Ni chinas ni coreanas: cuáles son las marcas de autos menos seguras en 2026

Un informe que es referencia mundial calificó a las automotrices: cuáles quedaron en el fondo de la tabla y por qué.

Cuando se habla de seguridad, muchas veces aparecen prejuicios rápidos sobre el origen de las marcas. Pero el nuevo ranking de Consumer Reports para 2026 (una referencia mundial) rompió varios lugares comunes y dejó un dato fuerte: entre los autos menos seguros del listado no aparecen marcas chinas ni coreanas en el fondo de la tabla, sino fabricantes de otros mercados con mucha trayectoria. Land Rover , Jeep , Mitsubishi , Tesla y Rivian quedaron entre las posiciones más bajas de una clasificación que evalúa mucho más que simple crash tests.

El informe toma como base una nueva metodología de seguridad que analiza el desempeño global de los modelos de cada fabricante. Es decir, no se trata de elegir un solo auto “bueno” o “malo”, sino de medir qué tan consistente es cada terminal cuando se mira toda su gama.

Uno de los puntos más interesantes del relevamiento es que la seguridad ya no se define solo por resistir un choque . Consumer Reports también pone el foco en cómo frena el auto, cómo responde en maniobras exigentes, qué asistencias trae de serie e, incluso, si los comandos de uso diario distraen al conductor. En otras palabras, la tecnología puede ayudar, pero también puede jugar en contra si obliga a sacar la vista del camino.

Ese cambio de criterio explica varias sorpresas del ranking. Marcas históricamente asociadas a la seguridad quedaron más abajo de lo esperado, mientras que otras subieron fuerte por ofrecer una combinación más equilibrada entre protección, asistencia y usabilidad.

Autos menos seguros en 2026: qué marcas quedaron en el fondo del ranking

Si se mira la parte inferior de la clasificación, la peor ubicada es Land Rover. Apenas por encima aparecen Jeep, Mitsubishi, Tesla y Rivian, todas sin presencia destacada en el nuevo sistema de evaluación. Es un resultado que llamó la atención porque varias de estas marcas tienen modelos muy valorados en diseño, tecnología o performance, pero no lograron traducir eso en una mejor calificación global de seguridad.

En el caso de Tesla, el informe remarca una cuestión puntual: aunque sus vehículos suelen rendir bien en pruebas de choque y suman tecnología de prevención, la dependencia de la pantalla central para manejar funciones clave puede generar distracciones. Ese punto pesa cada vez más en la evaluación actual, porque Consumer Reports considera que un auto seguro también tiene que ser intuitivo en su uso cotidiano.

Range Rover Evoque Range Rover Evoque Land Rover

Algo parecido ocurre con otras marcas donde la digitalización extrema o ciertos esquemas de comandos restan puntos en la experiencia de manejo. El mensaje es claro: no alcanza con sumar ADAS o asistentes de conducción si después el conductor necesita navegar menús para acciones básicas. En ese contexto, varias marcas terminaron bajando posiciones y quedaron identificadas dentro del grupo de autos menos seguros del año.

También sorprende que Volvo, tradicional referencia mundial en seguridad, no aparezca entre las primeras. Según lo explicado en el informe, algunos modelos recientes pierden puntos por criterios de usabilidad, especialmente cuando la interacción con climatización o audio obliga a desviar la atención. Eso muestra cómo cambió el estándar: la seguridad ahora se mide tanto por el choque como por la prevención y la ergonomía.

Cómo se mide la seguridad ahora y por qué cambia el ranking

Consumer Reports organizó su sistema en tres niveles: Basic, Better y Best. El escalón básico exige cumplir con las normas federales de seguridad en Estados Unidos (NHTSA), mientras que los niveles superiores suman requisitos más exigentes de frenado, manejo, prevención de accidentes y equipamiento de serie. Esta lógica hace que una marca pueda tener modelos con buen crash test, pero aun así quedar relegada si falla en otros aspectos.

Mazda CX 60 Mazda CX 60. Mazda

Para subir en la escala, los vehículos deben mostrar buen desempeño en frenado y manejo de emergencia, contar con frenado autónomo de emergencia con detección de peatones en todas las versiones y cumplir con exigencias de pruebas IIHS. En el nivel más alto, además, se evalúa que los controles no sean confusos y que haya tecnologías como alerta de punto ciego y tráfico cruzado trasero de serie. Ese enfoque más completo explica por qué el ranking de 2026 es distinto a lo que muchos imaginaban.

El resultado final dejó a Mazda en la cima, seguida por Genesis y Acura, mientras que varias marcas populares quedaron más abajo. Conclusión: al elegir un 0 km, hoy pesa tanto la estructura de seguridad como la forma en que el vehículo ayuda a evitar errores humanos.