¿Qué SUV me compro? Toyota Corolla Cross vs. nueva Nissan Kicks

Uno es de los más vendidos de la Argentina, ya con recorrido en el mercado local. El otro, la gran novedad de la marca japonesa para la región.

¿Qué 0Km me compro? . Entre las opciones más tentadoras del universo SUV aparecen el Toyota Corolla Cross y la Nissan Kicks , dos modelos fabricados en Brasil que acaban de actualizarse con más tecnología, seguridad y confort.

Por un lado, el Toyota Corolla Cross se consolidó como uno de los SUV más vendidos del país , con una gama amplia que incluye opciones nafteras y versiones híbridas de bajísimo consumo. Del otro, la nueva Nissan Kicks llega con una generación totalmente renovada, fabricada sobre una nueva plataforma, más grande, con mejor calidad y un fuerte salto en conectividad y asistencias a la conducción.

Ambos apuntan a los mismo usuarios: quienes buscan un SUV cómodo para la ciudad , con buen espacio para la familia, baúl generoso, consumo razonable y un paquete de seguridad a la altura de lo que hoy se espera en un 0Km. La diferencia está en la receta: hibridación y eficiencia en el caso de Toyota, turbo y alta dosis de tecnología en la Nissan.

Toyota Corolla Cross vs. nueva Nissan Kicks: diseño y espacio interior

El Toyota Corolla Cross muestra un diseño sobrio: parrilla tipo panal, ópticas bi-LED y llantas de 18 pulgadas en las versiones más equipadas. Mide 4,46 metros de largo y ofrece un baúl de 440 litros, suficiente para el equipaje de una familia en viaje largo.

Toyota Corolla Cross

La nueva Nissan Kicks, en cambio, sobresale por su estilo más llamativo: frente geométrico, parrilla enorme, iluminación full LED y una silueta más musculosa que en la generación anterior. Las llantas pueden llegar también a 19 pulgadas en las versiones tope de gama, lo que refuerza el look deportivo. El aumento de tamaño se nota adentro: hay más espacio para las plazas traseras y un baúl que ahora llega a 470 litros, cifra muy competitiva dentro de los SUV compactos.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

En confort, el Toyota Corolla Cross apuesta por un habitáculo más clásico, con tapizados de cuero ecológico, climatizador bizona, butaca del conductor eléctrica y una central multimedia de 9" en las versiones más equipadas, además del nuevo tablero digital de 12,3". La Nissan Kicks ofrece detalles diferenciales: asientos con tecnología Zero Gravity, techo solar panorámico, múltiples portaobjetos y, en las variantes superiores, una pantalla doble de hasta 24,6" que integra tablero y multimedia, más audio Bose con parlantes en los apoyacabezas.

Toyota Corolla Cross: motor híbrido y confort de marcha

Uno de los grandes argumentos del Toyota Corolla Cross es su versión híbrida, que combina un motor naftero 1.8 con otro eléctrico para entregar 122 CV en conjunto, asociado a una caja automática eCVT y tracción delantera. No es el SUV más explosivo, pero sí uno de los más eficientes.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Toyota

Para quien prioriza prestaciones, la gama ofrece las versiones nafteras 2.0 de 171 CV, también con caja CVT, que muestran mejores recuperaciones y se sienten más ágiles en ruta, con lógicas contrapartidas en consumo. En todos los casos, el comportamiento dinámico mantiene el sello de Toyota: suspensiones cómodas, buena aislación acústica en el habitáculo y un chasis que transmite aplomo en ruta.

Toda la línea Toyota Corolla Cross producida para la región ya viene de serie con el paquete Toyota Safety Sense, con frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, control de crucero adaptativo, luces altas automáticas y asistencias como monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero según versión.

Versiones y precios:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $49.639.000

Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $53.488.000

Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $59.080.000

Toyota Corolla Cross HEV XEI 1.8 eCVT: $55.063.000

Toyota Corolla Cross HEV SEG 1.8 eCVT: $61.080.000

Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $61.330.000 Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Toyota

Nueva Nissan Kicks: turbo, tecnología y seguridad a full

Del lado de la Nissan Kicks, la gran novedad es el motor 1.0 turbo de inyección directa, pensado para la región, que entrega 120 CV y 200 Nm de torque. Se combina con una caja automática DCT de doble embrague y, en algunas versiones, con levas al volante.

Según la versión, la nueva Nissan Kicks puede ofrecer cargador inalámbrico, puertos USB-C delanteros y traseros, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, encendido remoto del motor y del aire acondicionado, y el mencionado sistema de audio Bose con diez parlantes.

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

La nueva Kicks pega un salto muy fuerte en seguridad: suma el paquete Nissan Safety Shield, con hasta 23 asistencias a la conducción: visión 360° con detección de movimiento, frenado autónomo con detección de peatones, alerta de tráfico cruzado trasero, monitoreo de punto ciego con intervención, mantenimiento y centrado de carril, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, además de seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas y control de presión de neumáticos. Incluso incorpora ProPILOT, un sistema de asistencia semiautónoma de nivel 2, inédito en un Nissan regional de este segmento.

Versiones y precios:

Nissan Kicks Sense: $52.990.000

Nissan Kicks Advance: $57.990.000

Nissan Kicks Exclusive: $59.990.000

Nissan Kicks 2026 Nissan Kicks 2026. Nissan

¿Qué SUV conviene: Toyota Corolla Cross o Nissan Kicks?

Si el objetivo principal es la eficiencia de combustible, el Toyota Corolla Cross híbrido aparece como una opción muy lógica: consume poco, tiene un comportamiento muy equilibrado y además ofrece las versiones 2.0.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross.

La nueva Nissan Kicks, en cambio, seduce por su equipamiento tecnológico y de seguridad, sin necesidad de ir a un SUV del segmento C. Su paquete de ADAS es de los más completos del mercado generalista y el motor 1.0 turbo, si bien no desborda de potencia, cumple para el tipo de vehículo.