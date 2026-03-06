¿Cuánto sale un Peugeot 208 0km con valor actualizado en marzo 2026?

Es un hatchback producido en la planta de El Palomar, que figura entre los autos 0km más vendidos del país.

El Peugeot 208 es uno de los hatchbacks más cancheros y con diseño moderno que pueden conseguirse en el mercado por un precio relativamente accesible. De producción nacional, posee un equipamiento tecnológico de última generación y una gama bien escalonada que apunta a distintos perfiles de usuarios ¿Cuál es su valor en marzo 2026?

Este modelo, fabricado en la planta bonaerense de El Palomar , se destaca por contar con una propuesta mecánica completa : las versiones de entrada vienen equipadas con un motor naftero aspirado de 1.6 , mientras que las superiores cuentan con una unidad de potencia 1.0 turbonaftera aún más eficiente.

También, según la versión, existe la chance de elegir entre una caja manual de cinco velocidades, o una automática tipo CVT de siete marchas preprogramadas. Su máximo rival del segmento en la lucha por los patentamientos es Toyota Yaris .

Peugeot 208: el nuevo color que se suma a la gama

El Peugeot 208, uno de los autos 0km más destacados del mercado, incorporó Blue Obsesion, una nueva tonalidad que se suma a la gama del Peugeot 208 en Argentina y que busca reforzar el carácter moderno, dinámico y tecnológico que caracteriza al diseño del hatchback producido en la planta de El Palomar.

El nuevo color estará disponible en las versiones Allure y GT del Peugeot 208, ofreciendo una alternativa estética distinta dentro de la gama. La tonalidad también se incorporará al Peugeot 2008, donde se ofrecerá en todas las variantes del SUV.

Blue Obsesion El Peugeot 208 estrena un nuevo color azul en la gama. Stellantis

La llegada de este nuevo color se da en un contexto de buen desempeño comercial para la marca en el mercado argentino. Peugeot ocupa el quinto lugar entre las automotrices con un 8,4% de participación, mientras que el 208 se mantiene entre los autos más vendidos del país y uno de los referentes del segmento B-Hatch.

Peugeot 208: modelos y ficha técnica

El Peugeot 208 fabricado en la planta de El Palomar se ofrece en Argentina con una gama de cinco versiones que combinan distintas motorizaciones, transmisiones y niveles de equipamiento. La oferta arranca con variantes orientadas a un uso más urbano y accesible, y avanza hacia configuraciones con mayor tecnología, diseño deportivo y asistencias avanzadas a la conducción.

En todos los casos se trata de un hatchback del segmento B con tracción delantera, baúl de 311 litros, tanque de combustible de 47 litros y una propuesta que prioriza el equilibrio entre prestaciones, seguridad y conectividad. A lo largo de la gama aparecen elementos como pantalla multimedia de hasta 10 pulgadas, conectividad para smartphones, tablero digital y diferentes asistencias electrónicas, dependiendo de la versión elegida.

Peugeot 208 GT Peugeot 208 GT T200, la versión deportiva de la gama. Stellantis

La oferta incluye versiones con el conocido motor aspirado de la marca y también opciones con propulsor turbo de nueva generación, que elevan el nivel de prestaciones y tecnología dentro del modelo. Así queda compuesta la gama actual del Peugeot 208 en el mercado argentino.

Peugeot 208 Active MT

Motor naftero 1.6 litros de 115 CV y 150 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco marchas y tracción delantera. En seguridad incluye ABS con EBD, control de estabilidad (ESP), control de tracción, asistencia al arranque en pendiente, airbags frontales y laterales, control de crucero y anclajes ISOFIX. En confort ofrece dirección eléctrica, aire acondicionado manual, pantalla multimedia de 5 pulgadas, USB, dos parlantes y llantas de 15 pulgadas con tazas.

Peugeot 208 Allure MT

Mantiene el motor 1.6 de 115 CV, combinado con caja manual de cinco marchas. Suma equipamiento tecnológico como pantalla táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, volante multifunción, sensores de estacionamiento traseros, cuatro parlantes y dos tweeters. También incorpora llantas de aleación de 16 pulgadas y cámara de retroceso, mejorando el nivel de confort respecto de la versión Active.

Peugeot 208 Allure AT

Utiliza el mismo motor 1.6 de 115 CV, pero asociado a una caja automática de seis velocidades. Mantiene el equipamiento del Allure manual, con pantalla multimedia de 10 pulgadas, conectividad smartphone, climatizador automático digital y cámara trasera, además de llantas de aleación de 16 pulgadas.

Peugeot 208 Allure Pack T200

Incorpora el nuevo motor turbo 1.0 T200 de 120 CV y 200 Nm de torque, combinado con transmisión automática CVT con siete marchas simuladas. En seguridad suma airbags de cortina, sensores de estacionamiento, cámara Visio Park 180° y asistencias electrónicas adicionales. También agrega arranque manos libres, tablero digital 2D, cargador inalámbrico para celular, techo panorámico y climatizador automático.

Peugeot 208 GT T200

Es la versión tope de gama y utiliza el mismo motor turbo 1.0 de 120 CV con caja CVT de siete marchas. Se distingue por mayor tecnología y seguridad, con frenado automático de emergencia, alerta de colisión, asistente de mantenimiento de carril, lectura de señales de velocidad y luces altas automáticas. Además incorpora tablero digital 3D, tapizado de cuero con detalles deportivos, faros full LED con corrección automática y llantas diamantadas de 17 pulgadas.

Cuánto sale un Peugeot 208 en marzo 2026

Luego de que no se registraran aumentos con respecto al anterior mes. estos son los precios de lista vigentes del Peugeot 208 en marzo 2026 en Argentina: