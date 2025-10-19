¿Qué SUV me compro? Toyota Corolla Cross vs. Jeep Compass

El Toyota es uno de los SUV más vendidos del país, y el Jeep impone la trayectoria de la marca. Características y precios.

Elegir entre un Toyota Corolla Cross y un Jeep Compass es optar entre dos enfoques muy marcados del segmento C: la eficiencia y confiabilidad de la escuela japonesa frente al carácter y robustez del estilo americano. En ambos casos hay buen equipamiento, asistencias de manejo y propuestas eficientes para el uso cotidiano en ciudad y ruta. La clave pasa por entender qué prioriza cada uno y cómo se traducen esas decisiones en el día a día.

En el caso del Toyota Corolla Cross (fabricado sobre la plataforma del icónico Corolla ), el foco está en la economía de uso y la durabilidad mecánica , con la posibilidad de la motorización híbrida como gran diferencial. Es un SUV pensado para quienes buscan gastar menos en combustible, con un mantenimiento previsible y una red de posventa muy extendida. Su comportamiento apunta al confort y a la serenidad al volante, con consumos muy contenidos.

El Jeep Compass propone otra personalidad: estética con más presencia , interiores muy bien terminados y una puesta a punto que transmite solidez. En versiones altas, ofrece mayor dotación de confort y una sensación de producto más “premium”, además de la opción de tracción 4x4 en configuraciones específicas. Para quien valora el diseño, la percepción de calidad y una marcha con historia en el rubro, Jeep Compass aparece como una alternativa consistente.

Más allá del posicionamiento, ambos suman paquetes de asistencias (ADAS) que incluyen, por ejemplo, frenado autónomo de emergencia, control de crucero con funciones avanzadas y alertas de cambio de carril, algo que hoy empieza a pesar en la decisión. La diferencia, una vez más, está en el espíritu: Toyota Corolla Cross privilegia la eficiencia racional, mientras que Jeep Compass apuesta por el carácter aspiracional.

Toyota Corolla Cross vs. Jeep Compass: motores, consumos y comportamiento

En el apartado mecánico, el Toyota Corolla Cross ofrece la conocida dupla: motor 2.0 de 170 CV con buen empuje lineal y, como gran carta, la variante híbrida, que combina un motor 1.8 de ciclo Atkinson que declara 98 CV, con impulsor eléctrico rinde 72 CV (como las potencias no se suman, la marca declara 122 CV) para lograr consumos bajísimos en ciudad y una suavidad de marcha difícil de igualar. Esa configuración lo convierte en un SUV ideal para el uso urbano, con arranques silenciosos y un gasto de combustible que, en manejo real, suele ser más bajo que el de rivales equivalentes. La caja es automática eCVT y la tracción, delantera.

Jeep Compass Jeep Compass. Stellantis

El Jeep Compass, por su parte, se apoya en el naftero turbo 1.3 de última generación (175 CV), con respuesta enérgica a bajo y medio régimen. En ruta se lo percibe más lleno en sobrepasos y con una sensación de aplomo propia de un chasis bien trabajado. En versiones superiores, la tracción integral agrega seguridad y desempeño en caminos de ripio o condiciones adversas, algo valorado por quienes recorren rutas patagónicas o necesitan salir del asfalto de vez en cuando. Ofrece una caja automática de seis marchas.

Para quienes buscan un nivel superior de potencia, la versión Blackhawk incorpora un motor 2.0 turbo con 272 CV y 400 Nm de torque, para llevar la experiencia de manejo al máximo. En este caso está acompañado por una caja automática de 9 marchas.

Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross. Toyota

En consumo, la ventaja estructural queda del lado del Toyota Corolla Cross híbrido, que hace de la eficiencia su bandera. El Jeep Compass compensa con prestaciones y una sensación de solidez general, sobre todo en variantes de mayor equipamiento. Si el uso principal es la ciudad, la balanza se inclina hacia el híbrido; si hay más ruta, carga y tramos exigentes, el turbo de Jeep Compass tiene argumentos fuertes.

Equipamiento, seguridad y multimedia: dos estilos, mismo estándar alto

El Toyota Corolla Cross se destaca por su paquete Toyota Safety Sense, la confiabilidad propia de la marca y una interfaz multimedia de 10" actualizada con integración plena para smartphones. Suma, además, un baúl amplio y plazas traseras cómodas, puntos que lo vuelven atractivo para familias que priorizan practicidad y bajo costo operativo.

Jeep Compass Jeep Compass. Stellantis

El Jeep Compass sobresale por la calidad percibida de su interior, una sonoridad contenida a alta velocidad y un sistema multimedia (Sistema Uconnect de 8,4”) rápido y completo. En las versiones tope, este Jeep agrega ítems de confort que lo posicionan un escalón por encima en equipamiento premium, manteniendo un esquema de asistencias activas a la altura del segmento.

Toyota Corolla Cross vs Jeep Compass: versiones y precios

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $46.161.000

Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $49.739.000

Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $54.939.000

Toyota Corolla Cross HEI HEV 1.8 eCVT: $51.453.000

Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT: $57.020.000

Toyota Corolla Cross GR Sport 2.0 CVT: $57.254.000





Jeep Compass Sport T270 AT6 4x2: US$ 38.600

Jeep Compass Limited Plus T270 AT6 4x2: US$ 41.700

Jeep Compass Serie-S T270 AT6 4x2: US$ 42.100

Jeep Compass Blackhawk 2.0 AT9 4x4: US$ 51.000

Mantenimiento y reventa: la variable que define

En el mediano plazo, el Toyota Corolla Cross juega fuerte con la economía de mantenimiento (especialmente en la opción híbrida) y con una reventa históricamente sólida dentro del mercado local. Es la compra conservadora y segura: fácil de mantener y de vender.

El Jeep Compass, en tanto, apuesta a un valor de marca aspiracional y a un equipamiento más vistoso. Para quien prioriza imagen, terminaciones y una marcha con carácter, paga con gusto esa diferencia.