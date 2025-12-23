Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en diciembre 2025

Se produce en El Palomar y está cerrando el año como uno de los cuatro SUV más patentados de Argentina. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal para este mes.

Peugeot 2008, un SUV de producción nacional que se destaca en el mercado. Foto: Stellantis

El Peugeot 2008 es uno de los SUV más elegidos por los argentinos , con un desempeño sostenido en patentamientos que lo ubica dentro del top 4 del segmento . Fabricado en la planta bonaerense de El Palomar , el modelo se transformó en una pieza clave para Stellantis en el mercado local. ¿Cuál es su precio actualizado en diciembre 2025?

El 2008 combina un diseño moderno, buen nivel tecnológico y un conjunto mecánico eficiente, lo que le permitió ganar terreno frente a rivales directos del segmento SUV compacto . Su propuesta se apoya en una identidad visual fuerte, marcada por la firma luminosa de tres garras , un interior bien resuelto y un enfoque claro en la experiencia de manejo diaria.

Parte de su atractivo pasa por un equilibrio logrado entre confort, estabilidad y tecnología , con un baúl de 419 litros, posición de manejo elevada y un nivel de conectividad que cumple con lo que hoy demanda el usuario urbano y rutero.

Peugeot 2008: patentamientos y peso en el mercado argentino

El desempeño comercial del Peugeot 2008 en 2025 confirma que el modelo dejó de ser una novedad para convertirse en un protagonista estable del segmento SUV compacto. Según los datos oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) entre noviembre y diciembre, el 2008 acumula 14.895 unidades, lo que lo convierte en el cuarto SUV más patentado de Argentina.

Intetrior Pegueot 2008 Así es el interior del Peugeot 2008. Stellantis

Este crecimiento no fue aislado ni concentrado en un solo mes, sino que mostró regularidad a lo largo del año, incluso en períodos de retracción del mercado. En noviembre, por ejemplo, el 2008 registró 812 unidades, en un contexto general de fuerte caída mensual de patentamientos, lo que refuerza su buena aceptación dentro del público argentino.

SUV más patentados en Argentina (enero–noviembre 2025):

Toyota Corolla Cross: 17.756 unidades Chevrolet Tracker: 17.026 Volkswagen Taos: 16.203 Peugeot 2008: 14.895 Jeep Compass: 10.430

En el mercado general de los autos 0km en noviembre se patentaron 34.905 vehículos, un 33,2% menos que en octubre y 3,6% menos que en noviembre del año pasado. En los primeros once meses del año, el mercado acumula 587.666 unidades, equivalente a un crecimiento del 49,7% interanual.

Peugeot 2008: ficha técnica y versiones

Desde el punto de vista técnico, el Peugeot 2008 apuesta por una configuración única de motor y transmisión, enfocada en la eficiencia y el confort de marcha, con diferencias bien marcadas en equipamiento según versión. Esta estrategia simplifica la gama y facilita la elección del usuario.

Motorización y mecánica

Motor : T200 1.0 turbonaftero

: T200 1.0 turbonaftero Potencia máxima : 120 CV

: 120 CV Torque : 200 Nm

: 200 Nm Caja : automática CVT con siete marchas preprogramadas

: automática CVT con siete marchas preprogramadas Tracción : delantera

: delantera Suspensión : McPherson adelante / eje torsional atrás

: McPherson adelante / eje torsional atrás Baúl : 419 litros

: 419 litros Llantas: 17 pulgadas diamantadas en toda la gama

El motor turbo se destaca por su buena entrega de torque a bajo régimen, lo que favorece el uso urbano y los sobrepasos en ruta. La caja CVT prioriza suavidad y confort, con relaciones preprogramadas que mejoran la sensación de respuesta frente a aceleraciones más decididas.

2008 Peugeot 2008: cuál es su precio en diiciembre 2025 Stellantis

En términos dinámicos, el 2008 ofrece una puesta a punto equilibrada, con una dirección firme, correcta absorción de irregularidades y un buen nivel de insonorización, aspectos valorados por quienes buscan un SUV para uso diario y viajes largos. El equipamiento por versión es el siguiente:

Active (entrada de gama): la versión base ya presenta un nivel de equipamiento competitivo dentro del segmento:

Faros ECO-LED con DRL en forma de “3 garras”

Llantas diamantadas de 17 pulgadas

Pantalla táctil central de 10”

Instrumental digital 2D

Cámara trasera de 180° y sensores posteriores

Climatizador automático digital

Airbags frontales y laterales delanteros

Control de estabilidad y tracción

Allure (intermedia): suma un paquete de asistencias a la conducción que eleva notablemente el estándar de seguridad:

Airbags de cortina

Frenado autónomo de emergencia

Alerta de punto ciego

Asistente de mantenimiento de carril

Reconocimiento de señales de tránsito

Cámara 360°

Acceso y arranque sin llave

Cargador inalámbrico de 15 W

GT (tope de gama): apunta a un perfil más aspiracional y tecnológico:

Faros Full LED

Parrilla del color de la carrocería

Techo panorámico corredizo

i-Cockpit 3D holográfico

Volante deportivo con levas

Asientos de cuero con costuras “GT”

Opción de carrocería bitono

Cuánto sale un Peugeot 2008 en diciembre 2025

Luego del ajuste del 1.7% aplicado por la terminal para este mes, estos son los precios del Peugeot 2008 en noviembre 2025: