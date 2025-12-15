Cómo es el novedoso SUV que llegará a la Argentina para poner en jaque a Chevrolet y Peugeot

En un segmento donde dominan modelos consolidados como Chevrolet Tracker y Peugeot 2008 , una nuevo jugador empieza a asomar desde Corea del Sur. Se trata del Kia Seltos , el SUV compacto que acaba de lanzarse a nivel global y que ya tiene fecha de arribo para el mercado argentino.

La segunda generación del Kia Seltos no es un simple restyling: se trata de un replanteo profundo pensado para hacerlo más global y reforzar su presencia en mercados donde los SUV se volvieron protagonistas. Con cambios en diseño, tecnología y la oferta mecánica, el nuevo Kia apunta a meterse en la conversación de quienes hoy miran opciones como Tracker, 2008 o incluso SUV un poco más grandes, como Jeep Compass o Volkswagen Taos.

Esto es porque el SUV creció en dimensiones y ahora se acerca al límite superior del segmento B , rozando al C, lo que además le da un interior más amplio. El aumento de la distancia entre ejes y el largo total mejora el espacio para las plazas traseras y el baúl.

La nueva generación además suma más airbags, controles de estabilidad y tracción de última generación y un abanico amplio de sistemas ADAS, como frenado autónomo de emergencia, asistente de carril y control de crucero adaptativo, entre otros. La filial local de la marca confirmó que esta nueva generación llegará en 2027, para competir de lleno en uno de los nichos más calientes del sector.

Kia Seltos: el SUV coreano que quiere incomodar a Chevrolet y Peugeot

En diseño, el Kia Seltos adopta el nuevo lenguaje estético de la marca, inspirado en la familia de vehículos eléctricos EV. La trompa muestra ópticas más afiladas, una parrilla rediseñada y detalles en negro brillante que refuerzan el aspecto moderno. Además, se suman versiones con look específico, como las X-Line de estilo más aventurero y las GT-Line de perfil más deportivo.

En el habitáculo, el tablero incorpora un formato de doble pantalla unida, con cuadro de instrumentos digital y centro multimedia táctil, ambos de generosas dimensiones, compatibles con Android Auto y Apple CarPlay.

Donde el nuevo SUV coreano busca marcar diferencias es en la variedad mecánica: según adelantó Kia, la gama contempla motores nafteros de 2.0 litros con 147 CV y propulsores 1.6 turbo con potencias que van de 178 a 193 CV, combinados con cajas automáticas de doble embrague de siete marchas, automáticas de ocho relaciones o transmisiones manuales de seis cambios, dependiendo del mercado.

A esto se sumará, a partir de 2026, una versión híbrida del Kia Seltos, que promete incorporar funciones avanzadas como el sistema Vehicle-to-Load (V2L) —capaz de alimentar equipos externos— y un frenado regenerativo inteligente que ajusta el nivel de recuperación de energía según el tráfico y los datos de navegación.

En el mercado local, el Seltos actual se ofrece con un motor 1.5 naftero de 113 CV y caja automática CVT; el salto hacia una mecánica más potente y sofisticada, sumado a la posible llegada de la variante híbrida en una segunda etapa, podría convertirlo en una opción muy competitiva frente a las alternativas de marcas tradicionales. Con más tamaño, más tecnología, más seguridad y la puerta abierta a la electrificación, el modelo coreano se prepara para disputarles espacio a los referentes actuales.