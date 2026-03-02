Una automotriz bajó hasta 27% algunos de sus autos tras la eliminación del impuesto al lujo

Ya informó nuevos valores para algunos de sus modelos de alta gama. Se esperan las nuevas listas de otras importadoras.

El mercado de autos 0 km arrancó marzo con un sacudón que venía demorándose hace años: la eliminación de los impuestos internos para los modelos más caros —el famoso impuesto al lujo— empezó a reflejarse en la estrategia de una automotriz, en este caso Ford , que fue la primera en modificar su lista de precios.

La marca del Ovalo combinó la quita del impuesto al lujho con otro factor determinante en el precio final: el nuevo esquema de intercambio comercial con Estados Unidos , que prevé un cupo anual de 10.000 unidades sin arancel para vehículos provenientes de ese origen.

El impacto se siente sobre todo en el segmento más alto (más de $100 millones), el que estaba alcanzado por la alícuota del 18% y que, por esa presión fiscal, había quedado con valores muy distorsionados. Por eso no sorprende que los mayores recortes aparezcan en deportivos y SUVs importados, donde cada punto de impuesto se nota de inmediato.

Ford y la de precios: hasta 27% menos y recortes de US$26.000

Ford fue el primero en anunciar nuevos valores para algunos de sus modelos de gama alta, tras la aprobación el viernes pasado de la Reforma Laboral, donde se incluye la eliminación de los impuestos internos. Si bien para que la medida entre formalmente en vigencia aún resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial, la marca comunicó reducciones puntuales y, en algunos casos, muy agresivas. La baja más fuerte se ve en la Ford Bronco Badlands, que pasó de US$100.000 a US$74.000, un recorte de US$6.000 que equivale a cerca de 26%.

Ford Mustang Dark Horse Ford Mustang Dark Horse Ford

En la misma línea, el Ford Mustang GT bajó de US$90.000 a US$65.000, lo que representa una caída cercana al 27,7%. Si bien se trata de modelos importados y de nicho, se espera que la quita del impuesto al lujo también empuje la baja de precios en gamas inferiores.

La nueva lista también incluye al Mustang Dark Horse, el modelo más radical del icónico pony car que se vende en Argentina, que pasó de US$97.000 a US$75.000, con una reducción de 22,6%.

Qué pasa con las pickups y el resto de la gama Ford

En el caso de las pickups full size, la Ford F-150 ya había mostrado un recorte en diciembre, de alrededor de US$10.000, anticipándose al nuevo esquema comercial con Estados Unidos. Ese ajuste se mantiene, y se refleja en versiones como F-150 Lariat HEV, F-150 Tremor y F-150 Raptor, que quedan con valores más acomodados frente a lo que se venía pagando en el mercado local.

Ford F-150 Ford F-150. Ford

No toda la gama entra en la misma lógica: en marzo, modelos de volumen o de producción regional se mantendrían sin cambios relevantes, con casos como Ranger, Bronco Sport, Everest y Territory.

Aunque se trate de un universo relativamente chico dentro del total de patentamientos, el efecto comercial es grande. Estos modelos marcan referencias para segmentos cercanos (SUV medianos/full size, versiones tope de gama) y ayudan a reordenar el mapa de precios.

Para los próximos días se esperan recortes de otras marcas importadoras, como Audi, BMW, DS, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, entre otras. Ello dependerá de la aplicación de la medida. La ley obtuvo completó el trámite legislativo en el Congreso el viernes 27 de febrero. El artículo 195 establece que el tributo dejará de regir "el primer día hábil del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley".

Esto significa que, si la norma no es promulgada antes de que finalice el mes, la eliminación efectiva podría trasladarse al primer día hábil de abril.