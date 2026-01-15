¿Llega a la Argentina? Renault presentó un súper SUV para pelearles a las marcas de lujo

Es el último lanzamiento de un plan global enfocado en mercados fuera de Europa. Cómo es el nuevo buque insignia francés.

Renault vuelve a hacer ruido en el mundo de los lanzamientos: el Filante ya asoma como el nuevo buque insignia internacional de la marca, pensado para mercados fuera de Europa y con la ambición de competir en el nivel más alto del lujo, ese donde mandan las marcas “premium” de siempre.

El Renault Filante no aparece como un simple SUV en el catálogo, sino como un producto diseñado para levantar la vara en diseño , tecnología y status , con una silueta tipo coupé que busca seducir a quienes miran con cariño a las marcas de lujo. El dato que entusiasma en esta parte del mundo es que Renault viene hablando cada vez más de América Latina cuando se refiere a su estrategia internacional.

Entonces la pregunta cae de madura: si el Renault Filante se presenta como un crossover de alta gama para regiones en crecimiento, ¿podría terminar pisando suelo argentino? Hoy no hay confirmación para nuestro mercado, pero sí hay indicios concretos para seguirle la pista.

Renault Filante: el plan global para volver al segmento premium

El Renault Filante se inscribe dentro del “International Game Plan 2027”, un programa con el que la marca proyecta ocho lanzamientos fuera de Europa y apunta a fortalecer su negocio en regiones con potencial. En resumen: Renault quiere vender más y mejor en mercados donde el SUV grande y equipado tiene demanda real.

En ese plan, el Renault Filante aparece como el quinto lanzamiento previsto y con un objetivo muy marcado: ser un producto de gama alta que empuje el posicionamiento de la marca. No es casual el nombre, elegido para transmitir una idea de movimiento y proyección: “La semántica del nombre Filante evoca directamente a las estrellas fugaces, al espacio y a los viajes”, explican desde la marca.

Renault Filante.

También hay un guiño fuerte a la historia: para el nombre Renault tomó referencias como el Étoile Filante (un prototipo de 1956 pensado para récords) y el Filante Record 2025, el concept con el que la marca buscó mostrar eficiencia y tecnología.

En cuanto al desarrollo industrial, el Renault Filante se fabricará en Busan, Corea del Sur, y primero se enfocará en ese mercado antes de abrir la exportación a otras regiones. Esto es clave porque Corea, para Renault, no es un “plan B”, sino un eje estratégico dentro de los segmentos más grandes.

Renault Filante.

El Renault Filante arranca su historia comercial en Corea del Sur y, después, la marca prevé su expansión a otros destinos. En ese mapa aparece un dato que enciende las alertas regionales: la marca contempla su llegada a Sudamérica dentro del cronograma de distribución internacional.

Renault Filante: características técnicas y equipamiento del súper SUV

El Renault Filante está pensado para jugar en el tope de gama de los SUV, con dimensiones de segmento E, un interior cargado de pantallas y una mecánica híbrida desarrollada para combinar prestaciones con eficiencia. En medidas, el Renault Filante se ubica entre los más grandes de la marca y se acerca a los SUV coupé premium por porte y presencia.

Ficha técnica del Renault Filante:

Largo: 4.915 mm | Ancho: 1.890 mm | Alto: 1.635 mm

| | Distancia entre ejes: 2.820 mm

Baúl: 633 litros , con posibilidad de llegar a 2.050 litros con asientos rebatidos

, con posibilidad de llegar a con asientos rebatidos Sistema de propulsión: full hybrid E-Tech 250 CV

Motor térmico: 1.5 turbo con 250 Nm

con Potencia y torque combinados: 250 CV y hasta 565 Nm

y hasta Batería: 1,64 kWh

Transmisión: automática DHT Pro de 3 velocidades

En seguridad y asistencias, el Renault Filante apunta alto con un paquete de ADAS bien completo y suma funciones que Renault destaca como novedades dentro de su oferta. Entre ellas aparecen la asistencia de maniobra de emergencia, el retrovisor interior digital y la detección de presencia de niños, una tecnología pensada para alertar ante situaciones de riesgo dentro del habitáculo.

Renault Filante.

El modelo ofrece además una experiencia digital marcada por una cabina con tres pantallas y un head-up display de realidad aumentada. Se mencionan niveles de equipamiento como Techno, Iconic y Esprit Alpine.