Tras 18 años, uno de los autos más populares deja de venderse en Argentina: ¿hay reemplazo?

En diciembre se había dejado de fabricar. Qué modelos recibirán quienes estaban pagando un plan de ahorro.

Después de casi dos décadas en la calle, el Renault Sandero se despide del mercado argentino en su versión 0km y deja un hueco difícil de llenar para quienes buscaban un auto simple, confiable y accesible . No es un adiós menor: fue durante años una de las puertas de entrada a la marca del rombo, con un formato hatchback que muchas familias eligieron por espacio , mecánica conocida y costos de mantenimiento relativamente bajos .

La salida del Renault Sandero no ocurre de un día para el otro. Primero (en diciembre 2025) se frenó su fabricación local y, ahora, directamente ya no aparece como opción para comprarlo 0Km en el portafolio de la marca.

El Sandero compartía plataforma con otros dos nombres bien conocidos: Stepway y Logan , que también venían siendo parte del “tridente” histórico de entrada de gama de Renault. Y que también dejarán de ofrecerse en el line up de la marca francesa.

Detrás de la decisión hay un giro más profundo: la marca viene apuntando a productos con más demanda regional, especialmente SUV y pickups.

Renault Sandero: por qué se va y qué cambia en la oferta de Renault

La historia reciente del Renault Sandero en Argentina tiene dos hitos claros: el auto había llegado al país en 2008 y, años después, su producción se instaló en la planta cordobesa de Santa Isabel como parte de una estrategia industrial que buscaba sostener volumen con modelos masivos. Pero ese capítulo se cerró cuando la fabricación se interrumpió y ahora finalmente el modelo dejó de ofrecerse como 0km.

La novedad forma parte de una reconversión industrial en la histórica planta de Santa Isabel, en Córdoba. Allí la automotriz está liberando espacio para apostar fuerte al Proyecto Niagara, una futura pickup compacta que demandará gran volumen de producción y se exportará. La fábrica ya había despedido a las pickups Nissan Frontier y Renault Alaskan, y desde diciembre el movimiento se completó con el final de estos tres autos chicos que marcaron las últimas décadas de la marca.

¿Hay reemplazo para el Renault Sandero?

Si se habla de un reemplazo directo, en formato hatchback del segmento B, la respuesta es que no hay un sucesor que ocupe ese lugar. En la práctica, el usuario que buscaba un Renault Sandero 0km hoy se encuentra con una gama distinta: el escalón de entrada lo cubre el Renault Kwid, mientras que el salto natural de equipamiento y concepto lo dan otros productos de perfil más “moderno”, pero también más caro, como el Kardian.

Este movimiento no abarca solo a Sandero. Modelos como Stepway y Logan, que comparten la misma lógica de producto popular, también quedan alcanzados por el reordenamiento en la planta cordobesa. Si bien en el corto plazo todavía pueden aparecer unidades disponibles según stock y concesionarios, el final está escrito: se discontinúan.

Planes de ahorro: el punto que más preocupa

Donde la noticia se vuelve más delicada es en los planes de ahorro. Para quienes venían pagando por un Renault Sandero, la continuidad está contemplada: cuando un modelo deja de producirse o comercializarse, el sistema permite reemplazar el “modelo de referencia” por otro.

En este caso, el reemplazo informado para adjudicación pasa a ser un Renault Kardian, un SUV chico importado, más moderno y equipado. El punto es que, al ser un vehículo de mayor valor, eso puede impactar en el monto final y en las cuotas.