Ataque incendiario en Neuquén: prendieron fuego camiones mosquito y dañaron cuatro Toyota 0 km

Dos camionetas Hilux y dos autos Toyota Yaris y Lacrosse resultaron afectados durante la madrugada. La Policía intenta dar con los autores.

Un ataque incendiario generó alarma durante la madrugada de este martes en la ciudad de Neuquén. Dos camiones mosquito que transportaban vehículos cero kilómetro fueron alcanzados por las llamas mientras permanecían estacionados en la calle, a la espera de ingresar a un predio para realizar la descarga. El fuego afectó cuatro unidades nuevas y también provocó daños en los acoplados.

El hecho ocurrió en la zona de Río Uruguay y Leales, donde se encontraban estacionados los transportes vinculados a vehículos de la marca Toyota. Según las primeras informaciones, el incendio habría sido intencional y ahora la investigación busca determinar quiénes fueron los autores, cómo actuaron y cuál fue el motivo del ataque.

El comisario Horacio Venegas explicó que el episodio se registró durante la madrugada, alrededor de la 1:30, cuando los camiones permanecían detenidos en la vía pública. Los choferes fueron advertidos por un empleado de seguridad de otro predio cercano, quien detectó el inicio de un foco ígneo sobre los acoplados.

“Estaban estacionados en la calle a la espera de poder ingresar para hacer su descarga. Fueron alertados los conductores por un empleado de seguridad de otro predio del inicio del foco ígneo sobre ambos acoplados”, indicó el jefe policial, en Canal 7 Noticias.

Incendio camión mosquito Neuquén (1)

De acuerdo con lo informado, las llamas afectaron dos vehículos en cada transporte. Entre las unidades dañadas había un Toyota Yaris, un Toyoya Lacrosse y dos camionetas Toyota Hilux cero kilómetro, que todavía no habían sido registradas y estaban destinadas a la comercialización.

El propio camión también sufrió daños, aunque el fuego no llegó a destruirlo por completo. Según detalló Venegas, las llamas alcanzaron principalmente la parte del acoplado y pudieron ser sofocadas en un primer momento por los conductores de los camiones, lo que evitó una pérdida mayor.

Investigan si usaron acelerante para prender el fuego

Uno de los puntos centrales de la investigación es establecer cómo se inició el incendio. Si bien todavía resta el resultado de las pericias, la principal sospecha apunta a que los autores habrían utilizado algún tipo de acelerante para provocar las llamas.

“Se presume que habrían utilizado algún tipo de acelerante. Hoy se llevaron a cabo las tareas periciales, a cargo de la División Siniestros de la Dirección Bomberos, quienes realizarán el respectivo informe una vez que reúnan todos los elementos y puedan hacer un análisis”, explicó Venegas.

Incendio camión mosquito Neuquén (2)

La intervención de los peritos será clave para confirmar si el fuego fue iniciado con combustible u otro elemento inflamable. También permitirá determinar con mayor precisión el punto de origen del incendio y la mecánica del ataque.

El rápido avance de las llamas no sorprendió a los investigadores, debido a las características de los vehículos afectados. El comisario remarcó que, por la composición de los autos, la presencia de combustible y los materiales inflamables, el fuego puede propagarse con mucha velocidad de una unidad a otra.

Cámaras, testigos y una investigación abierta

La Policía trabaja ahora sobre distintas líneas de investigación. Una de las tareas principales es el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas ubicadas en la zona, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al incendio.

Los investigadores buscan establecer cuántas personas participaron del ataque, si llegaron caminando o en algún vehículo, y hacia dónde escaparon después de iniciar el fuego. “Estamos trabajando en el relevamiento de cámaras de seguridad en procura de establecer cantidad de personas, si se movilizaban en vehículos o caminando”, señaló Venegas.

El comisario confirmó además que ya se entrevistó a un testigo, aunque evitó dar detalles sobre lo que se observó en las cámaras para no entorpecer la causa. “No podemos dar detalles de lo que hemos visto porque podría ser perjudicial para la investigación”, aclaró.

Mientras tanto, la Policía aguardaba la denuncia formal de algún responsable de la empresa para la cual eran transportados los vehículos. Esa presentación permitirá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes y precisar el alcance de las pérdidas materiales.

Incendio camión mosquito Neuquén (3)

Un ataque poco común que generó preocupación

El episodio llamó la atención por sus características. No se trató de un incendio accidental ni de un daño menor, sino de un ataque contra vehículos nuevos que estaban listos para ingresar al circuito comercial.

En el sector automotor, el hecho generó preocupación por la magnitud de los daños y por la modalidad utilizada. Los vehículos afectados eran unidades cero kilómetro, lo que eleva considerablemente el perjuicio económico.

La investigación continuará en las próximas horas con el análisis de cámaras, testimonios y pericias de Bomberos. Por ahora, el móvil del ataque sigue siendo una incógnita y no se descarta ninguna hipótesis.

Las autoridades buscan identificar a los autores y determinar si actuaron de manera planificada. El resultado de los informes técnicos será determinante para confirmar cómo se inició el fuego y si efectivamente se utilizó combustible para provocar el incendio.