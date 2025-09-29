La nueva Toyota Hilux ya tiene fecha: qué cambios traerá la pickup más vendida

A fin de año será el lanzamiento global, mientras que su llegada a la región se espera para 2026. Todo lo que se sabe.

El segmento de las pickups medianas se prepara para un nuevo capítulo y la Toyota Hilux será otra vez la protagonista. La marca japonesa definió la presentación mundial de su actualización profunda y ya se anticipan los cambios de diseño y mecánica que llegarán a la región. Para el público local, lo más relevante es que la Hilux mantendrá su receta de robustez con mejoras tecnológicas, un combo que explica por qué sigue al tope de ventas en Argentina .

Fuentes de la industria señalan que el debut internacional será en el Thailand Motor Expo, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025 , escenario habitual de estrenos asiáticos de Toyota. Después de ese estreno, comenzará la etapa comercial para mercados clave y, luego, el desembarco regional. La Toyota Hilux volverá a exhibir un planteo global, con foco en Tailandia y Australia como polos de desarrollo.

En cuanto a la arquitectura, todo apunta a una renovación profunda del modelo vigente (lanzado en 2015), no a una generación totalmente nueva . Esa decisión permitiría conservar el chasis de largueros y la conocida plataforma IMV, sumando refuerzos de suspensión y trochas ensanchadas ya vistas en versiones recientes. Para la Toyota Hilux, el objetivo es claro: más robustez y eficiencia sin alterar la base que valora el usuario de la pickup que en 2028 cumplirá 60 años desde su lanzamiento .

Toyota Hilux 2026 Así vislumbró la próxima Toyota Hilux un estudio de diseño. Foto: Instagram @cars_secrets.

En estética, las imágenes de prueba dejan ver un frente replanteado, con parrilla más grande, capot elevado y ópticas divididas con DRL superior, un lenguaje tomado de productos como la pickup full size Tacoma. Atrás, se esperan luces más grandes y portón rediseñado; en los laterales, llantas nuevas y pasos de rueda más marcados. La opción de carrocería con cabina simple se mantiene, una buena noticia para quienes buscan capacidad de carga.

Nueva Toyota Hilux La nueva Toyota Hilux, tal como se la pudo ver en rutas de Irak. Foto: BFMS

Por dentro, la Toyota Hilux estrenaría un tablero más moderno, pantalla de gran tamaño y la evolución de Toyota Safety Sense con asistencias como frenado autónomo y control crucero adaptativo. El planteo apunta a elevar confort y seguridad, dos atributos cada vez más demandados en las pickups medianas.

Toyota Hilux: fecha y cambios clave

La gran novedad mecánica será la electrificación. Todo indica que se extenderá el sistema mild-hybrid de 48V al conocido turbodiésel 2.8, con el objetivo de reducir consumo y emisiones sin resignar torque a bajo régimen. También se espera la continuidad del 2.4 turbodiésel en mercados seleccionados. En paralelo, Toyota trabaja en estrategias de hibridación más avanzada para completar la gama en el corto/mediano plazo.

Nueva Toyota Hilux Se espera para 2026 el lanzamiento mundial de la nueva Toyota Hilux. Foto: BFMS.

Otra línea de trabajo que circula en los pasillos de la marca es la incorporación de un nuevo motor naftero 2.0 turbo de alto rendimiento como alternativa en mercados específicos, pensado para operar con combustibles sintéticos o hidrógeno líquido. De concretarse, la Toyota Hilux sumaría una opción de baja cilindrada y alta eficiencia, alineada con los desarrollos que Toyota impulsa junto a otras automotrices japonesas.

¿Cuándo podría llegar a la Argentina?

Tras su presentación en Tailandia, el cronograma internacional ubica a Australia entre los primeros en recibir la actualización, mientras que para Sudamérica se proyecta un lanzamiento comercial durante 2026, con la planta de Zárate -donde la pickup es producida desde 1997-como eje productivo regional. La Toyota Hilux, así, reforzará su papel de caballito de batalla del mercado local, con más tecnología y la vista puesta en eficiencia y seguridad para mantenerse vigente en el competitivo segmento de las pickups medianas.