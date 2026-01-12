Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Estuvo entre los cuatro SUV más patentados de Argentina en 2025. Cuál fue el ajuste que la terminal aplicó en su precio en el inicio del año.
El Peugeot 2008 atraviesa uno de sus mejores momentos en el mercado argentino. Con una performance comercial sólida durante todo 2025, el SUV compacto de la marca francesa logró posicionarse entre los cuatro más vendidos de su segmento. ¿Cuál es su precio actualizado en enero 2026?
Fabricado en la planta bonaerense de El Palomar, el 2008 se transformó en un producto estratégico para Stellantis a nivel local. El modelo combina diseño moderno, buen nivel de equipamiento y una mecánica eficiente, con una estética reconocible por la firma luminosa de las tres garras, un interior bien resuelto y una puesta a punto pensada para el uso diario tanto en ciudad como en ruta.
Peugeot 2008: patentamientos y peso en el mercado argentino
Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), el Peugeot 2008 tuvo un lugar central en los patentamientos en 2025 en Argentina: fue cuarto en planteamientos en el segmento SUV y también mostró un buen volumen en el mercado general.
Los 10 SUV más patentados de Argentina – acumulado 2025:
- Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades
- Chevrolet Tracker – 17.647
- Volkswagen Taos – 16.523
- Peugeot 2008 – 15.347
- Ford Territory – 14.063
- Volkswagen Nivus – 10.854
- Jeep Compass – 10.686
- Volkswagen T-Cross – 9.832
- Jeep Renegade – 9.752
- Nissan Kicks – 5.519
En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.
Peugeot 2008: ficha técnica y versiones
Desde el punto de vista técnico, el Peugeot 2008 apuesta por una configuración única de motor y transmisión, enfocada en la eficiencia y el confort de marcha, con diferencias bien marcadas en equipamiento según versión. Esta estrategia simplifica la gama y facilita la elección del usuario.
Motorización y mecánica
- Motor: T200 1.0 turbonaftero
- Potencia máxima: 120 CV
- Torque: 200 Nm
- Caja: automática CVT con siete marchas preprogramadas
- Tracción: delantera
- Suspensión: McPherson adelante / eje torsional atrás
- Baúl: 419 litros
- Llantas: 17 pulgadas diamantadas en toda la gama
El motor turbo se destaca por su buena entrega de torque a bajo régimen, lo que favorece el uso urbano y los sobrepasos en ruta. La caja CVT prioriza suavidad y confort, con relaciones preprogramadas que mejoran la sensación de respuesta frente a aceleraciones más decididas.
En términos dinámicos, el 2008 ofrece una puesta a punto equilibrada, con una dirección firme, correcta absorción de irregularidades y un buen nivel de insonorización, aspectos valorados por quienes buscan un SUV para uso diario y viajes largos. El equipamiento por versión es el siguiente:
Active (entrada de gama): la versión base ya presenta un nivel de equipamiento competitivo dentro del segmento:
- Faros ECO-LED con DRL en forma de “3 garras”
- Llantas diamantadas de 17 pulgadas
- Pantalla táctil central de 10”
- Instrumental digital 2D
- Cámara trasera de 180° y sensores posteriores
- Climatizador automático digital
- Airbags frontales y laterales delanteros
- Control de estabilidad y tracción
Allure (intermedia): suma un paquete de asistencias a la conducción que eleva notablemente el estándar de seguridad:
- Airbags de cortina
- Frenado autónomo de emergencia
- Alerta de punto ciego
- Asistente de mantenimiento de carril
- Reconocimiento de señales de tránsito
- Cámara 360°
- Acceso y arranque sin llave
- Cargador inalámbrico de 15 W
GT (tope de gama): apunta a un perfil más aspiracional y tecnológico:
- Faros Full LED
- Parrilla del color de la carrocería
- Techo panorámico corredizo
- i-Cockpit 3D holográfico
- Volante deportivo con levas
- Asientos de cuero con costuras “GT”
- Opción de carrocería bitono
Cuánto sale un Peugeot 2008 en enero 2026
Luego del ajuste de casi el 1% aplicado por la terminal para este mes, estos son los precios del Peugeot 2008 en enero 2026:
- Peugeot 2008 Active: $44.510.000
- Peugeot 2008 Allure: $48.760.000
- Peugeot 2008 GT: $53.250.000
Te puede interesar...
Leé más
Vuelve el Golf GTI a la Argentina: cómo será la versión más potente de la historia
Cuánto sale un Volkswagen Tera 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026
Pocos lo saben: qué solución ofrecen estos botones del auto que suelen pasar inadvertidos
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario