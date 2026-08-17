"Misión cumplida": salieron los últimos camiones del Autódromo de Centenario tras días de espera

Los últimos transportistas partieron hacia Cutral Co antes de continuar hacia Pino Hachado. El operativo provincial alcanzó a 1.670 camiones varados.

Después de días de espera, asistencia y un enorme operativo desplegado en distintos puntos de Neuquén, los últimos camiones comenzaron a abandonar el Autódromo de Centenario . Los transportistas serán trasladados primero hacia Cutral Co y, desde allí, continuarán progresivamente hacia Pino Hachado.

La salida marca prácticamente el final de una contingencia que llegó a involucrar a 1.670 camiones varados en la provincia, producto de los problemas que generaron los cierres del paso internacional Pino Hachado y de Cristo Redentor, en Mendoza.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, acompañó este domingo la partida de los últimos vehículos que permanecían en Centenario y resumió el resultado del despliegue con una frase: “Misión cumplida”.

Claudio Espinoza

Los últimos camiones dejan Centenario

El Autódromo de Centenario había sido acondicionado para recibir a transportistas que no podían continuar hacia Chile y que se encontraban distribuidos en diferentes sectores de Neuquén. Durante su permanencia allí, los camioneros recibieron comida y asistencia, además de disponer de baños y duchas, mientras se coordinaba su posterior traslado hacia el corredor internacional.

Este domingo, con la situación mucho más ordenada, comenzó la salida del último grupo.

Según explicó Ortiz Luna, los vehículos no viajarán directamente hasta la frontera. Primero harán una parada en Cutral Co y posteriormente serán enviados hacia Pino Hachado, manteniendo el sistema de circulación escalonada utilizado durante los últimos días.

De esta manera, la provincia busca evitar que vuelva a producirse una concentración excesiva de transporte pesado en Zapala, Las Lajas o las inmediaciones del paso fronterizo.

Claudio Espinoza

Un operativo para más de 1.600 camiones

La magnitud de la situación obligó a coordinar recursos en numerosas localidades. Según precisó la funcionaria, en total fueron 1.670 los camiones que quedaron varados en territorio neuquino.

No todos permanecieron en Centenario. Hubo transportistas detenidos en Senillosa, Cutral Co, Zapala y Las Lajas, además de otros puntos estratégicos de las rutas utilizadas para llegar hasta la frontera. A medida que las condiciones comenzaron a mejorar, los retenes fueron liberados de manera progresiva.

En Cutral Co, el municipio debió sostener durante varios días la asistencia a los transportistas. Ortiz Luna destacó especialmente la organización implementada en esa ciudad para acompañar a quienes quedaron imposibilitados de continuar viaje.

Una situación más compleja se vivió en Zapala, debido tanto a la ubicación geográfica como a la gran cantidad de camiones que habían sido distribuidos en distintos sectores. Allí se sumaron baños químicos y se reforzó la asistencia en diferentes espacios, incluida la zona de la Zona Franca.

Las Lajas también fue uno de los puntos más exigidos, debido a su cercanía con Pino Hachado y a la cantidad de jornadas durante las cuales debió recibir a transportistas a la espera de poder continuar.

Policía, Ejército, Gendarmería y municipios: el operativo detrás de la espera

El despliegue involucró a organismos provinciales, fuerzas de seguridad nacionales y municipios. Ortiz Luna resaltó especialmente el trabajo realizado por la Policía del Neuquén, cuyos efectivos participaron durante días y noches en el ordenamiento de los camiones y en los distintos movimientos sobre las rutas.

También participaron Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino, que colaboró, entre otras tareas, con la entrega de alimentos en algunos de los sitios donde permanecían los camioneros.

Claudio Espinoza

Dentro de la Secretaría de Emergencias, la funcionaria mencionó además la coordinación realizada por Diego Alfonso y Carlos Cruz, quienes estuvieron al frente de buena parte de los movimientos para distribuir y posteriormente liberar los vehículos.

La asistencia se extendió durante varios días y requirió coordinar los desplazamientos para que la apertura de un punto permitiera, a su vez, liberar el siguiente.

Cómo están las rutas que utilizan los camiones hacia Pino Hachado

El movimiento de los últimos vehículos se realiza todavía bajo condiciones invernales, por lo que las autoridades mantienen las recomendaciones de extrema precaución.

Según el parte de la Dirección Provincial de Vialidad actualizado este lunes, la Ruta Nacional 22 entre Neuquén y Arroyito presenta calzada normal, aunque con tránsito intenso. Entre Arroyito, Plaza Huincul y Cutral Co, en cambio, se solicita extrema precaución por calzada húmeda y posible formación de hielo.

Para esta semana se esperan nuevas nevadas y ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora.

La situación es similar entre Cutral Co y Zapala, uno de los tramos que recorrerán los camiones que salen desde Centenario. La calzada está húmeda, existe posibilidad de formación de hielo, hay presencia de animales sueltos y se exige la portación de cadenas. Además, hay equipos trabajando sobre el corredor.

Sobre la Ruta Nacional 40 entre Zapala y Las Lajas, Vialidad también pide circular con extrema precaución. Se reporta calzada húmeda, posibilidad de hielo y visibilidad reducida por neblina, mientras continúan trabajando equipos viales. La portación de cadenas es obligatoria.

Ya sobre la Ruta Nacional 242, que conduce desde Las Lajas hacia Pino Hachado, hay sectores con hielo y neblina. También se advierte por animales sueltos y se mantiene como obligatoria la portación de cadenas.

Así, aunque la emergencia que dejó 1.670 camiones varados empieza finalmente a quedar atrás, el operativo no termina con la salida del autódromo: los últimos transportistas todavía deberán recorrer un corredor condicionado por el hielo y las bajas temperaturas antes de completar el cruce hacia Chile.