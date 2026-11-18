La víctima es el cirujano y flebólogo Luis Rivadero, a quien le sustrajeron dos equipos de alta complejidad y su valija de trabajo.

Un médico cirujano de la ciudad de Neuquén atraviesa horas de angustia e impotencia luego de haber sido víctima de un robo bajo la modalidad de inhibidor de alarma en el barrio Huilliches . Los delincuentes sustrajeron del baúl todo su instrumental quirúrgico y dos costosos equipos médicos , dejándolo imposibilitado de trabajar tanto en el ámbito privado como en el sistema público de salud.

El damnificado es el doctor Luis Rivadero, flebólogo y especialista en cirugía plástica que se desempeña en el Hospital Dr. Horacio Heller y en su consultorio particular . En diálogo con Cadena Uno, el profesional relató el impacto inmediato que el hecho tuvo en su labor diaria. "Hoy estoy en mi casa porque no estoy pudiendo ir a trabajar . Tenía pacientes en la agenda para atender y hacer un par de procedimientos, pero estoy con las manos atadas ", lamentó.

Según reconstruyó el médico, el robo ocurrió luego de una extensa jornada laboral que se prolongó hasta el sábado. Agotado por el ritmo de trabajo, decidió dejar momentáneamente su portafolio y los aparatos en el baúl de su auto con la intención de bajarlos más tarde, momento que fue aprovechado por los delincuentes tras bloquear el cierre centralizado del rodado mediante un inhibidor de señal .

El botín sustraído está compuesto exclusivamente por herramientas específicas de uso médico, cuyo valor económico y operativo es altísimo. Entre los elementos robados se encuentran dos aparatos de última tecnología vinculados a su especialidad: una bomba de lipoaspiración -que el profesional había terminado de pagar recién en agosto tras un gran esfuerzo económico- y un segundo equipo complementario destinado a perfeccionar esa técnica quirúrgica.

Además, los ladrones se llevaron una valija en la que Rivadero traslada de manera permanente su instrumental de flebología, jeringas, medicación y una caja de cirugía. El médico explicó que utiliza exactamente esos mismos elementos para suplir faltantes en el hospital público y garantizar la misma calidad de atención que en el sector privado. "Se están perjudicando las dos partes: mi actividad privada y también mis pacientes del hospital", advirtió.

En ese sentido, el cirujano remarcó que se trata de equipamiento sumamente específico que no tiene valor de reventa fuera de la práctica médica. Según explicó, los delincuentes sólo podrían intentar reducirlo ofreciéndolo a algún otro profesional de la salud o bien contactarlo directamente para exigirle dinero a cambio de la devolución, una situación que expone la vulnerabilidad frente a este tipo de delitos cotidianos en la ciudad.

Frente a este escenario, el cirujano tuvo que contactar a sus pacientes para reprogramar turnos e intervenciones, mientras intenta gestionar con proveedores de Buenos Aires la reposición urgente de los insumos básicos para retomar su actividad. "Primero tuve una sensación de vacío total, de decir '¿cómo sigo el tema?'. Ahora tengo que tratar de que no me gane la desesperación para esperar el nuevo material y poder seguir trabajando", expresó.

Convencido de que el equipamiento no tiene utilidad fuera del ámbito médico y apelando a la solidaridad de la comunidad neuquina, Rivadero difundió su número de teléfono personal (299 634-4768) con la esperanza de recuperar sus herramientas de trabajo o recibir información en caso de que intenten ofrecerlas a la venta de manera irregular.