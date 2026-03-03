Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Llega importado de China y se convirtió en uno de los SUV más buscados del mercado. Se destaca por su nivel de confort y su espacio en la plazas traseras.
Desde que se lanzó en agosto de 2020, Ford Territory fue ganando mercado de manera paulatina en Argentina hasta convertirse en uno de los SUV más buscados por su confort, su gran espacio interior -especialmente en las plazas traseras- y porque ofrece alternativas de motorización naftera e híbrida. ¿Cuál es su precio actualizado en marzo 2026?
Este SUV familiar para el segmento C (compacto) llega importado desde China, se destaca por su diseño moderno y un alto nivel de equipamiento tecnológico, con pantallas de gran tamaño en el panel de instrumentos y un sistema multimedia compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Su principal competidor es Toyota Corolla Cross.
A nivel seguridad, el Territory sacó un puntaje perfecto -5 estrellas- en las pruebas realizadas por C-NCAP (organismo chino similar a LatinNCAP): incluye seis airbags de serie, Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y y sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Es uno de los autos 0km más seguros del mercado argentino.
Ford Territory: ficha técnica y versiones en Argentina
Ford Territory es un SUV que ofrece dos propuestas mecánicas bien diferenciadas: naftera turbo y una variante híbrida autorrecargable (FHEV) con foco en la eficiencia de consumo.
Las versiones SEL y Titanium están impulsadas por el motor 1.8L EcoBoost turbonaftero, que entrega 185 CV y 320 Nm de torque disponibles desde bajas vueltas (1.750 rpm), asociado a una caja automática de doble embrague y 7 velocidades. Esta configuración prioriza una respuesta ágil en ciudad y una conducción confortable en ruta. Según ficha técnica, el consumo declarado en ciclo mixto es de 7,1 L/100 km, con emisiones de 163 g/km de CO y clasificación energética B
La Territory Trend Hybrid, en cambio, incorpora un sistema híbrido que combina un motor naftero 1.5L ciclo Miller (150 CV) con un motor eléctrico de 218 CV, alcanzando una potencia combinada de 245 CV y 545 Nm de torque. Utiliza una transmisión automática 2DHT específica para híbridos, batería de iones de litio de 1,8 kWh y tracción delantera. En términos de eficiencia, declara un consumo mixto de 5,7 L/100 km, con emisiones de 112 g/km de CO y clasificación energética A+.
En dimensiones, Territory ofrece 4.685 mm de largo (4.630 mm en la híbrida), 2.726 mm de distancia entre ejes y un baúl de 448 litros, lo que la posiciona como una opción familiar con buen espacio interior y capacidad de carga
En equipamiento tecnológico, toda la gama incorpora pantalla multimedia SYNC Touch de 12,3”, tablero digital (7” en SEL/Hybrid y 12” en Titanium), conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, FordPass Connect y freno de mano eléctrico con Auto-Hold. La Titanium agrega cámara 360°, audio de 8 parlantes, techo panorámico y paquete ampliado de asistencias a la conducción
La gama del Ford Territory en Argentina
- Territory SEL: versión de entrada. Motor 1.8 EcoBoost de 185 CV, caja automática doble embrague de 7 marchas, llantas de 18”, pantalla de 12,3”, tablero digital de 7”, 6 airbags, control de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y paquete Ford Co-Pilot 360 con sensores traseros y alerta de punto ciego.
- Territory Titanium: mantiene el 1.8 EcoBoost pero suma mayor nivel de confort y tecnología: tapizados en cuero microperforado, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas, techo solar panorámico, cámara 360°, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, centrado de carril y llantas de 19”.
- Territory Trend Hybrid: combina el sistema híbrido de 245 CV con transmisión 2DHT y batería de 1,8 kWh. Ofrece climatizador bi-zona, techo panorámico, tablero digital de 7”, modos de manejo seleccionables y un paquete completo de seguridad activa, con foco en eficiencia urbana y menor consumo de combustible.
Cuánto sale un Ford Territory en marzo 2026
Estos son los precios de lista de Ford Territory vigentes en Argentina en marzo de 2026:
- Ford Territory SEL: $50.114.800
- Ford Territory Trend Hybrid: $53.822.600
- Ford Territory Titanium: $58.367.200
