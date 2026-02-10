Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es uno de los SUV más destacados del mercado argentino y figura entre los líderes de patentamientos. El ajuste en su precio este mes.

El Peugeot 2008 atraviesa un momento de fuerte consolidación en Argentina . Lanzado oficialmente en agosto de 2024, el SUV compacto de la marca francesa logró en muy poco tiempo posicionarse como uno de los referentes de su segmento, con un desempeño sostenido en los rankings de patentamientos. ¿Cuál es el valor actualizado del 2008 en febrero 2026?

Fabricado en la planta bonaerense de El Palomar , el 2008 se transformó en un producto estratégico para Stellantis por su combinación de producción nacional, diseño moderno y una base tecnológica sólida . En un segmento cada vez más competitivo, su propuesta logró diferenciarse y sostener volumen mes a mes.

Parte de su atractivo pasa por un equilibrio bien logrado entre confort, estabilidad y tecnología , con una posición de manejo elevada, un baúl de 419 litros y un interior que prioriza la conectividad y la experiencia diaria, tanto en ciudad como en ruta.

Peugeot 2008: patentamientos y peso en el mercado argentino

El inicio de 2026 volvió a confirmar el peso del Peugeot 2008 dentro del universo SUV. De acuerdo con los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el modelo fue uno de los protagonistas del mes de enero y se ubicó entre los SUV más patentados del país, reforzando su rol como uno de los pilares comerciales del segmento.

SUV más patentados en Argentina – enero 2026, según ACARA:

Ford Territory: 2.864 unidades Chevrolet Tracker: 1.905 unidades Peugeot 2008: 1.795 unidades Volkswagen Taos: 1.682 unidades Toyota Corolla Cross: 1.641 unidades Volkswagen T-Cross: 1.508 unidades Volkswagen Nivus: 1.472 unidades Jeep Compass: 1.236 unidades Nissan Kicks: 1.108 unidades Honda HR-V: 1.021 unidades

Peugeot 2008 Pegueot 2008, cuál es su valor actulizado en febrero 2026 Stellantis

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Peugeot 2008: ficha técnica y versiones

Desde el punto de vista técnico, el Peugeot 2008 apuesta por una configuración mecánica única, enfocada en la eficiencia y el confort de marcha, con diferencias claras en equipamiento según versión. Esta estrategia simplifica la gama y facilita la elección del usuario.

Motorización y mecánica

Motor : T200 1.0 turbonaftero

: T200 1.0 turbonaftero Potencia : 120 CV

: 120 CV Torque : 200 Nm

: 200 Nm Caja : automática CVT con siete marchas preprogramadas

: automática CVT con siete marchas preprogramadas Tracción : delantera

: delantera Suspensión : McPherson (delantera) / eje torsional (trasera)

: McPherson (delantera) / eje torsional (trasera) Baúl : 419 litros

: 419 litros Llantas: 17 pulgadas diamantadas en toda la gama

El motor turbo se destaca por su buena entrega de torque a bajo régimen, ideal para el tránsito urbano y maniobras de sobrepaso. La caja automática CVT prioriza suavidad y confort, con una respuesta progresiva que favorece el uso cotidiano.

Peugeot 2008: equipamiento por versión

Active es la versión de entrada de gama y ya ofrece un nivel de equipamiento competitivo dentro del segmento SUV compacto. Incluye faros ECO-LED con luces diurnas en forma de “3 garras”, llantas diamantadas de 17 pulgadas, pantalla táctil central de 10 pulgadas e instrumental digital 2D. A eso suma cámara trasera con visión de 180° y sensores de estacionamiento posteriores, climatizador automático digital, airbags frontales y laterales delanteros, además de control de estabilidad y tracción.

Peugeot 2008 interior El copckit del Peugeot 2008. Stellantis

Allure eleva el estándar de seguridad y tecnología al incorporar airbags de cortina y un completo paquete de asistencias a la conducción. Entre ellas se destacan el frenado autónomo de emergencia, la alerta de punto ciego, el asistente de mantenimiento de carril y el reconocimiento de señales de tránsito. También agrega cámara 360°, acceso y arranque sin llave y cargador inalámbrico de 15 W, reforzando un perfil más tecnológico y orientado al uso diario.

GT apunta a un enfoque más aspiracional y deportivo dentro de la gama. Se distingue por los faros Full LED, el techo panorámico corredizo y el i-Cockpit 3D holográfico, que aporta una experiencia de manejo más envolvente. El conjunto se completa con volante deportivo con levas, asientos de cuero con costuras específicas “GT” y la opción de carrocería bitono, posicionándose como la variante más equipada del Peugeot 2008.

Cuánto sale un Peugeot 2008 en febrero 2026

Luego del ajuste del 0,51% aplicado por la terminal para este mes, estos son los precios de lista oficiales del Peugeot 2008 en febrero 2026: