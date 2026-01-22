Otra pickup para pelear con Toyota, Ford y Volkswagen: cómo es la Chery Himla

Es la gran apuesta de la marca china para 2026 y tiene grandes chances de desembarcar en Argentina en unos meses.

La Chery Himla pretenderá meterse en el radar de las pickups medianas y encender una luz amarilla en el segmento más caliente del mercado: el que dominan Toyota Hilux , Ford Ranger y Volkswagen Amarok . En un momento donde las marcas chinas pisan cada vez más fuerte, la jugada de Chery apunta a un terreno tradicional, exigente y muy competitivo.

La marca china tiene una estrategia clara: ganar presencia en un nicho de volumen , con usuarios que priorizan robustez, capacidad de carga y confiabilidad. Y, si se concreta el desembarco en Argentina, la Chery Himla buscará seducir con diseño moderno, tecnología a bordo y una posible oferta electrificada que hoy todavía no abunda en el corazón del segmento.

En Argentina Chery viene trabajando su relanzamiento de marca y sumó productos de última generación para ampliar su participación. En ese marco, empezó a tomar fuerza la posibilidad de que una pickup mediana se sume al portafolio local este año, apalancada por la nueva etapa comercial y por el crecimiento de alternativas asiáticas en el país.

Desde la propia marca ya dejaron en claro que el objetivo pasa por plantar bandera aunque el camino sea gradual: “Nuestro objetivo es avanzar sobre el mercado, si tenemos la posibilidad de cavar una bandera en un segmento donde no estamos lo vamos a hacer, vendamos uno o vendamos 2.000”.

Chery Himla: un nombre nuevo para una pelea vieja

El nombre Himla no es casual: remite a una idea de fortaleza y aventura, y también busca instalar identidad en un universo donde casi todas las medianas se parecen. La Chery Himla fue ganando visibilidad a partir de filtraciones, fotos y avances en Asia, hasta que empezó a sonar con fuerza como el producto elegido para dar el salto en 2026.

En diseño, la camioneta apuesta por una estética de líneas marcadas y una trompa que quiere imponer presencia. La receta es conocida pero efectiva: parrilla grande, postura elevada, y un enfoque que mezcla imagen urbana con guiños a un uso más off-road.

Chery Himla: diseño, tamaño y capacidades para competir con Hilux, Amarok y Ranger

A simple vista, la Chery Himla muestra una silueta típica de pickup mediana, con proporciones robustas y detalles que buscan diferenciarla. En el frente aparece la palabra “CHERY” estampada en grande, un recurso visual que remite a las versiones más deportivas y agresivas del mundo de las pickups.

También se destacan los pasarruedas marcados, los paragolpes con protecciones y una iluminación moderna. En algunas versiones vistas en la región se suman neumáticos de uso mixto, estribos y una estética más “aventurera”, con menos cromados y más tonos oscuros.

En cuanto a medidas, la Chery Himla declara 5.335 mm de largo, 1.920 mm de ancho y 1.890 mm de alto, con 3.230 mm de distancia entre ejes. La caja, por su parte, anuncia 1.810 mm de largo, 1.620 mm de ancho y 515 mm de alto, con una capacidad de carga de 625 kilos, un punto que podría quedar por debajo de rivales que se acercan a la tonelada según versión y configuración.

Puertas adentro, la propuesta va por el lado de la tecnología y el confort, con una presentación minimalista y una fuerte presencia de pantallas. En las unidades conocidas se menciona una central de casi 16 pulgadas, más tablero digital, cargador inalámbrico, butacas con regulación eléctrica y tapizados que buscan dar un salto de calidad.

Chery Himla y las motorizaciones: diésel, nafta y posible eléctrica

En el apartado mecánico, la Chery Himla aparece con alternativas bien distintas según el mercado. En China dispone de una oferta 100% a combustión, con un 2.3 turbodiésel de 161 CV y 420 Nm, asociado a caja manual de seis o automática de ocho marchas, y también un 2.4 naftero de 158 CV y 230 Nm, con caja manual.

Pero el punto que más expectativa genera es lo que podría venir después: se habla de variantes electrificadas para ampliar el atractivo frente a las medianas tradicionales. Entre las proyecciones asoman posibilidades como una híbrida con motor 1.5 naftero combinado con uno eléctrico, y hasta una configuración tipo rango extendido con dos motores eléctricos (uno por eje) que, en versiones especuladas, podría escalar a cifras muy elevadas de potencia (cercanas a los 470 CV).

Si la Chery logra un equilibrio entre presencia, tecnología y un posicionamiento competitivo, podría convertirse en una de las pickups que más ruido hagan en el corto plazo dentro del segmento en el que hoy mandan Hilux, Ranger y Amarok.