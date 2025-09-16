Las 5 pickups medianas más baratas de Argentina: cuánto salen y qué traen

En el mercado automotor argentino, el de las pickups medianas sigue siendo uno de los segmentos más buscados por el público, tanto para el trabajo como para el uso familiar. Y entre toda la oferta, cinco modelos se destacan en septiembre por contar las versiones de entrada de gama más económicas .

Sea para el campo, la ciudad o la aventura, el atractivo principal de estas configuraciones iniciales radica en que, aun siendo opciones básicas y de tracción simple, no dejan de ofrecer características muy valoradas por los usuarios , como por ejemplo la carrocería de cabina doble . Así, estas alternativas permiten acceder a una pickup tan robusta, cómoda y funcional como las versiones más equipadas , con prestaciones que terminan siendo más que suficientes para las necesidades cotidianas .

Producidas en el país, o al menos en la región , estas cinco camionetas representan la puerta de entrada a marcas históricas y a nuevas propuestas, en un mercado donde la demanda de pickups medianas sigue en crecimiento.

Top 5: las pickups más baratas del mercado en septiembre de 2025

La Chevrolet S10 CD 2.8 TD WT 4x2 aparece como la más económica, con un valor de entrada de $43.676.900. Se trata de la versión de cabina doble y caja manual, pensada como alternativa de trabajo. Es la única de tracción simple en la gama; por encima, suma variantes 4x4 que elevan el precio varios millones (la misma WT pero con ese sistema está cotizada en septiembre a $51.131.900).

Chevrolet S10.jpg Con versiones para todos los gustos, la Chevrolet S10 de entrada de gama (CD 2.8 TD WT 4x2) tiene un precio de lista en septiembre de 2025 de $43.676.900.

Muy cerca se ubica la Nissan Frontier S MT 4x2, listada en $43.954.100. Producida en Córdoba, la versión con caja automática, denominada Frontier S AT, se ofrece a un valor mayor ($46.671.400), mientras que las configuraciones intermedias, como la XE, incorporan más confort y conectividad, además de un motor turbodiésel de 190 CV ($56.628.100 la manual)

La Renault Alaskan Confort 2.3 MT 4x2 es en estos momentos la más barata: completa el podio de las más baratas: en la Guía Oficial de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) figura con un valor de $44.970.000. Esta pickup comparte plataforma y mecánica con la Frontier, aunque se posiciona con un estilo propio. La misma versión pero con tracción integral se consigue por $50 millones, y además hay versiones con más equipamiento y otra mecánica, como la Emotion 4x2 de caja manual, que llega a 190 CV y su precio de lista es de $48.680.000.

Renault Alaskan.jpg

El cuarto lugar corresponde a la Toyota Hilux, uno de los modelos más vendidos del país. Aunque a diferencia del resto tiene una variante 4x2 de cabina simple (la DX 2.4 TDI MT, listada en $40.194.000), su versión de entrada con prestaciones similares pero segunda fila de asientos arranca $45.294.000. De allí en adelante, su gama es una de las más amplias del mercado: más allá de variantes automáticas o de tracción, la siguiente en la lista es la SR manual ($51.939.000) y los valores trepan hasta la poderosa y deportiva GR-Sport, la tope de línea ($82.061000).

La última en la lista es la Ford Ranger XL 4x2, que en septiembre se suma con un valor de $45.202.510. Producida en Pacheco, provincia de Buenos Aires, es una de las históricas líderes del segmento y cuenta con una amplia variedad de versiones, que van desde las más accesibles, entre las que se incluye también la XLS 4x2 MT ($52.898.500) hasta configuraciones con motor V6, como la XLS 4x4 AT, ($64.061.000) o la potente y muy equipada Limited Plus 4x4 AT ($83.910.700).

Qué pasa con las que quedaron afuera

Aunque por poco, en el ranking de las camionetas más baratas de la Argentina no aparece la Fiat Titano Endurance 4x2, listada en $46.263.000. Este modelo, fabricado en Brasil, debutó recientemente en Argentina y busca consolidarse como alternativa competitiva frente a rivales de larga trayectoria. La gama ofrece opciones con tracción integral y mayor equipamiento, que suben considerablemente la barrera de entrada (aunque con el mismo motor de 200CV, la Freedom 4WD manual, por caso, alcanza los $53.917.000).

Fiat Titano La nueva Fiat Titano tiene un precio de entrada de gama de $46.263.000. Foto: Stellantis.

Tampoco ingresa la Volkswagen Amarok, cuya versión más accesible, la Trendline TDI MT 4x2, se ofrece este mes por $49.308.450. Este modelo, que también se produce en Pacheco como la Ford Ranger, ofrece múltiples configuraciones con motores de cuatro y seis cilindros (la que le sigue es la Comfortline TDI MT 4x2, valuada nueva en $54.711.250), llegando en los casos más equipados a valores que rozan los $90 millones, como la Black Style V6 AT 4x4 ($89.006.400).