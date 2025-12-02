Bajó la venta de autos 0km en Neuquén: ¿Qué marca fuerte dejó de liderar el podio?

En la provincia se registró una caída del 24 por ciento respecto a octubre y menos con relación a noviembre del año pasado.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una caída en noviembre , al comparar con igual mes del año pasado, según lo publicado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la provincia se patentaron 1.154 vehículos , lo que implicó una caída del 24 por ciento respecto a octubre (1.519 unidades) y del -4,1% con relación a noviembre de 2024 (1.203).

En cuanto al comparativo del acumulado del año, es decir, enero-octubre de este 2025 contra igual período del 2024, en Neuquén se vendieron 17.283 vehículos cero kilómetro contra 12.854, lo que deja una suba del 34,5 por ciento.

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante noviembre de 2025 ascendió a 34.905 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 36.220 unidades.

Si la comparación es contra octubre se observa una baja del 33,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 52.259 unidades. De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, esto es un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.

Pire Rayen- Mercado de carnes- Sorteo auto 0KM (5).JPG Maria Isabel sanchez

“Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen numero, recordemos que tuvimos dos días hábiles menos y que este mes, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año. Vale decir que seguimos con buena actividad en nuestros locales, una tendencia que no parece detenerse de cara a los próximos meses”, analizó el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Esperamos que se avance con los temas laborales e impositivos que se mencionan, que sigamos con crédito a tasas cada vez más convenientes, algo clave para dinamizar nuestro sector, y que la rueda siga girando en 2026, como lo ha venido haciendo durante todo este año, para poder seguir creciendo", indicó.

Modelos y marcas

A pesar de tener un stock de unidades en circulación entre las fábricas y la red de concesionarios, Toyota no consiguió mantenerse como la marca que más autos patentó como sí había ocurrido en los meses anteriores. En parte por situaciones propias, la paralización de producción en Brasil de todo septiembre y octubre que afectó la reposición de unidades para mantener el flujo de suministro, y en parte porque la competencia se hizo más fuerte.

Volkswagen tomó ese lugar en noviembre y lo hizo con claridad registrando 589 autos más que Toyota, incluso a pesar de la baja en ventas de la pick-up Amarok, el que fue su vehículo de mayor volumen hasta 2024.

En el ranking por modelos, la pickup Hilux volvió a ser el modelo más elegido el mes pasado, con 1.831 unidades, seguida por el Peugeot 208 (1.343). A su vez, el nuevo Volkswagen Tera obtuvo su mejor marca, subiéndose al podio (1.327 unidades) por primera vez desde que fue lanzado a fines de agosto.

En cuanto a los SUV, el Ford Territory volvió a consagrarse por tercer mes consecutivo, alcanzando el séptimo puesto en noviembre, con 1.065 unidades vendidas.

En el ranking general continúa dominando el Toyota Yaris (29.551), seguido de cerca por el Fiat Cronos (29.138) y la Toyota Hilux (28.959).