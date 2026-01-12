Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Estuvo entre los cuatro SUV más patentados de Argentina en 2025. Cuál fue el ajuste que la terminal aplicó en su precio en el inicio del año.

Cuál es el precio del Peugeot 2008 en enero 2026. Foto: Stellantis

El Peugeot 2008 atraviesa uno de sus mejores momentos en el mercado argentino. Con una performance comercial sólida durante todo 2025, el SUV compacto de la marca francesa logró posicionarse entre los cuatro más vendidos de su segmento. ¿Cuál es su precio actualizado en enero 2026?

Fabricado en la planta bonaerense de El Palomar , el 2008 se transformó en un producto estratégico para Stellantis a nivel local. El modelo combina diseño moderno, buen nivel de equipamiento y una mecánica eficiente , con una estética reconocible por la firma luminosa de las tres garras, un interior bien resuelto y una puesta a punto pensada para el uso diario tanto en ciudad como en ruta.

Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), el Peugeot 2008 tuvo un lugar central en los patentamientos en 2025 en Argentina: fue cuarto en planteamientos en el segmento SUV y también mostró un buen volumen en el mercado general.

Los 10 SUV más patentados de Argentina – acumulado 2025:

Toyota Corolla Cross – 18.151 unidades Chevrolet Tracker – 17.647 Volkswagen Taos – 16.523 Peugeot 2008 – 15.347 Ford Territory – 14.063 Volkswagen Nivus – 10.854 Jeep Compass – 10.686 Volkswagen T-Cross – 9.832 Jeep Renegade – 9.752 Nissan Kicks – 5.519

Peugeot 2008 Pegueot 2008, un SUV destacado de producción nacional. Stellantis

En diciembre, el mercado automotor mostró una contracción respecto de los meses previos. Aun así, el año cerró con 612.178 autos 0 km patentados, lo que marcó un crecimiento interanual significativo y dejó a la Hilux como el principal referente del período.

Peugeot 2008: ficha técnica y versiones

Desde el punto de vista técnico, el Peugeot 2008 apuesta por una configuración única de motor y transmisión, enfocada en la eficiencia y el confort de marcha, con diferencias bien marcadas en equipamiento según versión. Esta estrategia simplifica la gama y facilita la elección del usuario.

Motorización y mecánica

Motor : T200 1.0 turbonaftero

: T200 1.0 turbonaftero Potencia máxima : 120 CV

: 120 CV Torque : 200 Nm

: 200 Nm Caja : automática CVT con siete marchas preprogramadas

: automática CVT con siete marchas preprogramadas Tracción : delantera

: delantera Suspensión : McPherson adelante / eje torsional atrás

: McPherson adelante / eje torsional atrás Baúl : 419 litros

: 419 litros Llantas: 17 pulgadas diamantadas en toda la gama

El motor turbo se destaca por su buena entrega de torque a bajo régimen, lo que favorece el uso urbano y los sobrepasos en ruta. La caja CVT prioriza suavidad y confort, con relaciones preprogramadas que mejoran la sensación de respuesta frente a aceleraciones más decididas.

2008 Peugeot 2008, un SUV urbano. Stellantis

En términos dinámicos, el 2008 ofrece una puesta a punto equilibrada, con una dirección firme, correcta absorción de irregularidades y un buen nivel de insonorización, aspectos valorados por quienes buscan un SUV para uso diario y viajes largos. El equipamiento por versión es el siguiente:

Active (entrada de gama): la versión base ya presenta un nivel de equipamiento competitivo dentro del segmento:

Faros ECO-LED con DRL en forma de “3 garras”

Llantas diamantadas de 17 pulgadas

Pantalla táctil central de 10”

Instrumental digital 2D

Cámara trasera de 180° y sensores posteriores

Climatizador automático digital

Airbags frontales y laterales delanteros

Control de estabilidad y tracción

Allure (intermedia): suma un paquete de asistencias a la conducción que eleva notablemente el estándar de seguridad:

Airbags de cortina

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de punto ciego

Asistente de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales de tránsito

Cámara 360°

Acceso y arranque sin llave

Cargador inalámbrico de 15 W

GT (tope de gama): apunta a un perfil más aspiracional y tecnológico:

Faros Full LED

Parrilla del color de la carrocería

Techo panorámico corredizo

i-Cockpit 3D holográfico

Volante deportivo con levas

Asientos de cuero con costuras “GT”

Opción de carrocería bitono

Cuánto sale un Peugeot 2008 en enero 2026

Luego del ajuste de casi el 1% aplicado por la terminal para este mes, estos son los precios del Peugeot 2008 en enero 2026: