño confiable tanto en ciudad como en caminos offroad.

VW Amarok es producida desde hace 15 años en la planta bonaerense de General Pacheco , lo que asegura fácil acceso a repuestos y servicio técnico, y representa un respaldo local para los usuarios, por eso es una de las pickups más elegidas del mercado .

Volkswagen Amarok: sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Volkswagen Amarok fue el sexto vehículo más patentado en septiembre con 2.006 unidades. El podio quedó así: Toyota Yaris (3.037), Toyota Hilux (2.499), Ford Ranger (2.211) , Fiat Cronos (2.007) y Ford Territory (2.008).

Interior Amarok Así luce el interior de VW Amarok. Foto: Volkswagen

A nivel anual Volkswagen Amarok también ocupa un lugar preponderante en los patentamientos. El ranking con los resultados de los primeros nueve meses de 2025 se reproduce a continuación:

Toyota Yaris - 21.023 unidades Fiat Cronos - 26.009 Peugeot 208 - 24.632 Toyota Hilux - 24.581 Ford Ranger - 20.694 Volkswagen Amarok - 2.006

A nivel general, el mercado de vehículos 0km en Argentina viene mostrando buenas cifras. En septiembre se patentaron 55.827 vehículos, un 1,7% más que en agosto y un 27,8% más que en septiembre de 2024. Con estos números, los primeros nueve meses del año acumulan 500.089 vehículos 0 km patentados, un crecimiento del 60,4% comparado con el mismo período del año pasado.

Se viene la “hermana menor” de Volkswagen Amarok

Volkswagen ya trabaja en una nueva pickup compacta que se ubicará entre la Saveiro y la Amarok, con el objetivo de competir directamente con Fiat Toro, Ford Maverick, Chevrolet Montana y Renault Oroch. El proyecto tiene un fuerte foco regional: será producida en Brasil, desembarcará en Argentina y su lanzamiento está previsto para 2026.

Con un estilo más cercano al de un SUV, la futura “mini Amarok” buscará combinar robustez y confort, sumando un interior amplio, buena capacidad de carga y un comportamiento equilibrado entre ciudad y ruta. La idea es ofrecer una alternativa práctica para el uso diario sin perder el costado funcional que caracteriza a las pickups de trabajo.

Mini Amarok La nueva pickup de Volkswagen podría llevar el nombre de Udara. Foto: imagen ilustrativa de @kdesignag.

Algunos de los puntos más destacados del proyecto son:

Plataforma basada en el concept Tarok presentado en 2018.

Producción en São José dos Pinhais, planta con más de 3 millones de vehículos fabricados.

Posibles motorizaciones turbo y versiones con tecnología híbrida ligera.

Equipamiento con asistencias a la conducción (ADAS) en las versiones más completas.

Aunque el nombre definitivo todavía no fue confirmado -“Udara” es una de las opciones que suena con fuerza-, esta nueva pickup promete más competencia en el segmento y mejores precios relativos. Para el mercado argentino, su llegada representará una propuesta intermedia atractiva: con capacidad de carga real, confort de SUV y costos de uso más contenidos.

Volkswagen Amarok: modelos y versiones

La Volkswagen Amarok ofrece una de las gamas más completas del segmento, con 11 versiones disponibles que se adaptan a distintos usos y presupuestos. Su oferta mecánica incluye tres opciones: los eficientes motores 2.0 TDI de 140 o 180 caballos de fuerza, y el poderoso 3.0 V6 TDI de 258 CV, que sigue siendo el más potente entre las pickups medianas del mercado.

La gama arranca con la versión Comfortline y continúa con la Highline, que suma equipamiento como luces LED y tapizados de cuero, ambas impulsadas por el motor de 180 CV. En lo más alto se ubican las variantes con propulsor V6 —Extreme, Hero y Black Style—, todas con tracción integral y caja automática de ocho velocidades, además de detalles estéticos exclusivos.

Amarok VW

Algunos datos clave del equipamiento son:

Seguridad: seis airbags de serie, refuerzos estructurales y asistencias como frenado autónomo, detección de peatones y alerta de cambio de carril en las versiones más completas.

seis airbags de serie, refuerzos estructurales y asistencias como frenado autónomo, detección de peatones y alerta de cambio de carril en las versiones más completas. Tecnología: pantalla multimedia de 9” con App-Connect compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

pantalla multimedia de 9” con App-Connect compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Confort: volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero, tapizados de cuero sintético y múltiples puertos USB.

Todas las versiones incorporan de serie pantalla multimedia de 9 pulgadas con App-Connect, volante multifunción en cuero, apoyabrazos delantero y puertos USB tipo A y C. La variante Trendline suma tapizados de cuero sintético, mientras que las más equipadas incluyen el sistema Safer Tag con asistencias avanzadas, llantas de mayor tamaño, detalles estéticos exclusivos y tracción integral permanente. Además, la caja automática de 8 velocidades está disponible en las versiones V6 de 258 CV, con una capacidad de carga superior a 1 tonelada y una fuerza de remolque de hasta 3.500 kg.

Cuánto sale una Volkswagen Amarok con precio actualizado en octubre 2025

Toda la gama de Volkswagen Amarok ofrece una garantía de 6 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En el noveno mes del año la terminal aplicó un ajuste del 5% en los precios de lista.

Luego de ese retoque, esto vale la Volkswagen Amarok 0km con valor actualizado a octubre 2025:

Volkswagen Amarok Trendline TDI MT 4x2: $51.773.850

$51.773.850 Volkswagen Amarok Trendline TDI MT 4x4: $59.964.650

$59.964.650 Volkswagen Amarok Comfortline TDI MT 4x2: $57.446.800

$57.446.800 Volkswagen Amarok Comfortline TDI AT 4x2: $62.711.600

$62.711.600 Volkswagen Amarok Highline TDI MT 4x2: $63.543.650

$63.543.650 Volkswagen Amarok Highline TDI AT 4x2: $69.746.550

$69.746.550 Volkswagen Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $74.461.900

$74.461.900 Volkswagen Amarok Highline V6 AT 4x4: $87.297.300

$87.297.300 Volkswagen Amarok Extreme V6 AT 4x4: $93.166.550

$93.166.550 Volkswagen Amarok Hero V6 AT 4x4: $93.166.550

$93.166.550 Volkswagen Amarok Black Style V6 AT 4x4: $93.456.700

Te puede interesar...