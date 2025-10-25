¿Qué SUV me compro? Volkswagen Taos vs. Ford Territory

En el universo de los SUV medianos, el Volkswagen Taos y el Ford Territory disputan un lugar central entre quienes buscan espacio, confort y equipamiento sin saltar al segmento más grande. Ambos modelos apuestan a la conectividad y a los asistentes a la conducción (ADAS) , pero lo hacen con filosofías diferentes.

El Volkswagen Taos se apoya en su producción regional (se fabricaba en Argentina y ahora en México) y en una puesta a punto clásica de la marca , mientras que Ford Territory llega con una propuesta tecnológica muy completa con impronta china y un interior amplio pensado para el uso familiar.

Más allá del aspecto estético, la elección suele pasar por cómo se andan , qué traen de serie y cuánto cuestan mantenerlos . En este punto hay diferencias en el “ADN”. Volkswagen Taos propone la receta conocida de motor turbo naftero con caja automática y tracción delantera , una configuración que prioriza la eficiencia y la comodidad urbana. Ford Territory , por su parte, apuesta a un conjunto moderno con turbo , transmisión automática y un enfoque orientado al confort, con un fuerte foco en tecnología a bordo .

Volkswagen Taos vs. Ford Territory: cuál conviene según el uso

En confort y tecnología, ambos están a la altura de la categoría. El Volkswagen Taos ofrece un habitáculo sólido, con materiales bien presentados y un sistema multimedia de interfaz clara, además de instrumental digital. Se le valora su posición de manejo, la visibilidad y una suspensión equilibrada.

Volkswagen Taos

El Ford Territory pone la vara alta en espacio por el ancho de su interior, el lugar disponible para los ocupantes traseros y un baúl generoso, tres argumentos de peso para el uso familiar. El enfoque está en la experiencia tecnológica: pantallas amplias, comandos intuitivos y asistencias activas que mejoran la seguridad. Para quienes priorizan equipamiento y confort de marcha, Ford Territory aparece como una alternativa muy competitiva.

Ford Territory

Motorización y comportamiento

En el Volkswagen Taos la receta mecánica prioriza la eficiencia, puro ADN Volkswagen: motor turbo naftero con inyección directa -250 TSI- que entrega 150 CV, caja automática y tracción delantera, una combinación pensada para el uso urbano y de ruta con buen balance entre respuesta y consumo. Ofrece una entrega de par temprana, útil para salidas ágiles y sobrepasos cortos, con una caja que privilegia pasajes suaves y mantiene al propulsor en la franja de torque. En ruta, Volkswagen Taos hace gala de una marcha serena, con buen aislamiento de vibraciones y ruidos, y un régimen contenido a velocidad constante, algo que se traduce en buena acústica y consumos lógicos para viajes largos.

VW Taos baul

En el Ford Territory, la filosofía es la de un SUV familiar con motor naftero turbo de 1.8 litros y 185 CV, con transmisión automática orientada a entregar el mejor confort de marcha. El ajuste pone el acento en una entrega progresiva y en cambios imperceptibles, buscando que el habitáculo se mantenga siempre extremadamente silencioso. En ciudad, el calibrado de la suspensión privilegia el confort, y eso se nota en juntas o lomos de burro, donde el rebote está bien controlado. En síntesis: Ford Territory apuesta a conquistar familias que priorizan comodidad en viajes largos sin fatiga.

Ford Territory Ford Territory. Ford

Equipamiento, conectividad y ADAS

El Volkswagen Taos ofrece la ergonomía clásica de VW: posición de manejo fácil de encontrar, mandos bien a mano y una interfaz multimedia que busca ser clara y estable en el uso cotidiano. Según versión, suma tablero digital, conectividad completa para smartphones, cargador y puertos bien ubicados, además de una climatización eficiente que enfría rápido el habitáculo.

En seguridad, Volkswagen Taos propone un paquete integral: controles de tracción y estabilidad, múltiples airbags y asistencias a la conducción disponibles (alertas, mantenimiento de carril, control de velocidad, entre otras). Además, frenos firmes, buena visibilidad, sensores y cámara refuerzan una experiencia conservadora, pero muy consistente, alineada con el perfil racional que suelen buscar quienes eligen la marca.

Volkswagen Taos Volkswagen Taos. Volkswagen

Por su parte, el Ford Territory (el SUV más vendido de Argentina en septiembre) se diferencia por su propuesta tecnológica y la experiencia que le propone al usuario: pantallas de gran formato y menús intuitivos que simplifican la vinculación del teléfono y la gestión de funciones del vehículo. La consola central ofrece comandos lógicos y espacios portaobjetos generosos, mientras que las butacas -con múltiple regulación y, según versiones, ajustes eléctricos- favorecen la comodidad en tramos extensos.

Ford Territory Ford Territory. Ford

En cuanto a las ADAS, el Ford Territory se destaca por ofrecer, de serie o por versión, control de crucero adaptativo, asistencia activa de mantenimiento de carril, alerta de colisión con frenado autónomo, monitoreo de punto ciego y cámara 360°, un combo que resulta muy valorado en autopistas y accesos por su aporte a la seguridad preventiva. Además, la climatización -con salidas traseras- y el baúl amplio refuerzan su propósitofamiliar. En resumen: Ford Territory prioriza un ambiente high-tech, con ayudas activas que suben la percepción de seguridad y confort desde el primer kilómetro.

Versiones y equipamiento

Volkswagen Taos Comfortline AT: llantas de 18 pulgadas, faros LED, seis airbags y sistemas ADAS como control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y detector de fatiga.

llantas de 18 pulgadas, faros LED, seis airbags y sistemas ADAS como control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y detector de fatiga. Volkswagen Taos Highline AT: suma llantas de 19 pulgadas y asistencia de mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo con función “stop & go”, estacionamiento automático y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.

suma llantas de 19 pulgadas y asistencia de mantenimiento de carril, control de velocidad crucero adaptativo con función “stop & go”, estacionamiento automático y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones. Volkswagen Taos Highline Bitono: agrega detalles estéticos exclusivos como manijas del color de la carrocería, espejos negros y techo bitono.

Volkswagen Taos Volkswagen Taos 2025.

agrega detalles estéticos exclusivos como manijas del color de la carrocería, espejos negros y techo bitono. Ford Territory SEL: incluye sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, FordPass™ Connect, faros delanteros full LED, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, frenos ABS, control de estabilidad (ESP) y airbags frontales, laterales y de cortina.

incluye sistema multimedia con pantalla táctil de 12,3" compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, FordPass™ Connect, faros delanteros full LED, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos, cierre centralizado, frenos ABS, control de estabilidad (ESP) y airbags frontales, laterales y de cortina. Ford Territory Titanium: suma tapizado de cuero microperforado, plazas delanteras calefaccionadas y refrigeradas, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, cámara 360°, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, encendido sin llave y más asistentes a la conducción.

Ford Territory Ford Territory. Ford

Los precios de Volkswagen Taos y Ford Territory

Volkswagen Taos 1.4 Comfortline AT: $52.509.700

$52.509.700 Volkswagen Taos 1.4 Highline AT : $59.029.250

: $59.029.250 Volkswagen Taos 1.4 Bitono : $59.548.700





: $59.548.700 Territory SEL: $46.000.500

$46.000.500 Territory Titanium: $55.456.800

Quien priorice equilibrio general y consumos lógicos encontrará en el Volkswagen Taos una compra racional y coherente con la tradición de la marca en el país. Quien busque máximo espacio y ambiente tecnológico tendrá en el Ford Territory una opción moderna, muy enfocada al confort familiar.