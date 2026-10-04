Lagunas de Epu Lauquen: un mosaico de ecosistemas que lo hace único en el país.

Numerosas especies de flora y fauna le dan vida al paisaje de un sitio que invita a recorrer. Está a solamente 45 kilómetros de Las Ovejas.

Ubicada a 45 kilómetros de Las Ovejas , en el norte de la provincia, el Área Natural Protegida Epu Lauquen fue creada en 1973 con el objetivo de conservar un sector cercano a la cordillera de los Andes, caracterizado por la presencia de importantes cuerpos de agua y una amplia diversidad de especies. El área constituye además un espacio donde confluyen valores naturales, geológicos, históricos y culturales.

El paisaje de Epu Lauquen está profundamente marcado por la acción de los glaciares. Durante la última glaciación, grandes masas de hielo cubrieron los cordones montañosos y dieron origen a valles, circos y otras geoformas glaciarias que actualmente forman parte del paisaje. En esos valles se encuentran las lagunas Superior e Inferior, conectadas por un pequeño curso de agua, junto con una extensa red de arroyos que integra la cuenca del río Neuquén.

Uno de los principales valores de conservación del área es la diversidad de ambientes que se encuentran en un mismo territorio. Bosques de roble pellín y lenga, matorrales de ñire, estepas de coirones, mallines, roquedales y ambientes de alta montaña conforman un mosaico de ecosistemas que favorece la presencia de numerosas especies de flora y fauna.

Por qué es un sitio único

Entre ellos se destaca particularmente el bosque de roble pellín. En Epu Lauquen y sus alrededores se encuentran las únicas manifestaciones en Argentina del tipo forestal Roble/Hualo. Se trata de una formación única en el país, que además alberga especies de plantas que no habitan otros sectores de Argentina, como el radalillo, la mariposita y la puya.

La diversidad de aves también constituye uno de los atributos del área. En los bosques pueden observarse cachañas, pitíos, rayaditos y picoleznas, que recorren los troncos en busca de insectos. También habitan el carpintero gigante, especie endémica y exclusiva de los bosques andino patagónicos, y el huet huet castaño o tuta, cuya presencia en Argentina se limita a los bosques de roble pellín de esta Área Protegida y sus alrededores.

En los sectores abiertos y de montaña son comunes el cóndor andino, el águila mora y el carancho andino, mientras que las lagunas reúnen una importante variedad de aves acuáticas. Bandurrias, cauquenes, biguáes, garzas, cisnes, macáes y distintas especies de patos y gallaretas utilizan estos ambientes. Muchas de ellas están asociadas a los extensos juncales que se desarrollan en las costas de la laguna Inferior, donde encuentran sitios de alimentación y nidificación.

Atractivos de la fauna

Entre los mamíferos se encuentran el tunduco o tucu-tuco, un roedor altamente adaptado a la vida subterránea; el monito del monte, endémico de los bosques de Argentina y Chile; el zorro colorado y el puma, junto con otras especies características de estos ambientes. Entre los valores de conservación de mayor importancia se encuentra el huemul.

La ubicación de Epu Lauquen le otorga además particular relevancia para el monitoreo de esta especie. El Área Protegida se encuentra próxima a los Nevados de Chillán, en Chile, donde se localiza la población más septentrional conocida de huemul. Por este motivo, el monitoreo y la búsqueda de evidencias de su presencia constituyen tareas especialmente relevantes para la conservación de la especie.

Las lagunas también conservan parte de la biodiversidad acuática del área y albergan peces nativos como el pejerrey patagónico, el puyen chico y la perca. Estos ambientes forman parte de la red hídrica vinculada con la cuenca del río Neuquén y representan otro de los componentes naturales que motivaron la creación y protección del área.

El patrimonio de Epu Lauquen no se limita a sus valores naturales. En el territorio se conservan evidencias de la presencia de poblaciones originarias, entre ellas petroglifos y otros sitios de interés histórico y cultural. Entre las lagunas Superior e Inferior se encuentra además un sitio relacionado con la presencia de los Pincheira durante el siglo XIX, una familia de bandoleros que saqueaba la región y que fue protagonista de acontecimientos vinculados con las últimas disputas por la independencia americana. Los Pincheira fueron los últimos defensores en América de la corona española y participaron de la última batalla por la independencia americana contra un ejército libertador.

El área forma parte asimismo del territorio utilizado tradicionalmente por familias que practican la trashumancia. Allí se encuentran sus puestos de veranada, donde desarrollan actividades ganaderas durante la temporada estival, una práctica que forma parte de las dinámicas culturales y productivas históricas del norte neuquino.

Valores del sitio

Los valores naturales y culturales de Epu Lauquen pueden conocerse mediante distintas actividades. Al ingresar al Área Protegida, una oficina de informes turísticos brinda asesoramiento sobre las posibilidades existentes, entre ellas la pesca deportiva de trucha arco iris, las caminatas y la observación de fauna. A orillas de la laguna Superior funciona una zona de uso diurno con mesas y bancos y un camping organizado que cuenta con servicios de sanitarios y proveeduría.

Entre los recorridos se encuentra el sendero Los Robles, que se interna en el bosque y continúa hasta la cascada Chaquiras. También es posible visitar, con guía habilitado, otras lagunas que ocupan el valle en dirección a la cordillera. Entre las lagunas Inferior y Superior se puede conocer un sitio de referencia histórica y una roca errática de gran tamaño, transportada por la acción de un glaciar, mientras que en la laguna Inferior el mirador de aves Los Cauquenes permite observar las especies que utilizan los juncales costeros para alimentarse y nidificar.

Durante el invierno, el Área Natural Protegida permanece cerrada al ingreso de visitantes. El resto del año, los guardaparques cumplen un rol fundamental tanto en la conservación como en el acompañamiento de quienes recorren el lugar. Además de realizar tareas de control y asistencia a visitantes, desarrollan monitoreos de flora y fauna mediante cámaras trampa y observación directa, especialmente para determinar la presencia de especies de interés para la conservación como el huemul. A estas tareas se suma el trabajo de educación ambiental que realizan en las localidades cercanas, contribuyendo a fortalecer el conocimiento y la valoración del patrimonio natural y cultural de Epu Lauquen.