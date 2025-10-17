En vivo: imputan a Gloria Ruiz y su hermano Pablo por fraude y enriquecimiento ilícito

También se formularán cargos a la secretaria de Cámara; y a la prosecretaria administrativa de la Legislatura.

Gloria Ruiz protagonizó uno de los más grandes escándalos políticos de la historia.

Desde primera hora de la mañana de este viernes, se lleva adelante la audiencia de formulación de cargos contra Gloria Ruiz, ex vicegobernadora destituida por la Legislatura de Neuquén por "inhabilidad moral". Se espera que sea acusada por los delitos de presunto fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito, junto a su hermano Pablo y otras dos ex funcionarias de la Legislatura.

La acusación ya se sabía de antemano, pero fue ratificada por el fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez . El fiscal también acusará a Pablo Ruiz , hermano de la ex vicegobernadora y quien estaba a cargo de Casa de las Leyes; a María Isabel Riccini, quien era secretaria de Cámara; y a Noemí Sánchez, quien era prosecretaria administrativa de la Legislatura.

Juan Manuel Narváez, fiscal de Delitos Económicos, detalló que Ruiz será acusada de fraude contra la administración pública y enriquecimiento ilícito, al tiempo que sus excolaboradoras serán imputadas como partícipes necesarias.

En tanto, Pablo Ruiz, que ya estaba investigado por peculado, verá agravada su situación con un nuevo cargo por fraude vinculado a contrataciones irregulares.

“En el caso de Pablo Ruiz se agrava su situación por contrataciones con una empresa de publicidad y otra de gráfica, relacionadas a actividades culturales de la Casa de las Leyes”, detalló el fiscal.

Entre las empresas mencionadas por Narváez figuran Big Sur y Sour, dedicadas a la confección de banners y materiales de difusión institucional, con supuestos vínculos irregulares a la gestión de los Ruiz.

En cuanto a Gloria Ruiz, la acusación se centra en su desempeño como presidenta de la Legislatura durante su mandato como vicegobernadora. “Durante su gestión utilizó fondos de la Legislatura, lo que implica una defraudación al Estado. También se notó un considerable aumento de su patrimonio por la compra de una camioneta que no pudo justificar, y ahí se encuadra el delito de enriquecimiento ilícito”, sostuvo.

La camioneta mencionada -una Toyota SW4- es uno de los principales elementos de prueba. La fiscalía sostiene que su adquisición no guarda relación con los ingresos declarados por la exfuncionaria.