Un vecino intentó apagar las llamas, pero el vehículo quedó destruido. Cuando llegó la Policía no había nadie en el vehículo.

Un insólito siniestro vial tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en Chos Malal , donde un automóvil impactó contra un poste de luz, se incendió por completo y su conductor escapó de la escena antes de la llegada de las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana sobre la Ruta Provincial 43 , a la altura del barrio Uriburu y en inmediaciones del Jardín N° 48 .

De acuerdo con la información confirmada por el subcomisario Ramón Gutiérrez , jefe de Tránsito de Chos Malal, al arribar al lugar del incidente el personal policial constató la presencia de un Volkswagen Fox con toda su parte frontal envuelta en llamas.

Según las primeras pericias accidentológicas realizadas en ese sector de la traza, el rodado circulaba por la ruta provincial cuando, por motivos que aún son materia de investigación, quien iba al volante perdió el control del vehículo y colisionó violentamente contra un poste metálico ubicado a la vera del camino.

A raíz de la fuerza del impacto contra la estructura, los peritos de Bomberos presumen que se generó un cortocircuito entre la batería y el alternador, lo que desató rápidamente un foco ígneo en el sector delantero del motor. En cuestión de minutos, el fuego avanzó sobre el resto de la carrocería y terminó consumiendo por completo el vehículo.

El intento de un vecino y una fuga sin rastros

Al advertir el estruendo y el resplandor de lo que sucedía frente a su domicilio en plena madrugada, un vecino del barrio Uriburu salió rápidamente a la calle con un matafuego con la intención de contener el incendio antes de que se propagara. Sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente ante la voracidad y la magnitud que ya habían tomado las llamas, por lo que no logró sofocar el siniestro con un solo extintor.

Cuando los efectivos de la División Tránsito entrevistaron al testigo presencial en el lugar, este señaló que al momento de salir de su vivienda no observó a ninguna persona en el interior del habitáculo ni en los alrededores del Volkswagen Fox. Por esta razón, los investigadores presumen que el automovilista abandonó el vehículo siniestrado inmediatamente después de producirse el choque y huyó del sector antes de que alguien pudiera identificarlo.

Qué dijo la familia del titular y cómo sigue la causa

A partir de los datos registrales del automóvil incendiado, la Policía logró ubicar y contactar a los familiares del propietario legítimo del vehículo para interiorizarlos sobre lo ocurrido. Según manifestaron ante los efectivos intervinientes, el dueño le había prestado el auto a un amigo, aunque evitaron brindar datos concretos sobre la identidad de esa persona.

Asimismo, las autoridades policiales realizaron un relevamiento preventivo en la guardia del hospital local y confirmaron que no se registraron ingresos de pacientes heridos vinculados a un accidente de tránsito durante esa franja horaria. Debido a que no hubo terceras personas lesionadas ni se configuró un delito penal grave, los familiares no tienen la obligación legal de aportar el nombre del conductor. De este modo, según informó Gutiérrez, las actuaciones administrativas quedaron supeditadas al Juzgado de Faltas Municipal de Chos Malal.