Robaron una camioneta de una empresa petrolera de un yacimiento

Advirtieron del hecho pasado el mediodía de este martes. Se trata de una Toyota Hilux que fue sustraída del predio.

La Policía de la Provincia de Neuquén emitió un comunicado por el robo de una camioneta del yacimiento Aguada del Lagio de Centenario . Se trata de un vehículo propiedad de la firma IPE Energía S.A ., que fue la que radicó la denuncia por la sustracción.

De acuerdo a la información de la Policía, que emitió una orden de ubicación y secuestro para dar con el vehículo, ocurrió a las 12.55 de este martes. A partir de la advertencia de la falta de la camioneta, móviles policiales recorrieron el sector.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales informó a la comunidad que es una camioneta Toyota Hilux, cuyo dominio (patente) es AE-884-FH. Es un vehículo pickup de color blanco.

Con la denuncia, se dio intervención inmediata a la Comisaría 52, cuyos efectivos se encuentran abocados a las tareas de rastrillaje e investigación para lograr la localización del vehículo y la identificación de los autores del robo.

Desde la fuerza provincial solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información sobre el paradero de la camioneta petrolera, se comunique a la comisaría interviniente (Tel. (299) 4896999.

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Recuperaron los cinco vehículos tras el robo a una concesionaria de Neuquén

Los cuatro camiones 0 kilómetro y la camioneta que habían sido robados de una concesionaria de Neuquén fueron recuperados durante distintos procedimientos en tres sitios distintos. Uno correspondía a un predio en Neuquén y, los otros dos, a la localidad de Cipolletti.

El robo había ocurrido durante la madrugada del pasado viernes 5 de junio en un predio ubicado sobre calle Tronador al 400. Los delincuentes se llevaron cuatro camiones Dongfeng nuevos y una camioneta Volkswagen pertenecientes a la empresa del empresario bahiense Miguel Corradetti.

Robo concesionaria neuquen

El jefe del área, Damián Overo, explicó a LU5 que las pesquisas permitieron establecer los lugares donde habían sido ocultados. "El sábado cerca de las 10 de la mañana, encontramos tres camiones en la zona de Ferri, entre San Luis y Las Margaritas, en Cipolletti.

Luego, alrededor de las 14, ubicaron el cuarto camión en calle Falucho, detrás del hospital. La camioneta fue encontrada horas más tarde, durante la noche, en la zona de Río Diamante y Aguado de la ciudad de Neuquén.

De esta manera, todos los vehículos fueron recuperados a diez días del hecho, en uno de los casos más graves por la cantidad, pero también particular por los reiterados pedidos extorsivos que comenzaron a recibir, primero los empleados, y luego el dueño de la concesionaria.