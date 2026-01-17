¿Qué SUV híbrido me compro? Ford Territory vs. BAIC BJ30

El exponente de una marca tradicional con mucho arraigo frente a un potente y tecnológico modelo chino. Precios y qué traen.

Elegir un SUV híbrido hoy en la Argentina ya no resulta una rareza: es una decisión cada vez más racional para quienes quieren bajar el consumo , ganar autonomía y, al mismo tiempo, mantener el formato familiar (SUV) que domina el mercado. En ese escenario, la Ford Territory y el BAIC BJ30 aparecen como dos opciones bien distintas, aunque en los papeles compartan una palabra que seduce: híbrido.

La primera juega con un argumento conocido: con una marca instalada y una silueta ya popular, la Ford Territory suma electrificación para reforzar el costado eficiente y conservar esa “sensación de producto grande” que le dio buenas cifras de ventas en el país.

El BAIC BJ30 , en cambio, llega con perfil de “nuevo jugador” pero con ambición alta: estética más aventurera, propuesta tecnológica y una ficha técnica que apunta directo a quien quiere algo diferente a lo habitual, incluso con recursos poco comunes en este segmento, como la opción de tracción integral asociada a un sistema híbrido.

Ford Territory vs. BAIC BJ30: dos híbridos con filosofías distintas

Aunque ambos se presenten como SUV híbridos, cada concepto no podría ser más diferente. En la Ford Territory el objetivo central es mejorar la eficiencia sin cambiar el ADN de un SUV familiar de uso urbano/rutero, con una sensación de manejo suave y una autonomía que, en condiciones favorables, puede estirarse mucho gracias a su configuración y capacidad de tanque.

En el BAIC BJ30, en cambio, la idea es combinar electrificación con prestaciones y recursos de seguridad/ayudas a la conducción más completos. Para ello dispone de la versión 4x4 que incluso tiene más potencia que la 4x2. Es decir: menos “híbrido para ahorrar” y más “híbrido para empujar fuerte y tener herramientas de manejo”.

Ford Territory: el híbrido que prioriza consumo y autonomía

La Ford Territory híbrida utiliza un esquema que combina un motor naftero 1.5 turbo con un motor eléctrico y una caja automática tipo DHT de dos velocidades, con una potencia combinada declarada de 245 CV y 545 Nm. En ruta, el conjunto se muestra eficiente: en pruebas se mencionan consumos del orden de 5,5 l/100 km en un manejo contenido, y la marca llega a declarar valores incluso más bajos en condiciones ideales.

Ford Territory Ford Territory. Ford

En la práctica, lo atractivo del planteo es que apunta a quien hace muchos kilómetros o usa el auto todos los días, con respuesta inmediata del eléctrico y buena reserva para sobrepasos. Además, la autonomía se vuelve un argumento fuerte para el usuario tradicional que valora llegar más lejos con menos paradas.

Ford Territory Ford Territory. Ford

En equipamiento, la variante híbrida se ubica como opción intermedia dentro de la gama (con techo panorámico y climatizador bizona, entre otros ítems), pero con recortes frente a versiones más completas en asistencias avanzadas: es cuestionable la ausencia de elementos como crucero adaptativo y cámara 360°, además de otras ayudas que hoy muchos compradores ya dan por hechas en este tipo de SUV.

Versiones y precios (enero 2026):

Ford Territory SEL: $50.114.800

Ford Territory Trend Híbrida : $53.822.600

Ford Territory Titanium: $58.367.200

BAIC BJ30: potencia alta, AWD y un perfil más “todoterreno”

El BAIC BJ30 se planta desde otro lugar: por tamaño y presencia, no pasa inadvertido y propone un mix de “SUV de familia” con estética y postura más aventurera. Tiene 4,73 metros de largo, 1,91 metros de ancho, 1,79 metro de alto, 2,82 metros de entre ejes y 215 milímetros de despeje, un dato que seduce a quien mira caminos rotos, ripio o piensa usarlo fuera del asfalto.

BAIC BJ30 BAIC BJ30. BAIC

La mecánica es el gran diferencial: combina un 1.5 turbo naftero con dos motores eléctricos (uno por eje), caja DHT y tracción integral permanente (AWD). El resultado declarado en el caso de la variante 4x4 es muy alto para el segmento: 404 CV y 635 Nm, números que cambian por completo el carácter del vehículo frente a alternativas híbridas más “tranquilas”. El 4x4 llega a 330 CV, según declara la marca.

BAIC BJ30 BAIC BJ30. BAIC

En equipamiento, la propuesta también apunta alto: tablero digital, pantalla central grande, cámara 360°, asientos con regulación eléctrica y funciones de confort, techo panorámico y varios recursos tecnológicos más. Donde marca diferencia fuerte es en seguridad y asistencias: ofrece 8 airbags y un paquete de ADAS con frenado autónomo, crucero adaptativo y asistente de carril, entre otros.

Versiones y precios (enero 2026):

BAIC BJ30 Hybrid: US$35.800

BAIC BJ30 Hybrid 4x4: US$41.900

Entonces, ¿qué SUV híbrido conviene comprar?

Si la prioridad es un uso clásico —ciudad, autopista, viajes familiares— y la idea es sumar la tecnología híbrida para gastar menos, la Ford Territory es una compra que cierra por lógica: marca conocida, formato probado y una configuración pensada para una experiencia de manejo muy satisfactoria.

Si, en cambio, el comprador busca un SUV distinto a lo establecido, valora mucho el paquete de seguridad y asistencias, y además quiere tracción integral con un nivel de potencia poco común para la categoría, la opción 4x4 del BAIC BJ30 se vuelve una alternativa tentadora, especialmente para quien mira escapadas y caminos donde un AWD real suma tranquilidad.