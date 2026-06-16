Feroz recaudación de impuestos: el predominio fiscal de la Nación frente a los municipios

Un gráfico del IARAF, sobre la recaudación proyectada para 2026, vuelve a poner sobre la mesa un debate histórico en la Argentina: quién cobra los impuestos y quién se hace cargo de los servicios que usan los vecinos todos los días.

Los datos muestran una fuerte concentración de recursos en el Estado nacional. Solo tres tributos nacionales, IVA (6,71% del PBI), aportes y contribuciones a la seguridad social (5,12%) e Impuesto a las Ganancias (4,86%), explican una parte muy importante de toda la recaudación . Si se suman los primeros seis impuestos, representan el 85% de los ingresos tributarios, y los primeros diez llegan al 94%.

La imagen es clara: la mayor parte del dinero de los contribuyentes termina en las arcas nacionales.

La principal crítica que surge de estos números es que el Gobierno nacional concentra la mayor capacidad de recaudación , pero muchas veces no devuelve esos recursos en obras, infraestructura o servicios que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Mientras la Nación absorbe los impuestos más importantes y de mayor rendimiento, los gobiernos locales suelen enfrentar las demandas concretas de los vecinos: mantenimiento de calles, alumbrado público, recolección de residuos, espacios verdes, tránsito, obras urbanas, desagües y múltiples servicios esenciales.

Sin embargo, la participación municipal en la recaudación total resulta muy reducida.

Los municipios: más responsabilidades, menos recursos

El gráfico muestra que la principal fuente tributaria municipal, la tasa de seguridad e higiene (TSH), representa apenas el 0,70% del PBI. Además, los llamados “otros municipales” aportan apenas el 0,50%.

La comparación con los grandes impuestos nacionales resulta contundente. Mientras el IVA por sí solo recauda casi diez veces más que la principal tasa municipal, son los municipios los que deben responder diariamente ante los reclamos de los vecinos.

Cuando una calle está rota, falta iluminación o se necesita una obra hidráulica, la demanda no suele dirigirse a la Casa Rosada sino al intendente local. Sin embargo, los recursos disponibles para afrontar esas obligaciones son considerablemente menores.

Gráfico impuestos

El desequilibrio fiscal

La distribución de la recaudación refleja un esquema que muchos especialistas denominan “desequilibrio vertical”: el nivel nacional concentra los ingresos, mientras provincias y municipios asumen una parte significativa de las responsabilidades de gestión.

Desde esta mirada crítica, el problema no radica solamente en cuánto se recauda, sino en cómo se distribuyen esos recursos entre los distintos niveles de gobierno.

Una discusión pendiente

Los datos del gráfico dejan una conclusión difícil de ignorar: la Nación recauda la mayor parte de los impuestos, mientras los municipios participan con una porción muy pequeña del total. Al mismo tiempo, son estos últimos los que están más cerca de los ciudadanos y los que deben garantizar gran parte de los servicios básicos y la infraestructura urbana.

La discusión sobre una distribución más equilibrada de los recursos públicos aparece así como uno de los desafíos pendientes del sistema fiscal argentino. Para muchos intendentes, no se trata de recaudar más impuestos, sino de que una mayor parte de lo que ya pagan los contribuyentes vuelva a las ciudades donde viven y se transforme en obras y servicios concretos.