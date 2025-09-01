¿Cuánto vale tu auto usado? Estos son los nuevos precios para septiembre 2025

La Guía de Precios de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) es la referencia ineludible. Mirá acá todos los valores actualizados.

Septiembre llega con una nueva actualización de la lista de la Cámara del Comercio Automotor y, otra vez, la pregunta se repite en cada garaje : ¿cuánto valen los autos usados hoy? En un mercado que sigue de cerca la disponibilidad de los 0 km y los costos de mantenimiento, la referencia clave vuelve a ser la guía de la CCA , base con la que trabajan agencias y particulares al momento de publicar o negociar.

Para quien está pensando en vender, la actualización de septiembre 2025 sirve para fijar un precio de salida realista y evitar quedar “caro” o regalar el vehículo. Del otro lado del mostrador, el comprador encuentra una pista ordenadora para entender si el valor publicado coincide con lo que marca la guía para ese auto usado según su año y versión.

Un punto importante: la CCA publica valores orientativos para unidades en condición “estándar”. Esto significa que el precio de un auto usado puede subir si tiene menos kilómetros que el promedio, historial de servicios al día o accesorios valiosos, y puede bajar si hay choques mal reparados, faltantes o mantenimiento atrasado. La guía es el piso técnico de la conversación; la realidad del vehículo, el ajuste final .

Concesionario-venta-de-autos-página-8.jpg Como en los 0 kilómetro, la venta de autos usados también está en crecimiento

En el caso de Neuquén y la Patagonia, la demanda por pick-ups y 4×4 suele empujar un poco más los precios de ciertos autos usados con aptitudes fuera del asfalto. También influye la logística (disponibilidad de repuestos y mano de obra) y el uso en rutas mixtas. Todo esto se refleja luego en la negociación, siempre sobre la base de la tabla de septiembre 2025.

Por último, vale recordar que los gastos de transferencia y verificaciones no están incluidos en la valoración de la guía: quien vende su auto usado debería contemplar costos de informe de dominio, verificación policial, VTV (o su equivalente), patentes y libre deuda de multas, para llegar a la firma en el Registro sin sorpresas.

Cómo consultar el precio de tu auto usado en septiembre 2025

En esta nota vas a encontrar, adjunto, el archivo con la referencia modelo por modelo que toma como base la actualización de septiembre 2025. La lectura es simple: marca, modelo, versión, año y rango orientativo. Con esos datos, podés ubicar tu auto usado en la planilla y tener una tasación inicial antes de publicar o salir a ver unidades.

La recomendación es clásica y efectiva: compará el valor de la guía con avisos reales de tu zona para ese mismo auto usado. Si tu unidad está por encima del promedio (menos kilómetros, un solo dueño, servicios oficiales), podés sumar un margen razonable; si tiene detalles por resolver, conviene restar para agilizar la operación. En todos los casos, el papel y la transparencia valen tanto como la chapa.

Autos usados: factores que mueven los precios

Estado general : pintura y tapizados, presencia de rayones o golpes, corrosión. Un auto usado bien presentado siempre tracciona mejores ofertas.

: pintura y tapizados, presencia de rayones o golpes, corrosión. Un bien presentado siempre tracciona mejores ofertas. Kilometraje : menos uso suele traducirse en mayor valor , siempre que esté respaldado por historial de servicios.

: menos uso suele traducirse en , siempre que esté respaldado por historial de servicios. Mecánica y mantenimiento : cambios de correa/cadena , frenos, embrague, amortiguadores, batería. Facturas a la vista, mejor.

: cambios de , frenos, embrague, amortiguadores, batería. Facturas a la vista, mejor. Neumáticos y seguridad : cubiertas nuevas, airbags y ABS funcionando, sin luces de falla.

: cubiertas nuevas, y funcionando, sin luces de falla. Accesorios y llaves : manuales, doble llave , cubrealfombras, equipo multimedia original.

: manuales, , cubrealfombras, equipo multimedia original. Documentación: título, cédulas, libre deuda, verificación y grabado de autopartes (si corresponde). Un auto usado “listo para transferir” vale más.

Particularidades en Neuquén y la región

En el Alto Valle y la cordillera hay preferencia por utilitarios, SUVs y 4×4, algo que impacta en la velocidad de venta y en el precio pedido. Si tu auto usado entra en esos perfiles (altura libre al suelo, buen despeje, neumáticos mixtos), prepará fotos que muestren chasis, tren delantero y cubiertas: en la Patagonia, ese detalle vende.

Paso a paso para una operación prolija

Tasación : ubicá tu auto usado en el archivo de septiembre y definí un precio de publicación lógico.

: ubicá tu en el archivo de septiembre y definí un lógico. Checklist : reuní papeles, informes y comprobantes de servicio. Un dossier ordenado acelera la decisión del comprador.

: reuní papeles, y comprobantes de servicio. Un dossier ordenado acelera la decisión del comprador. Publicación : fotos nítidas, descripción honesta (kilometraje real, dueños, mantenimiento). Usá palabras claves: auto usado , versión, motor y año.

: fotos nítidas, descripción honesta (kilometraje real, dueños, mantenimiento). Usá palabras claves: , versión, motor y año. Reserva : si hay acuerdo, firmá una seña por escrito con plazo y condiciones claras.

: si hay acuerdo, firmá una por escrito con plazo y condiciones claras. Transferencia: cerrá en el Registro Automotor con turno y formularios. Evitá entregar el vehículo sin constancia de trámite iniciado.

En síntesis: con la actualización de septiembre 2025 hay una base sólida para ponerles precios a los autos usados y negociar con respaldo. La clave es combinar la tabla con la realidad de cada unidad, sostener la documentación al día y cerrar la operación en el Registro. El resto es sentido común: buena presentación, honestidad y un número que respete la guía y el estado del vehículo.