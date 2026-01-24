Cuánto sale un Volkswagen Nivus con valor actualizado en enero 2026

Fue uno de los B-SUV compactos con mayor presencia en el mercado en 2025. Cuál es el precio actualizado que fijó la terminal este mes.

En un segmento cada vez más competitivo, el Volkswagen Nivus logró sostener su posicionamiento como una de las opciones más elegidas dentro de los SUV compactos . Su silueta tipo coupé, el buen nivel de equipamiento tecnológico y una gama bien escalonada explican por qué sigue siendo un modelo fuerte dentro del portfolio de Volkswagen. ¿Cuánto sale el Nivus con valores actualizados a enero de 2026?

El Nivus se ubica como una alternativa con identidad propia dentro del segmento B-SUV, con un enfoque más urbano y de diseño frente a modelos más tradicionales. Además, su baúl de 415 litros y su oferta mecánica con dos opciones turbonafteras lo convirtieron en una opción atractiva tanto para el uso diario como para viajes.

Durante 2025, el Volkswagen Nivus mantuvo un volumen de ventas consistente dentro del segmento B-SUV. Según datos oficiales del informe anual de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), el modelo cerró el año con 10.854 unidades patentadas , lo que representó un crecimiento interanual del 69% frente a 2024 y le permitió ubicarse dentro del Top 25 de los modelos más vendidos del mercado argentino.

Nivus tablero El Volkswagen Nivus viene equipado con el sistema multimedia VW Play 10" con App connect sin cable. VW Argentina

En diciembre de 2025, el Nivus registró 307 patentamientos, con una participación del 1,4% del mercado mensual, en un contexto de desaceleración general del sector respecto de los meses previos. Aun así, el desempeño anual fue positivo y reafirmó su lugar como uno de los crossovers más elegidos de Volkswagen en el país.

Volkswagen Nivus: motor, diseño y propuesta general

El Volkswagen Nivus se comercializa en Argentina con dos motorizaciones turbo de tres cilindros: el 170 TSI, que desarrolla 101 CV y se asocia a una caja manual de cinco marchas, y el 200 TSI, con 116 CV y 200 Nm de torque, combinado con una transmisión automática Tiptronic de seis velocidades con levas al volante. Esta oferta mecánica se integra a una gama compuesta por cinco versiones, con distintos niveles de equipamiento.

En materia de diseño, el Nivus se distingue dentro del segmento B-SUV por su silueta tipo coupé y una estética más moderna que la de varios de sus rivales. El restyling sumó faros VW LED, parrilla con tira luminosa, ópticas traseras unidas por una barra LED y llantas de 16 o 17 pulgadas, según versión. En el interior, la propuesta se completa con una pantalla multimedia de 10 pulgadas integrada al tablero y un instrumental digital de 8” o 10,25”.

Volkswagen Nivus 2025.jpg Volkswagen Nivus 2025

Desde la versión de entrada agama, el modelo ofrece un estándar de seguridad completo, con seis airbags, control de estabilidad (ESP) y tracción, además de diversas asistencias a la conducción. A esto se suma el sistema Mi VW Connect, disponible en las versiones Comfortline, Highline y Outfit, que permite gestionar distintas funciones del vehículo desde el celular, como la ubicación en tiempo real, el bloqueo remoto y el monitoreo del estado general del auto.

Las cinco versiones de Volkswagen Nivus que se comercializan en la Argentina son las siguientes:

Nivus 170TSI MT : puerta de entrada a la gama con motor turbo y equipamiento de seguridad completo

: puerta de entrada a la gama con motor turbo y equipamiento de seguridad completo Nivus Trendline 200TSI AT : combina caja automática con un nivel de equipamiento equilibrado y tecnológico.

: combina caja automática con un nivel de equipamiento equilibrado y tecnológico. Nivus Comfortline 200TSI AT : Punto medio ideal: más confort, conectividad y acceso a funciones digitales.

: Punto medio ideal: más confort, conectividad y acceso a funciones digitales. Nivus Highline 200TSI AT : Versión orientada a diseño y tecnología, con asistencias y detalles más completos.

: Versión orientada a diseño y tecnología, con asistencias y detalles más completos. Nivus Outfit 200TSI AT: Tope de gama con estética diferenciada y equipamiento más sofisticado.

Cuánto sale un Volkswagen Nivus en enero 2026

Con valores actualizados a enero de 2026, estos son los precios oficiales del Volkswagen Nivus en Argentina: