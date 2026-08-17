La Municipalidad presentó a la Justicia los informes técnicos y ambientales de la obra en la calle Mandalari

Los estudios ambientales señalan que la arteria se ubica estrictamente fuera de los límites del Área Natural Protegida de Parque Norte.

La Municipalidad de Neuquén informó que presentó formalmente ante la Justicia toda la documentación requerida vinculada a la obra de pavimentación que se ejecuta en la avenida Mandalari , un corredor estratégico para la conectividad y el desarrollo urbano del sector norte de la ciudad.

"Presentamos absolutamente toda la documentación técnica, ambiental y dominial que acredita que la obra respeta cada parámetro legal y ambiental solicitado", sostuvo el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado.

Precisó que el municipio puso a disposición de las autoridades judiciales el informe de impacto ambiental, la mensura y el detalle exhaustivo del proyecto de infraestructura.

Con este paso, el gobierno municipal informó que dejó acreditado el cumplimiento pleno de las normativas vigentes de un desarrollo que responde a un reclamo histórico de las familias de la zona y a la planificación del crecimiento de la capital.

El trazado de la obra fue rectificado e integrado íntegramente dentro de tierras municipales, tras contar con la aprobación unánime del Concejo Deliberante. La mensura técnica previa permitió ajustar el recorrido para evitar cualquier tipo de afectación a terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional del Comahue.

A su vez, los estudios ambientales respaldatorios ratificaron que la arteria se ubica estrictamente fuera de los límites del Área Natural Protegida de Parque Norte, garantizando el cuidado del entorno natural y jerarquizando una vía pública de uso cotidiano.

Cómo es la obra de la avenida Mandalari

En el aspecto vial, la obra prevé una calzada pavimentada de 12 metros de ancho con la utilización de concreto flexible en la mayor parte de su extensión y tramos de hormigón rígido en los sectores de mayor exigencia, como las rotondas de reordenamiento vial proyectadas en los cruces de Jesús María y el acceso a Rincón del Río y la pista de motocross.

La infraestructura prioriza la movilidad sustentable y la seguridad peatonal mediante la construcción de veredas de 5 metros de ancho en el margen norte y veredas continuas a ambos lados de la calzada, equipadas con rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Asimismo, la traza suma una ciclovía de 2 metros de ancho en la margen sur que se conectará directamente con la red de circuitos de Parque Norte, complementada con moderna iluminación led, señalización horizontal y vertical, parquización y la adecuación de las redes aéreas de servicios.

En materia pluvial, los trabajos resuelven de forma definitiva el histórico problema de escurrimiento de las aguas de riego que bajan de Parque Norte y las escorrentías del sector de bardas, caracterizado por una pendiente de 45 metros de desnivel.

Para ello, la planificación incluye conductos pluviales en ambas márgenes, cordones cuneta, badenes y la construcción de canales abiertos de hormigón armado ubicados a 600 metros del acceso a Rincón de Emilio, sumando infraestructura a los más de 350 kilómetros de cañerías pluviales ejecutadas en la capital. ‎

Acompañamiento de los barrios

La obra cuenta con el impulso y acompañamiento de las comisiones vecinales de Rincón de Emilio y 14 de Octubre, cuyos residentes destacaron la importancia de reordenar la convivencia entre automovilistas, peatones, corredores y ciclistas, al tiempo que valoraron la pacificación del tránsito que generarán las rotondas en un sector de intensa actividad recreativa y deportiva.

La obra en la avenida Mandalari contempla la pavimentación de una traza histórica de 66 años de existencia. La intervención requiere una inversión municipal de 7.000 millones de pesos, financiada en su totalidad con recursos propios derivados del superávit de las cuentas públicas, en el marco del plan Orgullo Neuquino.

El proyecto abarca la consolidación de la traza entre las calles Jesús María y la bajada a Rincón de Emilio, conectando el sector de Riavitz con Favaloro y garantizando una vía alternativa de evacuación y circulación ágil para los barrios Rincón de Emilio, Rincón del Río, Rincón Club de Campo y 14 de Octubre.

"Es una obra transformadora para la capital que más crece, ejecutada gracias a una gestión eficiente y a tener las cuentas ordenadas que nos permiten invertir el superávit en soluciones definitivas para la gente", remarcó Hurtado.