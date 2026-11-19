La perra tiene 12 años, apareció desnutrida en Barrio Villa María en Neuquén. Fue diagnosticada con demencia senil. Tuvo cinco familias de tránsito hasta llegar a su familia actual.

La historia de Clarita se viralizó en septiembre pasado cuando la Fundación Rescatados publico su caso en las redes sociales. Con 12 años y prácticamente toda su vida, de casa en casa, llegó el día más esperado: l a adopción.

Clarita apareció completamente desnutrida en el Barrio Villa María de Neuquén . Fue diagnosticada con demencia senil , una condición que para cualquier tutor requiere atención, tiempo y sobre todo amor. Cinco familias le dieron tránsito, pero ninguna pudo tomar el compromiso y la responsabilidad de adoptarla. Incluso, tras varias consultas a veterinarios la única respuesta fue “la eutanasia”.

La eutanasia para quienes la salvaron, no era la solución y fue así que viralizaron su historia que se coló en cada algoritmo de Río Negro, Neuquen y hasta llegó a los ojos de Matilda Blanco quien recordó haber tenido un perro con demencia senil.

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Las condiciones para adoptar a Clarita eran muchas: casa con patio, trabajo Home office para estar el mayor tiempo posible con ella y continuar con las terapias recomendadas por los especialistas para que su enfermedad pueda permitirle, pese a todo, tener una buena calidad de vida.

No fue fácil, pero la red que se armó en torno a su historia permitió que hoy Clarita tenga una nueva oportunidad. “Tengo una noticia HERMOSA para empezar el día…”, escribieron en una historia de Instagram desde la Fundación.

Acto seguido, confirmaron que Clarita había encontrado una familia o, mejor dicho, una familia había encontrado el amor de Clarita. “Tengo la convicción que cuando todos nos unimos por un objetivo, nada resulta ser imposible”, señalaron y agradecieron a toda una comunidad que hizo posible este desenlace. “Nos costó muchísimo estabilizarla”, reconocieron.

“Claro, felizmente adoptada”, escribieron desde el perfil donde se ve a la perra con su nueva familia May (su tutora), Virgi (su segunda tutora), Leia (su hermana canina) y Mini (su hermana felino) quienes no miraron para un costado y le dieron un lugarcito en sus corazones y en su hogar.

Desde la Fundación señalaron que más allá de haber cumplido con el principal objetivo, “vamos a seguir colaborando en algunos gastos de Clari porque es muy costoso sostener económicamente tantas patologías”.

Qué es la demencia senil en perros

Conocida como Síndrome de Disfunción Cognitiva (SDC), es una enfermedad neurodegenerativa asociada a la edad avanzada de un perro. Muchos veterinarios coinciden en que puede aparecer a partir de los siete años de la vida del perro y si bien, no tiene cura, detectarla a tiempo mejorará su calidad de vida.

Los principales signos a prestar atención son aquellos referidos a su comportamiento. De acuerdo a la información que brindó César Millán, especialista en perros, enumeró: