Tras el violento asalto en grupo a un trabajador del sector, referentes de la actividad advirtieron que la inseguridad afecta a toda la ciudad, desde el centro hasta el Oeste.

La creciente inseguridad que golpea a los trabajadores de delivery en la ciudad de Neuquén volvió a convertirse en centro de atención luego de que un repartidor fuera abordado y asaltado por cuatro delincuentes. El martes se movilizaron hacia Casa de Gobierno para pedir una reunión con el Ministro de Seguridad, Matías Nicolini , aunque no hubo respuestas.

Nabil Ahmed, referente de los repartidores, analizó en diálogo con LM Neuquén el avance de la investigación por ese ataque -ocurrido el viernes por la noche en calle San Martín y Padre Mascardi , en el barrio Bouquet Roldán, límite con Cumelén- y advirtió sobre la modalidad delictiva que sufren a diario en distintos puntos de la capital. También apuntó contra la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales .

Respecto al violento robo cometido por cuatro personas contra uno de sus compañeros, el trabajador señaló que, tras hacerse público el caso y radicarse la denuncia, comenzaron a recibir atención por parte de la fuerza policial de dicha jurisdicción. "Estamos teniendo una respuesta favorable , se están ocupando del tema, nos están pidiendo datos y todo lo que sepamos: los tienen identificados", explicó.

Sin embargo, el panorama es distinto en el plano político. Según indicó, los trabajadores buscaron elevar el reclamo directamente ante las autoridades provinciales, pero no lograron concretar una audiencia oficial. "Sobre Casa de Gobierno, estuvimos el martes al mediodía, pero no tuvimos respuesta favorable ni entrevista con Nicolini, nos atendió la secretaria", lamentó.

De acuerdo con lo que les transmitieron desde la propia Policía y los vecinos que residen en los sectores más complicados de la ciudad, detrás de estos asaltos operan múltiples bandas integradas por jóvenes que, en la mayoría de los casos, ya cuentan con antecedentes.

"La gente que vive en las zonas afectadas dice que son conocidos. Algunos están presos y otros entran y salen", relató Nabil, quien agregó que incluso circulan fotografías de ellos en redes, aunque muchas veces resulta difícil para las víctimas reconocerlos porque actúan con cascos colocados.

Claudio Espinoza

Para los repartidores, el problema excede ampliamente a su rubro y alcanza a cualquier vecino que utilice una motocicleta para desplazarse tras su jornada laboral en comercios o locales gastronómicos. "A los repartidores los ven solos, pero si vas al Paseo Costero donde también hay motos, ahí mucho no ocurre porque hay bastante gente", contrastó.

En cambio, aseguró que los delincuentes aprovechan la vulnerabilidad en sectores menos concurridos o durante la noche, sin un patrón fijo: "Te roban la moto, pero en el apuro, si te pueden llevar la mochila, la billetera o el celular, lo hacen".

Claudio Espinoza

El mapa del delito, según describió el referente, abarca tanto las arterias céntricas como los barrios de toda la localidad, sin tener un punto específico. "En pleno centro roban, en todos lados: es tierra de nadie. Lo vivimos todos los días", sentenció.

Finalmente, Nabil aclaró que el reclamo de los trabajadores no apunta contra el desempeño individual de los efectivos policiales, sino contra el funcionamiento del sistema judicial y la falta de prevención en las calles.

El violento intento de robo que desató la furia de los repartidores

Según quedó registrado en videos que circularon en las últimas horas, cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas interceptaron a un trabajador de delivery e intentaron sustraerle su vehículo tras propinarle golpes de puño en las costillas.

El asalto no llegó a concretarse gracias a la rápida y arriesgada intervención de los vecinos: mientras algunos gritaban y filmaban la secuencia, un automovilista decidió subir su vehículo a la vereda para ahuyentar a los asaltantes.