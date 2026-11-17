Alberta votó categóricamente en rechazo a una propuesta cesionista. Rica en hidrocarburos, sigue apostando a la Cuenca Neuquina.

La aventura separatista de la "Neuquén de Canadá", que mira con atención a Vaca Muerta.

“Alberta es la Neuquén de Canadá”. Así definió la viceministra de Trabajo, Economía e Innovación de la provincia canadiense, Kate White en marzo de 2022, las semejanzas entre ambos territorios.

En aquella ocasión, una delegación de esa provincia norteamericana visitó esta capital para firmar un memorándum de entendimiento destinado a explorar vías de intercambio comercial, tecnológico y cooperación bilateral. Recientemente, otra delegación canadiense volvió a la ciudad para ratificar aquel acuerdo.

Según se indicó desde el gobierno provincial, entre los principales ejes de trabajo figuró la “promoción de inversiones, el desarrollo de proveedores locales, la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas neuquinas y el intercambio de experiencias en materia de innovación, turismo de naturaleza y gestión sostenible de los recursos naturales” con epicentro en los hidrocarburos.

Delegación del gobierno de la provincia canadiense de Alberta, que recientemente visitó Neuquén.

En coincidencia con el desembarco de la misión de Alberta, la “Neuquén de Canadá” había ido a las urnas, dos días antes, para votar en un referéndum para consultar a sus ciudadanos si aceptaban o no separarse del país para conformar un estado independiente. El resultado fue un categórico “no”.

Visto en perspectiva, el experimento secesionista parece haberse tratado de un fuego de artificio de la extrema derecha canadiense, alineada con Donal Trump, quien en reiteradas ocasiones amenazó con anexar Canadá a Estados Unidos.

Pero en el fondo de la intentona separatista de Alberta para buscar la autodeterminación se encuentran otras razones, como las económicas:

Alberta es el corazón energético de Canadá y alberga las cuartas reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, concentradas principalmente en sus arenas bituminosas.

Y produce cerca del 70% del petróleo y del gas natural de todo el país, exportando gran parte de estos recursos a Estados Unidos.

Es decir, entre ambas, Alberta y Neuquén, concentran buena parte de la reserva energética mundial actual. Y la variable que de mayor impacto no son otros que la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Ambas partes conservan una larga y aceitada relación que ha trascendido los gobiernos de turno tanto allá como acá. Desde la gestión de Pedro Salvatori, en la década de los ’90, Neuquén encontró en su contraparte canadiense a proveedores, tecnología e inversiones en materia energética, las cuales se acentuaron luego de la irrupción de Vaca Muerta.

Ambas provincias comparten también características similares con escenarios paisajísticos de notable parecido, así como una remarcable abundancia de patrimonios paleontológicos, área en la que también los científicos que trabajaron en distintos proyectos en yacimientos neuquinos dejaron su impronta en el Museo Tyrel, de Edmonton.

Los seguidores de Trump en Alberta ahora están recalculando sus pasos a seguir luego de que los resultados oficiales confirmaron un rechazo categórico a la vía secesionista, con aproximadamente el 76% de los votantes desestimando esa vía y ratificando la permanencia de Alberta dentro del marco constitucional de Canadá.

El fallido intento de la extrema derecha canadiense no aparece haber afectado la seguridad jurídica ni el decidido impulso de esa provincia de consolidar un modelo energético que la provincia de Neuquén mira con atención desde hace varias décadas para promover sus recursos como el de Vaca Muerta que juegan un rol incalculable.