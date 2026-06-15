La inauguración de la estatua de Messi más grande del mundo ya tiene fecha

El monumento rompe el record de la anterior escultura, cuya altura era de 21 metros y estaba ubicada en Calcuta, India.

La estatua de Messi en sus últimos pasos para estar terminada. (Foto: Cutral Co al instante)

La ciudad de Cutral Co se prepara para inaugurar este martes un monumento dedicado a Lionel Messi que será presentado como el más alto del planeta en homenaje al capitán de la Selección Argentina.

El acto oficial está previsto para este martes 16 de junio a las 13 en la intersección de la Ruta 22 y Manuel Savio, donde vecinos y visitantes podrán participar de la ceremonia organizada para reconocer la trayectoria del campeón del mundo y una de las máximas figuras del fútbol internacional.

En las últimas horas se completaban los trabajos de montaje de la réplica de la Copa del Mundo , que será colocada en uno de los brazos de la escultura antes de la inauguración. Además, se instaló una pantalla gigante para seguir el partido de la Selección Argentina durante la jornada especial. Según informó Cutral Co al Instante, la obra ya luce prácticamente terminada y solo restan algunos detalles finales.

La iniciativa fue impulsada por el municipio y ejecutada por el escultor Aldo Beroisa, autor de otras obras monumentales que forman parte del paisaje urbano de la ciudad.

Messi estatua (1)

La inauguración llega después de varias semanas de trabajos y algunas demoras provocadas por cuestiones climáticas y técnicas, que obligaron a reprogramar la fecha prevista inicialmente.

Los últimos detalles antes de la inauguración

Una vez completada la colocación de la Copa en el brazo del astro, se realizarán las últimas terminaciones y retoques de pintura para dejar habilitado el espacio destinado a vecinos, turistas y visitantes.

Con una altura de 26 metros, la escultura de Cutral Có superará a cualquier otro monumento dedicado a Lionel Messi en el mundo.

La obra representa al rosarino en una de las imágenes más emblemáticas de su carrera deportiva, vinculada a las consagraciones que marcaron una época para el fútbol argentino.

La estatua que ostentaba este récord hasta ahora era una en Calcuta, India, inaugurada en 2025.

El homenaje se convertirá así en un nuevo atractivo para la ciudad y en una referencia para los fanáticos del capitán de la Selección Argentina, en un espacio pensado para recibir tanto a residentes como a quienes lleguen desde otros puntos del país.

Una ciudad que convirtió los monumentos en atractivo turístico

La nueva estatua de Messi fue realizada por el escultor local Aldo Beroisa, artista que también participó en gran parte de las obras monumentales que distinguen a la ciudad.

Actualmente, la localidad cuenta con cerca de 20 monumentos distribuidos en diferentes sectores, muchos de ellos visibles desde la ruta nacional. Entre los más conocidos aparecen “El Cristo”, “La Última Cena” y el “Vía Crucis”, además de homenajes a Jaime de Nevares, a los Veteranos y Caídos en Malvinas y al Monumento a la Mujer.

Cutral Co fue declarada Capital Provincial de los Monumentos por la Legislatura neuquina y desde hace años impulsa distintas obras artísticas para potenciar el turismo de paso sobre la Ruta 22.

En ese contexto, la directora de Turismo destacó en declaraciones citadas por FM Patagonia que la ciudad “ha sabido reinventarse” a partir del desarrollo cultural y artístico, pese a no contar con atractivos naturales tradicionales como lagos o montañas.