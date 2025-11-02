El clima en Neuquén

¿Qué SUV me compro? Peugeot 2008 vs. Chevrolet Tracker

Son dos de los modelos compactos más populares y están entre los más vendidos del país. Qué traen y cuánto cuestan.

 Stellantis / General Motors

El universo de los SUV compactos es el corazón del mercado y, en su seno, el Peugeot 2008 y la Chevrolet Tracker son dos protagonistas que pisan fuerte en Argentina. Según cada estilo de manejo, las necesidades de espacio y prioridades en seguridad y tecnología, cada modelo puede posicionarse mejor.

Durante los últimos meses, el Peugeot 2008 renovó por completo su propuesta con un diseño más agresivo y moderno respecto de la versión anterior, que era producto del Mercosur; y agregó un interior de calidad percibida superior y un paquete tecnológico que, en las versiones altas, suma asistencias a la conducción propias de segmentos superiores. Por su parte, Chevrolet Tracker se consolidó con un enfoque práctico: buen espacio trasero, conectividad extensa y un comportamiento urbano amigable.

Peugeot 2008
En diseño, el Peugeot 2008 busca marcar diferencia: parrilla vertical, firma lumínica en los “colmillos” y un remate trasero con mucha presencia. Es un SUV para quien valora estética y detalles. La Chevrolet Tracker se muestra más racional desde el estilo, con líneas limpias y un conjunto equilibrado que prioriza la visibilidad y el aprovechamiento del espacio. Dos filosofías: estilo europeo en el 2008, practicidad americana en la Tracker.

Chevrolet Tracker

Puertas adentro, el Peugeot 2008 propone el ya conocido i-Cockpit de la marca: volante pequeño, tablero elevado y una pantalla central con buen nivel de respuesta, además de terminaciones bien resueltas. En la Chevrolet Tracker, la ergonomía es práctica, sin vueltas: multimedia compatible, mandos claros, varios portaobjetos y una segunda fila amplia, ideal para familias que viajan con sillitas o adolescentes altos.

¿Qué SUV me compro? Peugeot 2008 vs. Chevrolet Tracker

Motor y manejo:

El Peugeot 2008 apuesta por un motor turbo naftero 1.0 de 120 CV, de concepción moderna (acompañado por una cja CVT de 7 marchas), y un chasis que transmite solidez en ruta: al vehículo se lo nota liviano en las reacciones y con buena insonorización, algo que se percibe y valora en viajes largos. En ciudad responde con agilidad y un tacto de dirección firme, bien europeo.

Peugeot 2008 interior

La Chevrolet Tracker también recurre a mecánica turbo naftera (1.2 de 132 CV) y prioriza la suavidad de marcha: dirección liviana, suspensión confortable y una transmisión (automática de seis marchas) que favorece un consumo contenido. Si se busca sensación de manejo y estética, el 2008 se luce; si se opta por un consumo muy razonable, la Tracker cumple con creces.

Chevrolet Tracker
Seguridad y asistencias:

En seguridad, ambos modelos ofrecen control de estabilidad y múltiples airbags. La diferencia aparece en los ADAS (asistencias a la conducción): en el Peugeot 2008 se destacan, según versión, el frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y alerta de fatiga, un combo que le da un plus en ruta. La Chevrolet Tracker también incorpora alertas y asistencias en los tope de gama. Para quien prioriza tecnología de seguridad, el 2008 tiene un perfil un poco más completo.

Intetrior Pegueot 2008

Conectividad y vida a bordo:

El Peugeot 2008 propone una pantalla moderna, gráficos nítidos y atajos útiles; suma cargador inalámbrico y múltiples tomas, según la versión. La Chevrolet Tracker se apoya en su ecosistema OnStar, que ofrece servicios conectados e integración móvil, además de puertos para toda la familia. La conectividad constante y los servicios de asistencia son un plus para la Tracker.

Tracker

Espacio, baúl y confort:

En habitabilidad, la Chevrolet Tracker saca ventaja por su espacio en las plazas traseras y diversas soluciones de carga. El Peugeot 2008 no se queda atrás y ofrece un baúl bien aprovechado y un ambiente más refinado, de alta calidad percibida. La posición de manejo baja del 2008 suele estar más a tono con los usuarios que vienen de autos tradicionales; la Tracker, en cambio, privilegia una postura más alta y cómoda, muy valorada por el público de los SUV.

2008

Versiones y precios:

  • Chevrolet Tracker LT AT: $36.544.900
  • Chevrolet Tracker LTZ AT: $41.721.900
  • Chevrolet Tracker Premier: $45.397.900
  • Chevrolet Tracker RS: $45.782.900

  • Peugeot 2008 Active: $41.340.000
  • Peugeot 2008 Allure: $45.290.000
  • Peugeot 2008 GT: $49.450.000.
Tracker 3

Si se prioriza diseño, calidad interior y un paquete de asistencias que te acompañe en viajes largos, la balanza seguramente se inclinará para el lado del Peugeot 2008. Si se busca espacio, consumo razonable y conectividad práctica para la familia, la Tracker aparece como opción ideal.

