Cuánto sale un Volkswagen Nivus con valor actualizado a diciembre 2025

Se trata de un SUV que ofrece un estilo distinto con su silueta hatchback. Qué trae en tecnología y seguridad, sus fuertes.

El Volkswagen Nivus sigue siendo uno de los SUV más elegidos por quienes buscan un 0km con estética tipo “coupé”, buen nivel de tecnología y cómodo para viajar. Se ofrece en cinco versiones , con alternativas muy completas en conectividad y asistencias a la conducción.

Además, el modelo de VW suele imponerse ante rivales de su categoría por su capacidad de carga de hasta 415 litros , un tamaño decisivo para familias o para quienes viajan seguido.

La gama del Nivus combina distintas opciones de motores: el 170TSI y el 200TSI . En el caso del motor 200 TSI , el más potente, ofrece una potencia de 116 CV: está asociado con una caja automática Tiptronic de seis velocidades , con levas al volante para seleccionar cambios de forma más cómoda. El 170 TSI, por su parte, ofrece 101 CV y está acompañado por una caja manual de 5 marchas.

El diseño del Nivus se distingue por una imagen más moderna respecto a otros SUV chicos, con el concepto hatchback bien definido. Dispone de una grilla LED iluminada y una línea LED trasera tipo “Light Strip”, además de llantas de 17 pulgadas que redondean la propuesta estética. Compite contra otros modelos con el mismo estilo hatch: Citroën Basalt y Fiat Fastback, y también con el Renault Kardian, por tamaño.

Cuánto sale un Volkswagen Nivus en diciembre 2025

A continuación, los precios oficiales de diciembre 2025 del Volkswagen Nivus, versión por versión:

Nivus 170TSI MT MY25/26: $42.277.800

Nivus Trendline 200TSI AT MY25/26: $44.877.450

Nivus Comfortline 200TSI AT MY25/26: $47.479.950

Nivus Highline 200TSI AT MY25/26: $51.267.350

Nivus Outfit 200TSI AT MY25/26: $52.445.250

La versión 170TSI funciona como puerta de entrada a la familia, mientras que la Trendline y la Comfortline se ubican en el “corazón” de la gama por su relación entre precio y equipamiento. Las variantes Highline y Outfit se posicionan como tope de gama, con mayor equipamiento para los usuarios que priorizan diseño, confort y tecnología.

Volkswagen Nivus Volkswagen Nivus. Volkswagen

Seguridad y asistencias del Volkswagen Nivus

En seguridad, el Nuevo Nivus cuenta con 6 airbags, un standard básico que hoy muchos compradores miran como “mínimo indispensable” al subir de segmento. En ayudas a la conducción aparecen dos asistencias clave para ruta: el asistente de cambio de carril (alerta si el auto se sale del carril) y el control de velocidad crucero adaptativo (ACC), que regula aceleración y frenado para mantener distancia con el vehículo de adelante.

El Volkswagen Nivus se presenta como el primer Volkswagen en integrar Mi VW Connect, con funciones para consultar información del auto desde el celular, generar alertas y gestionar el estado del vehículo, además de opciones como abrir/cerrar puertas a distancia.

Volkswagen informa que, al comprar un 0km, se bonifica el primer servicio de mantenimiento programado en talleres oficiales, algo que suma tranquilidad en los primeros meses de uso.