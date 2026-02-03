Cuánto sale un Ford Territory 0 kilómetro con valor actualizado en febrero 2026

Es uno de los SUV más exitosos en Argentina y arrancó el año con un buen número de patentamientos. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

Ford Territory inició 2026 ratificando su protagonismo en el mercado argentino , con un buen nivel de patentamientos en el primer mes del año y una gama que sigue bien posicionada dentro del segmento de los SUV medianos. Con versiones nafteras y una alternativa híbrida, este modelo se mantiene como una de las opciones más buscadas para el uso familiar y urbano. ¿Cuál es su precio actualizado en febrero de 2026?

Importado desde China, el Territory logró consolidarse por una combinación equilibrada de diseño moderno, buen nivel de confort , equipamiento tecnológico competitivo y una propuesta mecánica orientada al uso cotidiano pero que también se destaca en ruta. En un segmento cada vez más disputado, este modelo sigue compitiendo de igual a igual con referentes como Toyota Corolla Cross y Volkswagen Taos.

Según los datos finales de patentamientos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Ford Territory tuvo un crecimiento interanual del 137.8% en 2025 con respecto al año anterior y arrancó este 2026 con el pie derecho: está en el Top-5 de patentamientos SUV de enero.

Ford Territory Así luce el interior de Ford Territory. Ford

Ránking: los SUV más patentados en Argentina – enero 2026:

Toyota Corolla Cross: 3.412 unidades Chevrolet Tracker: 3.105 Volkswagen Taos: 2.987 Peugeot 2008: 2.941 Ford Territory: 2.864

En enero se patentaron 66.080 autos 0km, un 5% por debajo del volumen del mismo mes de 2025. Pese a la amplia disponibilidad de financiamiento, el impulso inicial del mes no logro sostenerse y el promedio diario de patentamientos mostro una desaceleración hacia el cierre.

Ford Territory: ficha técnica y versiones en Argentina

Ford Territory es un SUV del Segmento C (compacto) que llega a la Argentina importado desde China . Las versiones nafteras están impulsadas por un motor turbonaftero 1.8 EcoBoost de 185 CV, asociado a una transmisión automática, que ofrece un equilibrio adecuado entre consumo, respuesta y confort de marcha y también posee una versión híbrida, con mayor potencia.

Ford Territory Ford Territory, un SUV para el Segmento C (Compacto). Ford

Se destaca por su nivel de equipamiento, las pantallas de 12” y 12,3”, la conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, el sistema FordPass y el espacio interior lo posicionaron como una alternativa sólida frente a competidores regionales. La gama del Ford Territory en Argentina se detalla a continuación:

Territory SEL : es la versión de entrada de gama. Incorpora motor turbo naftero 1.8 litros, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, FordPass Connect, faros full LED, control de estabilidad, frenos ABS y airbags frontales, laterales y de cortina.

: es la versión de entrada de gama. Incorpora motor turbo naftero 1.8 litros, sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, FordPass Connect, faros full LED, control de estabilidad, frenos ABS y airbags frontales, laterales y de cortina. Territory Titanium : mantiene la misma unidad de potencia y es la variante más equipada entre las nafteras. Suma tapizados de cuero microperforado, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y un paquete más completo de asistencias a la conducción.

: mantiene la misma unidad de potencia y es la variante más equipada entre las nafteras. Suma tapizados de cuero microperforado, asientos delanteros calefaccionados y ventilados, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go y un paquete más completo de asistencias a la conducción. Territory Trend Hybrid: es la novedad de la gama. Combina el sistema híbrido de 245 CV (agregando un motor eléctrico al naftero) con transmisión DHT, tracción delantera y una puesta a punto orientada a la eficiencia. Mantiene el nivel de confort y tecnología de la gama alta, con foco en consumo contenido y uso urbano.

Cuánto sale un Ford Territory en febrero 2026

Estos son los precios de lista de Ford Territory vigentes en Argentina en febrero de 2026: